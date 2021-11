Mách chị em bán hàng online cơ hội thu nhập khủng mà không cần bỏ vốn

Sau đợt đại dịch Covid-19, không ít ngành nghề bị ảnh hưởng khiến thu nhập của nhiều người bị giảm sút, thậm chí là thất nghiệp. Chính vì vậy, không ít chị em chuyển đổi sang kinh doanh online, tuy nhiên nếu muốn tăng thêm doanh thu thì bên cạnh việc các nhóm sản phẩm quen thuộc như thời trang, phụ kiện, đồ chăm sóc sức khỏe… chị em có thể bổ sung vào danh mục hàng đang bán thêm 1 thương hiệu mỹ phẩm hàng hiệu uy tín và lợi nhuận cao cho người bán như mỹ phẩm Tennenbi. Đây là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu đến từ xứ sở mặt trời mọc, được nhập khẩu độc quyền bởi phòng khám thẩm mỹ H&H.

Tennenbi là mỹ phẩm chăm sóc cao cấp với thành phần 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng công nghệ chiết tách hiện đại nhất để bảo vệ trọn vẹn những tinh chất quý từ nhau thai cừu, tảo vi sinh trong suối khoáng nóng, collagen thuỷ phân và các tinh chất từ thực vật quý.

Tennenbi có đa dạng các dòng sản phẩm chăm sóc da như: Kem chống tia UV 2in1 từ nhau thai Tennenbi UV MILK, Kem Mắt chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn từ nhau thai Tennenbi Eye Cream, Tinh chất ngăn ngừa nám từ nhau thai Tennenbi oil essence, Kem dưỡng đêm ngăn ngừa lão hóa từ nhau thai Tennenbi Premium Cream, Gel dưỡng da 6in1 Tennenbi All In One Gel, Xịt dưỡng ẩm & chống lão hóa Tennenbi Skin Care Lotion, Sữa tẩy trang và rửa mặt dưỡng trắng 2in1 Tennenbi Wash & Milk Pack, Serum dưỡng trắng Tennenbi Immunity & Moisture. Bên cạnh đó, Tennenbi còn phát triển các sản phẩm chăm sóc tóc là dầu gội, dầu xả ngăn rụng tóc và xịt dưỡng tóc Tennenbi Hair.

Các sản phẩm của Tennenbi chuyên biệt về phục hồi, tái tạo da và tóc với danh mục sản phẩm đẳng cấp, chất lượng, đã được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y Tế Việt Nam và được cấp bằng chứng nhận bởi Ecocert và chính phủ Nhật Bản về sự An toàn và Hiệu quả .

Tennenbi được hàng chục nghìn khách hàng sử dụng và đánh giá cao, là sự lựa chọn hàng đầu của các chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng, như HH Ngô Phương Lan, HH Tiểu Vy…

Chính vì chất lượng sản phẩm và sự yêu thích, đón nhận của người tiêu dùng nên chị em hoàn toàn có thể tin tưởng vào các sản phẩm của Tennenbi. Bên cạnh đó, chị em còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía phòng khám thẩm mỹ H&H, giúp mang những sản phẩm uy tín và chất lượng nhất tới tận tay khách hàng và việc kinh doanh đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trở thành đại lý cộng tác viên bán hàng của Tennenbi bạn sẽ nhận được cơ hội kiếm tiền cực cao với những chính sách hỗ trợ vô cùng hấp dẫn. Với công việc này chị em không cần bỏ vốn, không lo hàng tồn mà cũng không cần bỏ việc. Dù đang làm văn phòng hay bất kì công việc nào khác cũng chỉ cần dành ra 1-2 tiếng thời gian rảnh để tìm kiếm khách hàng, chốt đơn và nhận hoa hồng.

Bên cạnh đó còn tăng cơ hội bán thêm, bán chéo (up-sell; cross-sell) cùng những sản phẩm mà trước đó chị em đang kinh doanh online. Nếu chị em đang bán quần áo, túi, giày hay thực phẩm chức năng thì cũng có thể đưa thêm cho khách lựa chọn danh mục mỹ phẩm chăm sóc da và tóc của Tennenbi.

Không chỉ vậy, phòng khám thẩm mỹ H&H sẽ hỗ trợ quảng cáo, marketing cho đại lý bằng chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp, phủ sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cộng tác viên hay đại lý cũng được hỗ trợ công cụ Marketing như phim, ảnh, content về thương hiệu và sản phẩm cho Facebook, Zalo, Viber, các ấn phẩm leaflet, catalogue…

Nếu chưa có kinh nghiệm bán hàng online cũng không cần lo lắng vì chị em sẽ được đào tạo về các kỹ năng bán hàng, chiến lược bán hàng để gia tăng tỷ lệ khách hàng "chốt đơn". Đặc biệt, các chị em sẽ có cơ hội nhận quà khủng và thưởng nóng doanh số với danh hiệu "Nữ hoàng chốt đơn" theo tháng.

Nếu đang muốn tìm kiếm 1 sản phẩm uy tín, chất lượng để bán thêm, giúp tăng thu nhập thì đừng bỏ qua mỹ phẩm Tennenbi. Xem thêm chi tiết và đăng ký trở thành đại lý ngay TẠI ĐÂY.