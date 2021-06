Mai Phương Thúy rất hay diện kiểu áo phông hack tuổi này, tiếc là trông trẻ quá hóa "cưa sừng làm nghé"

Mai Phương Thúy là một "tay chơi" hàng hiệu khét tiếng của Vbiz. Cô từng không ít lần gây sốt cõi mạng với những màn sắm đồ hiệu "cả lố", hay sẵn sàng mua bộ quần áo cả trăm triệu chỉ đơn giản là vì… "anh bán hàng bảo mua". Dẫu hàng hiệu ngập tràn nhưng style của Mai Phương Thúy vẫn theo trường phái khá thoải mái, tùy hứng, chứ không quá trau chuốt. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc đời thường, nàng hậu chủ yếu là diện những chiếc áo phông rộng rãi, mát mẻ.

Diện áo phông với tần suất dày đặc, Mai Phương Thúy có được phong cách đời thường nhìn chung là tươi trẻ, xì tin. Tuy nhiên, chịu khó lên đồ hack tuổi không đồng nghĩa là chị em sẽ có được những bộ cánh xịn sò, sành điệu. Và trong trường hợp của Mai Phương Thúy, do toàn diện kiểu áo thun/áo nỉ "xì tin xì khói" này mà những bộ cánh của nàng hậu thường xuyên rơi vào cảnh "cưa sừng làm nghé".

Cụ thể, kiểu áo phông ưa thích của Mai Phương Thúy chính là những phiên bản được in hình thù đáng yêu, ngộ nghĩnh. Lựa chọn này công nhận là rất trẻ trung, ngọt ngào, nhưng đối với những quý cô ngoài 30 tuổi, áo phông in hình "cute hột me" hoàn toàn không phải là một lựa chọn phù hợp. Kiểu áo này sẽ chỉ khiến cho vẻ ngoài của chị em trông "trẻ con" chứ chưa thấy phong cách, sành điệu đâu.

Áo phông in hình ngộ nghĩnh, xì tin cũng dễ khiến style của chị em bị giảm điểm sang chảnh và tinh tế nên rõ ràng, item này không phải là một khoản đầu tư sáng suốt, nên tránh tiệt để không làm sa sút phong độ mặc đẹp.

Về bản chất, áo phông luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung; vậy nên, bạn chỉ cần chọn những mẫu áo đơn giản nhất, diện mạo đã được hack tuổi. Cụ thể hơn nữa, chị em nên "rút ví" cho những mẫu áo thun trơn màu nhã nhặn, như là đen, trắng, be… hay pastel. Nếu thích áo phông in hình, chị em hãy ưu tiên hơn những phiên bản in chữ vintage giản đơn, diện lên nổi bật mà không bị "cưa sừng làm nghé".

Khi diện những kiểu áo thun đơn giản như thế, bạn chỉ cần mix với những kiểu quần basic như là quần jeans ống đứng/ống rộng, quần âu dáng suông, sau đó đi giày sneaker trắng, loafer hay sandal, tổng thể trang phục chắc chắn vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.

Áo phông là một item dễ mặc nhưng không hề "dễ dãi" chút nào. Khi đi mua sắm kiểu áo này, bạn cũng cần lựa chọn khéo léo để không đưa ra những quyết định sai lầm. Và từ trường hợp của Hoa hậu Mai Phương Thúy, bạn sẽ nhận ra áo phông in hình ngộ nghĩnh là kiểu áo mà hội chị em 30+ không nên đầu tư nhất, mặc lên dễ bị chê "trẻ quá hóa lố".

Ảnh: Facebook, Instagram nhân vật