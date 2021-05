Mách nàng công sở cách chọn màu sắc áo sơ mi thật chuẩn để dáng gầy đi, da trắng trẻo

Áo sơ mi màu be là item rất đáng lưu tâm ở thời điểm hiện tại vì gần như dân sành điệu nào cũng có ít nhất một chiếc. Diện áo sơ mi màu be, bạn sẽ có được vẻ ngoài rất tao nhã, trong trẻo, đặc biệt là khi mix kiểu áo sơ mi này với những món đồ cũng mang tông màu tươi sáng, nhã nhặn (như trắng tinh, trắng kem hay xuyệt tông màu be). Cuối cùng, áo sơ mi màu be hợp với mọi tông da, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều khi chọn item này.