Maha Spa: Chạm bản sắc Việt tới từng khách quốc tế trong không gian wellness hiện đại

Trần Mai Anh, nữ doanh nhân GenZ sáng lập Maha chia sẻ, cô và "đồng đội" đều là người trẻ. Các thành viên quản lý Maha đến từ nhiều tỉnh thành, có chung đam mê du lịch và tìm hiểu văn hóa Việt.

"Chúng tôi trân trọng bản sắc dân tộc, cũng hiểu rõ điều một du khách muốn nhận được trong hành trình du lịch. Từ 2 điều đó, Maha ra đời với ý tưởng tạo nên một tâm điểm thư giãn cho khách quốc tế, gửi bản sắc Việt vào hành trình của những bạn bè phương xa.

Tôi đã đi nhiều tỉnh thành để tìm hiểu trước khi quyết định chọn Đà Nẵng là nơi dừng chân đầu tiên, bởi thành phố này đẹp, yên bình và đón tới 4 triệu khách quốc tế mỗi năm, tạo cơ hội thành công rất lớn. Maha được xây dựng với bản sắc riêng, hướng tới mang văn hóa thành điểm chạm khẳng định giá trị trong lòng du khách", Mai Anh chia sẻ.

Trần Mai Anh và đội ngũ nhân sự Gen Z của Maha Spa

Mai Anh đã dành đến 6 năm tâm huyết tìm hiểu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thư giãn để tích lũy đủ tự tin khởi động chuỗi Maha vào năm 2024.

Không chọn con đường sao chép những mô hình spa quốc tế đang phổ biến, nữ doanh nhân bắt đầu sự nghiệp từ một câu hỏi rất Việt Nam: làm sao để một dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ "tốt" mà còn "có hồn"?

Maha Spa ra đời với một triết lý rõ ràng: wellness không chỉ là chăm sóc cơ thể, mà còn là hành trình chạm tới văn hóa và cảm xúc. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật hay sản phẩm cao cấp, Mai Anh và đồng đội hướng tới việc tạo nên một "câu chuyện trải nghiệm", nơi khách hàng không chỉ thư giãn, mà còn cảm nhận được tinh thần Việt Nam trong từng chi tiết nhỏ.

"Cơ sở đầu tiên của Maha mang tên Heritage với ý nghĩa di sản, được xây dựng với những không gian mái rơm, vách tre, tường đá ong mộc mạc, yên bình. Khách được chườm bằng thảo dược dân tộc, thư giãn trong tiếng nhạc làng quê, trải nghiệm được thiết kế hoàn hảo để cân bằng Thân - Tâm - Trí", Mai Anh cho biết.

Để không ngừng nâng cấp và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, Maha Spa Signature tại 185 Hồ Nghinh là cơ sở thứ 2 của chuỗi đã ra đời. Ở đây, Mai Anh đã quyết tâm biến Spa của mình thành tâm điểm của thành phố biển. Signature được thiết kế giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, hướng tới khách quốc tế cao cấp.

Maha kể câu chuyện riêng bằng chiều sâu văn hóa

Bước vào Maha Spa, điều đầu tiên dễ nhận ra không phải là mùi tinh dầu hay tiếng nhạc nhẹ, mà là cảm giác "thân thuộc". Không gian được thiết kế tạo cảm giác gần gũi, truyền thống với chất riêng. Trong không gian đó, khách quốc tế có thể cảm nhận "Vietnamese vibe" một cách tinh tế.

Theo Mai Anh, trong ngành dịch vụ, văn hóa doanh nghiệp là tài nguyên quan trọng nhất và cũng là lợi thế cạnh tranh khó bị xô đổ nhất. Chuỗi đang có hơn 80 kỹ thuật viên, đều được đào tạo bài bản và mỗi người đều có khoảng 5 năm kinh nghiệm. Họ đều được học về cách giao tiếp, tạo cảm xúc cho khách hàng, nhẹ nhàng, tinh tế và chủ động quan tâm.

Thiết kế theo văn hoá Việt Nam của Maha Spa

Bí quyết để Maha trở thành điểm chạm thân thương

Maha Spa xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng, chăm sóc da đến gội đầu thảo mộc - trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam. Dịch vụ được "cá nhân hóa" sâu, khách hàng có thể lựa chọn vùng cần tập trung, loại tinh dầu… và luôn có sự tương tác xuyên suốt với kỹ thuật viên.

Một du khách từ Thái Lan vừa hoàn thành chuyến đi hồi tháng 2, mô tả trải nghiệm của mình tại Maha như "một hành trình thư giãn trọn vẹn", từ gội đầu cho đến những chi tiết nhỏ như món tráng miệng sau chu trình.

Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Maha Spa

Trên các nền tảng du lịch quốc tế, Maha được nhận xét "ấn tượng với sự tỉ mỉ", "không gian sạch sẽ, hương thơm dễ chịu", "quy trình dịch vụ mượt mà, không vội vàng" hay "sự tương tác xuyên suốt trong suốt chu trình". Đặc biệt, khách quốc tế đánh giá cao việc Maha Spa giữ được "chất riêng", điều không dễ trong một ngành dịch vụ mang tính toàn cầu.

Mai Anh bật mí, cơ sở thứ ba của Maha đang được xây dựng với chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng, Maha đã lên lộ trình cho những điểm đến tiếp theo.