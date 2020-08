Mải mê tạo dáng trước ống kính, Hồ Ngọc Hà lại vô tình để lộ bụng bầu 6 tháng “to vượt mặt”

Trên trang cá nhân mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ đoạn clip khoe nhan sắc xinh đẹp khi tạo hình trước ống kính. Đi kèm với đoạn clip ngắn là dòng trạng thái: "Hôm nay bé lại đi làm. Ngày mai bé sẽ nghỉ làm thảnh thơi".

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp mặn mà, cư dân mạng lại để ý tới bụng bầu to vượt mặt của Hồ Ngọc Hà. Có lẽ do mải tạo dáng trước ống kính mà Hồ Ngọc Hà đã vô tình để lộ bụng bầu ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Do bụng đã to nên dù có cố tình diện đồ rộng thùng thình thì khi di chuyển liên tục thì Hồ Ngọc Hà cũng sẽ dễ dàng để lộ vòng 2 to vượt mặt.

Từ cuối tháng 5/2020 khi bắt đầu rộ thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai đôi với bạn trai Kim Lý, mọi hoạt động của nữ ca sĩ đều nhận được nhiều chú ý và quan tâm đặc biệt từ phía truyền thông cùng công chúng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại dù nhiều lần lộ bụng nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn nhất quyết không lên tiếng xác nhận chuyện bầu bí. Thay vào đó, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Hồ Ngọc Hà chỉ khéo léo che vòng hai bằng nhiều cách khác nhau.