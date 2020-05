Mách mẹ cách chọn sữa để con không bị táo bón

Táo bón kéo dài khiến trẻ biếng ăn

Chuyên gia vui lòng phân tích về tình trạng táo bón ở trẻ do khó hấp thu chất béo trong sữa công thức.

Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên sẽ gặp khó khăn khi tiêu hóa một số dưỡng chất, ví dụ như dầu thực vật trong sữa công thức. Lý do là trong dầu thực vật các axit béo thường có cấu trúc POP (axit Palmitic gắn vào khung Glycerol ở vị trí sn-1 và sn-3). Hệ tiêu hóa non yếu của trẻ sẽ không đủ khả năng phá vỡ các liên kết ở những phân tử này để hấp thu. Do vậy, chúng đi tiếp vào ruột, liên kết với canxi gây ra phản ứng "xà phòng hóa canxi" (một dạng hợp chất canxi) không tan và bị đào thải qua phân. Hiện tượng này sẽ gây phân khô cứng và trẻ khó đi đại tiện, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón ở trẻ.

Chuyên gia có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh để khắc phục tình trạng táo bón ở trẻ khi sử dụng sữa công thức?

Ở trên chúng ta đã đề cập đến nguyên nhân chính gây nên tình trạng táo bón ở trẻ khi sử dụng sữa công thức là do chất béo có cấu trúc POP. Vì vậy để khắc phục điều này, các nhà khoa học đã nghiên cứu để chuyển cấu trúc POP của chất béo sang cấu trúc OPO (đây là cấu trúc của chất béo trong sữa mẹ). Điều này giúp cho các chất béo được tiêu hóa và hấp thụ tốt, không xảy ra phản ứng "xà phòng hóa canxi" và không gây táo bón.

Một giải pháp cũng được áp dụng nhằm làm cho sữa công thức dễ tiêu hóa hơn, hấp thu tốt hơn đó là hệ dưỡng chất Synbiotic, bổ sung lợi khuẩn Probiotics kết hợp với Prebiotics (là thức ăn cho lợi khuẩn). Vì vậy, khi trẻ dùng sữa công thức bị táo bón, thì bạn nên tìm cách chọn cho con loại sữa có chất béo cấu trúc OPO và Synbiotics.

Chuyên gia vui lòng phân tích từng dưỡng chất trên trong việc giúp bé hạn chế táo bón, trước hết là chất béo OPO?

Chất béo có cấu trúc OPO giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thu tối đa chất béo và canxi, không tạo ra phản ứng "xà phòng hóa canxi" đã được thử nghiệm trên nhiều nghiên cứu ở các nước khác nhau. Ví dụ, nghiên cứu của tiến sĩ Kennedy K (Viện Sức khỏe trẻ em, Anh) năm 1996 đã khẳng định trẻ sử dụng sữa có chất béo có cấu trúc OPO giảm tỷ lệ cặn canxi, cặn chất béo trong phân, giúp trẻ thải phân dễ dàng, phân mềm, xốp và giảm thiểu tình trạng táo bón. Hiện chất béo OPO đã được ứng dụng đưa vào thành phần sữa công thức cho trẻ và là bước tiến vượt trội, giúp cho sữa công thức ngày một tiến gần hơn với sữa mẹ.

Dưỡng chất Synbiotics bổ sung lợi khuẩn đường ruột giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hệ dưỡng chất Synbiotics có tác dụng gì trong việc hạn chế táo bón ở trẻ thưa chuyên gia?

Hệ dưỡng chất Synbiotics là sự kết hợp giữa Prebiotics (chất xơ FOS và GOS đóng vai trò là thức ăn cho lợi khuẩn) và Probiotics (lợi khuẩn) giúp trẻ cung cấp lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Theo nghiên cứu, triệu chứng tiêu chảy, táo bón, nôn trớ được cải thiện nhiều khi sử dụng sản phẩm sữa có chứa Synbiotics.

Chuyên gia nói rõ hơn về lợi khuẩn Bifidobacterium?

Lợi khuẩn Bifidobacterium là lợi khuẩn được tìm thấy nhiều nhất trong hệ tiêu hóa, cụ thể là ở ruột già, có vai trò quan trọng để cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tiêu hóa ổn định và khỏe mạnh. Lợi khuẩn này có tác dụng trong việc kích thích sản sinh các enzym tiêu hóa, tăng cường miễn dịch đường ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, nhất là những thức ăn khó tiêu. Từ đó giúp cho phân mềm, xốp và hạn chế táo bón.

Lactoferrin là kháng thể miễn dịch. Vậy kháng thể này có tác dụng gì đối với tình trạng táo bón ở trẻ?

Một trong những nguyên nhân gây táo bón ở trẻ là do rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Bổ sung kháng thể Lactoferrin giúp tăng cường đề kháng, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn, virus có hại từ đó gián tiếp bảo vệ ổn định cân bằng hệ vi đường ruột. Nhờ vậy Lactoferrin góp phần giảm chứng táo bón cũng như một số vấn đề rối loạn tiêu hóa khác.

Cám ơn chuyên gia vì những thông tin hữu ích!

