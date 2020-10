Mải mê chơi điện thoại, cô gái trượt hơn 20 bậc thang rồi đập đầu xuống đất, đoạn clip ghi lại hình ảnh ấy khiến ai nhìn cũng sợ

Ngày 20/10, trang ETToday đưa tin, một vụ tai nạn xảy ra tại ga tàu điện ngầm ở Hợp Phì, An Huy (Trung Quốc) khiến một cô gái bầm dập mặt mũi do mải cầm điện thoại. Hình ảnh ghi lại vụ tai nạn của cô gái đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, sau đó cô gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, may mắn không gặp hậu quả nghiêm trọng ngoài việc mặt mũi có nhiều vết thương.



Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 17/10 tại trạm tàu điện ngầm ở Hợp Phì, An Huy (Trung Quốc). Theo camera giám sát ghi lại, một cô gái mặc áo hoodie màu hồng mải cầm điện thoại khi đang di chuyển xuống cầu thang, chẳng may trượt chân lao về phía trước. Lúc đó, một số người đi bên cạnh khá hoảng loạn khi phát hiện có ai đó lao về phía trước mất kiểm soát. Cô gái đã té hơn 20 bậc thương và đập mặt xuống đất một cách đau đớn.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người có mặt đã nhanh chóng đến giúp đỡ và gọi điện thoại cho cấp cứu. Cô gái được mọi người dìu lên trên để đưa đến bệnh viện điều trị, hình ảnh khi đó đã khiến mọi người hoảng hốt. May mắn thay, ngoài vết thương nghiêm trọng trên mặt, mọi thứ đều ổn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hình ảnh cô gái sau khi xảy ra tai nạn.

Mặc dù trước đây có rất nhiều tai nạn xảy ra do việc mải cầm điện thoại nhưng dường như nhiều người vẫn không sợ. Sau khi sự việc này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng: "Tôi sợ rồi, chắc chắn sẽ không dám cầm điện thoại nữa. Cô ấy chắc hẳn là rất đau, tôi nhìn còn thấy đau thay nữa mà", "Làm ờn đừng sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường nữa, nhiều tai nạn xảy ra lắm rồi",...

(Nguồn: ETToday)