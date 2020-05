Mách con trai 1 điều về mẹ Đan Lê, Khải Anh tưởng tìm được đồng minh, ai ngờ nhận lại câu quá "phũ"

Nữ "MC thời tiết" Đan Lê đang từng ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc với chồng là Đạo diễn Khải Anh. Tình yêu của cặp đôi càng thêm ngọt ngào khi lần lượt đón 2 con trai chào đời: Khải Minh sinh năm 2011, còn Khải Nguyên sinh năm 2014.

Trên trang cá nhân của mình, Đan Lê không ngại ngần chia sẻ từng khoảnh khắc của gia đình, đặc biệt là 2 con trai. Câu chuyện của cô luôn khiến người hâm mộ phải cười nghiêng ngả về độ tinh nghịch của "2 ông tướng thừa năng lượng" này.

Khải Nguyên chăm chú nhổ tóc sâu cho bố.

Mới đây, Đan Lê tiếp tục kể một "câu chuyện nghiêm túc" với nhân vật chính là Khải Nguyên. Lúc này, cậu nhóc đang ngồi nhổ tóc sâu cho bố.

- Bố Khải Anh: Mai bố đi chơi golf mẹ nhé!

- Mẹ Đan Lê: Bố xem dự báo thời tiết chưa? Mẹ thấy bảo mưa to đấy.

- Bố (tìm đồng minh): Các con thấy không? Vợ bố chẳng thích cho bố đi chơi gì cả!!!

- Nguyên (nhìn bố với ánh mắt hình viên đạn): Đi chơi là... xấu xa... (nhìn mẹ thêm 1 cái)... À! Con nhầm. Đi chơi với cả nhà là rất vui. Còn đi chơi một mình mới là xấu xa.

- Mẹ: Hị hị!!!

Câu nói quá "phũ" khiến Đan Lê bật cười vì sự lém lỉnh của con trai: "Đẻ thằng con ra, nó vừa nhổ tóc sâu cho mà nó cũng vừa chỉnh cho là thế đấy".

Cậu út lém lỉnh Khải Nguyên.

Dù thẳng thừng nói bố đi chơi một mình xấu xa nhưng thực tế, Khải Nguyên rất bám và bênh bố Khải Anh. Có lần bố say rượu nằm ngủ ngáy khò khò, dù mẹ khẳng định 100% là bố say thế nhưng cậu bé nhất định nói với mẹ là "bố không say" mà "tiếng ngáy đó là... tiếng thở".

Màn đối đáp đáng yêu của cậu bé Khải Nguyên khiến Đan Lê phải chịu thua và thốt lên "Theo các mẹ, em có nên bỏ nhà ra đi?”.

Khoảnh khắc ấm áp của 2 bố con Đạo diễn Khải Anh.

Gia đình vui vẻ, hạnh phúc của Đan Lê.

Các con của Đan Lê được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ. Không chỉ vậy, cả hai cậu bé còn thông minh, lém lỉnh và có khiếu ăn nói giống như bà mẹ MC nổi tiếng. Thế nhưng, nhiều lúc Đan Lê phải điên đầu vì nghịch ngợm hay là trò ăn vạ siêu lì của anh em Khải Minh - Khải Nguyên, tuy nhiên cách dạy con khéo léo của cô được nhiều người khen ngợi.

Đan Lê từng chia sẻ: "Có những nguyên tắc mà mẹ phải nhất quán, giữ vững lập trường một cách sắt đá, không để cho những khóc lóc, mè nheo của trẻ khiến bạn mềm lòng. Nhiều lần, tôi phải chấp nhận để con khóc lóc, nôn chớ vì những màn ăn vạ bất tử (dù rằng vất hơn rất nhiều so với việc cho chúng thứ chúng đòi như một cái kẹo trước khi đi ngủ hay điện thoại để chơi game). Con khóc dai dẳng, nhức đầu, trớ ra lại phải cho con ăn lại vào lúc khác, kinh khủng nhất là dọn dẹp "bãi chiến trường" mà chúng gây ra.

Hay có lần tôi cùng con ngồi lì ở siêu thị, mọi người đi qua cứ nhìn tôi chằm chằm vì thằng bé khóc giãy đành đạch đòi mua đồ chơi nhưng mẹ chỉ ngồi cạnh bình thản nói chuyện chứ nhất quyết không mua. Vài lần như vậy đứa trẻ sẽ hiểu những "doạ nạt" của chúng không hiệu quả và sẽ không làm nữa".