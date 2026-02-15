Mai Hồ xách túi Hermès trăm triệu trong màn tái ngộ, vẫn không là gì với 1 thứ phải gọi là quá sang!

Sự kiện ra mắt phim Thỏ Ơi!! tại Hà Nội tối 14/2 vừa qua nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ bàn tán không gì khác chính là màn tái ngộ bất ngờ giữa Trấn Thành và tình cũ Mai Hồ sau gần một thập kỷ. Ngay khi bước lên thảm đỏ, Mai Hồ nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính. Trong khi nhiều người tò mò về thái độ và tương tác giữa cô và nam đạo diễn trăm tỷ, hình ảnh đẹp, tinh tế của cặp đôi từng có quá khứ cách đây 12 năm lại nhận được nhiều lời khen.

Sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 1987 không chỉ gợi lại nhiều ký ức cho khán giả mà còn khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" bởi diện mạo trẻ trung, lộng lẫy, như thách thức thời gian.

Sự lộng lẫy của người cũ khiến Trấn Thành không giấu được sự bối rối khi gặp lại ở khoảng cách gần (Ảnh Đi Soi Sao Đi).

Chọn một màu đen huyền bí làm chủ đạo, Mai Hồ diện áo dài cổ yếm phối cùng khăn choàng lông đen. Phom dáng gọn gàng giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái tự tin cho người đẹp. Chi tiết vòng cổ kim loại tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, nhịp nhàng ăn khớp với chiếc Hermès Kelly Cut Clutch phiên bản da đen khóa bạc có giá bán khởi điểm từ 300 triệu đồng (tuỳ phiên bản). Tuy nhiên con số này vẫn không là gì với visual đắt giá của Mai Hồ!

Lớp makeup nhẹ với điểm nhấn là màu son đỏ tươi đảm nhiệm phần còn lại của tạo hình, tôn lên nét cổ điển, gợi cảm mà dân tình nhận xét là "rất đàn bà" của tình cũ Trấn Thành. Không hổ danh là người phụ nữ từng được anh hết lời khen ngợi về thẩm mỹ thời trang, phong thái điềm đạm của Mai Hồ trong khoảnh khắc này khiến "sang!" là tính từ được cộng đồng mạng liên tục để lại giữa biển bình luận xôn xao.

Hội chị em cũng nhanh chóng chú ý đến cách mỹ nhân 8X chọn style makeup. Một bình luận nhận được nhiều tương tác cho rằng Mai Hồ không chạy theo các xu hướng makeup trendy thời nay như Douyin với bọng mắt lớn, mà giữ nguyên tính nữ rất cổ điển, đậm nét Á Đông, đặc trưng là hàng chân mày lá liễu hoàn mỹ khi đi cùng kiểu tóc sleek bun.

Vẻ đẹp cuốn hút và phong cách thời trang miễn bàn khiến Mai Hồ chiếm trọn spolight thảm đỏ premiere Thỏ Ơi!! đêm Valentine (Ảnh kenhquaysao).

Ở tuổi 39, vẻ đẹp mặn mà, sự trẻ trung như bị thời gian lãng quên của Mai Hồ là điều không thể chối cãi. Vẫn với gương mặt và màu son đỏ này, còn nhớ Mai Hồ từng có dịp tái hợp Trấn Thành trong 1 gameshow truyền hình vào năm 2017. Gần 10 năm trôi qua, vẻ ngoài của nam MC đã có sự thay đổi gần như toàn diện, riêng Mai Hồ điều đó thì không.

Sau gần 10 năm Trấn Thành đã có quá nhiều thay đổi về ngoại hình còn Mai Hồ như vẫn đứng yên tại chỗ (Ảnh Kỳ Tài Thách Đấu).

Không hoạt động showbiz rầm rộ, Mai Hồ hiện tại vẫn được nhiều khán giả theo dõi, ngưỡng mộ với gia đình nhỏ hạnh phúc. Mẹ hai con giữ nguyên hình ảnh chỉn chu, phong thái thời thượng và khí chất riêng, không trộn lẫn dù là thời thường xuyên được nhắc tên bên cạnh Trấn Thành hay ở hiện tại với lối sống bình yên. Sự xuất hiện lần này của Mai Hồ như lời khẳng định rằng vẻ đẹp bền vững của người phụ nữ luôn đến từ sự tự tin, chăm sóc bản thân và phong cách sống tinh tế.

Nhan sắc "đóng băng" của mẹ hai con U40 - Mai Hồ (Ảnh FBNV).



