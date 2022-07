Mách mẹ bầu 3 bí quyết bổ sung miễn dịch tự nhiên mỗi ngày

Tăng cường miễn dịch tự nhiên giúp mẹ trải qua một thai kỳ an toàn

So với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp… Nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus như Covid-19 sẽ dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao…



Đặc biệt, trong 6-8 tuần đầu, nếu mẹ bầu nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi bởi đây là thời kỳ tạo lập các cơ quan quan trọng của em bé. Vậy nên, ngoài những biện pháp bảo vệ sức khỏe như khuyến cáo, điều cần thiết mẹ bầu cần thực hiện là tăng cường miễn dịch từ bên trong mỗi ngày với những thói quen cực đơn giản:

Vận động hợp lý, nhẹ nhàng

Tập thể dục đều đặn có thể giúp cơ thể dẻo dai, tăng sức chịu đựng, thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố trong cơ thể... Theo các chuyên gia, vận động hợp lý đều đặn trong suốt thai kỳ giúp mẹ bầu, tăng cường miễn dịch, duy trì cân nặng ổn định và giảm nguy cơ mắc 1 số bệnh lý thường gặp như: tiểu đường, tăng huyết áp, táo bón… Và giúp gia tăng quá trình trao đổi chất ở thai nhi, giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Mẹ bầu sẽ luôn giữ được tinh thần, thể chất mạnh khỏe trong suốt thai kỳ nếu luyện tập nhẹ nhàng, phù hợp

Vận động nhẹ nhàng, hợp lý đem lại một nguồn năng lượng tràn đầy cho mẹ bầu. Tùy thuộc vào sức khỏe, sở thích và giai đoạn của thai kỳ mà mẹ bầu lựa chọn cho mình những mức độ luyện tập thể dục thể thao khác nhau.

Giữ tinh thần lạc quan, ngủ đúng giờ đủ giấc

Quá trình mang thai, tâm sinh lý của mẹ bầu rất dễ thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn do thay đổi hormon, do lo lắng cho sức khỏe bản thân, áp lực kinh tế, thay đổi về ngoại hình… Tuy nhiên, nhiều người không chú ý vấn đề này khiến tình trạng stress trở nên trầm trọng, có thể làm tăng hormone cortisol khiến chức năng miễn dịch bị suy yếu.

Tinh thần thư thái, vui vẻ là "dinh dưỡng" tinh thần quan trọng nhất của hệ miễn dịch

Một trong những nguyên nhân gây stress hàng đầu chính là mất ngủ. Khi không đủ giấc, cơ thể không có đủ năng lượng nên mẹ bầu rất dễ cáu gắt, mệt mỏi làm cơ thể trở nên yếu ớt hơn. Vì vậy, mẹ bầu cần chú ý đến giấc ngủ của mình mỗi ngày, duy trì đủ 8 giờ mỗi tới và cố gắng chợp mắt khoảng 30-45 phút giữa trưa.

Ngủ đủ và sâu giúp hệ miễn dịch làm việc hiệu quả hơn, cung cấp cho thai nhi thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và phát triển toàn diện. Song song, mẹ bầu cần hạn chế tối đa căng thẳng, giữ tinh thần lạc quan vui vẻ để cung cấp "hormone hạnh phúc" cho hệ miễn dịch luôn ở trong trạng thái tích cực nhất.

Chế độ ăn bổ sung dinh dưỡng miễn dịch mỗi ngày

Theo các chuyên gia khoa sản, chế độ ăn trong thai kỳ rất quan trọng vì nó có thể giúp tăng sức đề kháng và phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh. Mẹ bầu cần nạp đủ protein, tinh bột, đường, chất béo, các vitamin và khoáng chất để thúc đẩy hệ miễn dịch trong suốt thai kỳ.

Ngoài ra, mẹ bầu có thể bổ sung thêm kháng thể IgG để hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Kháng thể IgG (ImmunoGlobulin G) là kháng thể hàng đầu có trong hệ miễn dịch. Đây là loại kháng thể mà cơ thể của mẹ truyền cho con trong suốt những tuần cuối thai kỳ để bảo vệ bé từ trong bụng mẹ đến 6 tháng đầu đời.

Đặc biệt, kháng thể IgG chỉ có trong sữa mẹ và sữa non của bò, đó là lý do ColosBaby Gold for Mum được nhiều mẹ bầu lựa chọn vì sản phẩm chứa lượng kháng thể IgG tự nhiên có trong sữa non ColosIgG 24h được hấp thu trong vòng 24h đầu quý giá từ các trang trại bò sữa ở Mỹ.

Lượng kháng thể cao IgG 7000mg từ sữa non ColosIgG 24h, kết hợp các yếu tố chống oxy hóa như vitamin A,C,E, kẽm, selen giúp tăng khả năng loại bỏ các vi khuẩn, virus... bảo vệ cơ thể mẹ trước những yếu tố gây bệnh từ môi trường.

Việc bổ sung dinh dưỡng miễn dịch IgG trong suốt thai kỳ sẽ giúp cả mẹ và bé được bảo vệ khi có miễn dịch khỏe. Riêng bé, từ trong bụng mẹ đã được xây dựng hệ miễn dịch khỏe, khi sinh ra tiếp tục được tăng cường miễn dịch qua sữa mẹ sẽ khoẻ mạnh hơn.

Trong chế độ ăn hàng ngày, mẹ bầu chỉ cần uống từ 1-2 ly sữa ColosBaby Gold for Mum mỗi ngày sẽ đảm bảo được cung cấp vừa đủ năng lượng và tăng cường lượng kháng thể IgG cần thiết cho hệ miễn dịch.

VitaDairy - Một trong 3 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất Việt Nam (theo Nelson Consumer). Luôn tiên phong và dẫn đầu phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch bằng việc bổ sung sữa non ColosIgG 24H trong các sản phẩm dinh dưỡng, VitaDairy được Bộ Y tế lựa chọn là đối tác chính thức đồng hành trong chuỗi hội thảo dinh dưỡng miễn dịch giai đoạn II: 2022-2024 được tổ chức tại các tỉnh Thành trên cả nước, là đối tác lớn nhất toàn cầu, độc quyền nguyên liệu sữa non ColosIgG 24H tại Việt Nam của tập đoàn sữa non Pantheryx - Hoa Kỳ. Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam, số 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

https://afamily.vn/mach-me-bau-3-bi-quyet-bo-sung-mien-dich-tu-nhien-moi-ngay-20220727163910262.chn