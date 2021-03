Mai Phương Thúy bất ngờ khoe ảnh diện bikini, khoe body "căng đét" khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, Mai Phương Thúy đã chia sẻ lên trang cá nhân tấm ảnh diện bikini kèm lời chia sẻ: "Ngày xưa ai cũng từng rất gầy".

Mặc dù không tiết lộ thời điểm chụp hình chính xác nhưng có vẻ như tấm ảnh này của Mai Phương Thúy đã chụp từ khá lâu. Trong ảnh, cô nàng sở hữu vòng eo con kiến cùng vòng 1 vô cùng gợi cảm.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, cái tên Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức hút dù người đẹp không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của Mai Phương Thúy vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Những khoảnh khắc khoe body hoàn hảo của Mai Phương Thúy.

Trước đó, Mai Phương Thúy cũng nhiều lần khiến mọi người ngất ngây vì body vô cùng nóng bỏng của mình.

Thời điểm gần đây, do tình hình dịch dã nên cô nàng có phần "lười" vận động hơn và thường xuyên than thở về việc tăng cân. Hi vọng cô nàng Hoa hậu xinh đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng cho một mùa hè nóng bỏng.