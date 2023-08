Mách chị em 3 công thức đồ uống đẹp da ngày thu, vừa cấp ẩm tốt lại giúp mịn màng

1. Nước chanh kiwi

Công thức đồ uống này sẽ thật tuyệt nếu bạn dùng chúng để giải khát vào mùa hè nhưng tận dụng nguồn vitamin C dồi dào từ thức uống này vào mùa thu cũng giúp bạn chăm sóc làn da tốt hơn. Mặc dù có nhiều công thức nước chanh như nước chanh dâu tây, nước chanh hương thảo,... nhưng bạn nên thử nước chanh kiwi một lần vì hương vị của chúng thực sự tươi mát.

Về cơ bản, công thức pha nước chanh rất đơn giản, chỉ cần chanh, nước và đường. Còn kiwi bạn có thể mua ở bất cứ siêu thị hoặc cửa hàng bán online nào, chúng đều có sẵn. Và mùa thu này cũng là lúc thưởng thức kiwi thơm ngon. Công thức nước chanh này chỉ cần 4 nguyên liệu quen thuộc và chẳng có gì để thay thế. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi kiwi bằng loại quả khác thì có thể chọn loại hoa quả mình ưa thích. Nhưng trước đó, hãy thử hương vị của thức uống tuyệt vời này đã nhé!

Nguyên liệu cần thiết làm nước chanh kiwi

- 3 quả kiwi, 2 quả chanh, 300ml nước lạnh, 80g đường. (định lượng có thể thay đổi tùy thuộc nhu cầu uống thực tế)

Cách thực hiện nước chanh kiwi

Bước 1: Kiwi gọt vỏ, 2 quả nghiền nhuyễn, 1 quả cắt nhỏ hạt lựu. Cho kiwi nghiền vào bình thủy tinh và thêm đường. Tiếp đó, cho nước cốt của 2 quả chanh vào. Đổ nước vào và khuấy đều.

Bước 2: Khi mọi thứ hòa quyện với nhau thì cho phần kiwi cắt hạt lựu vào, để ngăn mát khoảng nửa giờ hoặc bạn có thể thêm đá viên.

@lynnmumbingmejia

Thông thường, có 2 hai loại kiwi trên thị trường là kiwi ruột xanh và vàng, loại vàng có thể ngọt hơn. Bởi vậy, tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể chọn loại kiwi bạn yêu thích.

2. Nước chanh xoài mật ong

Công thức nước chanh xoài mật ong cũng chỉ cần các nguyên liệu quen thuộc và dễ mua. Chỉ cần kết hợp chúng trong một chiếc bình lớn, cả nhà bạn sẽ có thức uống giàu vitamin, khoáng chất có thể giúp tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Chanh chứa flavonoid có đặc tính chống ung thư và chống oxy hóa. Ngoài ra, chanh còn có lợi cho quá trình tiêu hóa và là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đây cũng là chất chống oxy hóa tự nhiên.

Xoài chứa một lượng đáng kể folate, vitamin A và vitamin C. Xoài cũng là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên như các loại trái cây khác. Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên và tốt hơn so với đường trắng.

Nguyên liệu cần thiết làm nước chanh xoài mật ong



- 5 quả chanh vàng, 3 quả xoài, 80ml mật ong, 500ml nước lạnh, 2 muỗng canh lá bạc hà tươi, đá viên, 1 quả chanh vàng cắt lát để trang trí (không thích có thể bỏ qua)

Cách thực hiện nước chanh xoài mật ong

Bước 1: Xoài gọt vỏ, lọc lấy phần thịt quả và xay nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt. Trong một bình lớn, cho thịt xoài xay nhuyễn, nước cốt chanh và mật ong vào. Trộn đều cho đến khi mật ong quyện đều.

Bước 2: Thêm nước lạnh cùng lá bạc hà tươi vào, khuấy đều và để ngăn mát. Hoặc bạn có thể thêm đá viên vào để thưởng thức ngay lập tức.

@watchwhatueat

Lời nhắn:

- Luôn mua chanh có vỏ mỏng vì chúng chứa nhiều nước hơn so với quả có vỏ dày.

- Hãy mua chanh hữu cơ nếu bạn muốn sử dụng cả phần vỏ. Thông thường, vỏ hoa quả chứa nhiều thuốc trừ sâu, ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể.

- Mẹo nhỏ giúp bạn vắt kiệt nước cốt chanh: Bạn có thể làm nóng chanh trong lò vi sóng khoảng 1 phút. Trước khi cắt đôi thì hãy lăn chúng lên một mặt phẳng để phá vỡ các tế bào giúp nước cốt được tiết ra dễ dàng hơn.

3. Trà xanh cam gừng

Công thức trà xanh cam gừng này cách làm rất đơn giản nhưng nó chứa nhiều chất chống oxy hóa và thải độc tốt cho làn da. Qua đó, nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và tiểu đường.

Trà xanh rất giàu catechin - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại tổn thương tế bào. Gừng là gia vị có khả năng chống viêm mạnh và nó kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ hợp lý các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Cam nổi tiếng chứa nhiều vitamin C. Một trong những lợi ích của vitamin C là bảo vệ tế bào bằng cách trung hòa các gốc tự do. Cam cũng cung cấp kali - một khoáng chất điện giải chịu trách nhiệm cho chức năng tim bình thường.

Cam cũng rất giàu vitamin A, giúp bảo vệ đôi mắt của bạn. Các hợp chất carotene của vitamin A, như lutein, beta carotene và zeaxanthin, có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa).

Bên cạnh việc chứa nhiều lợi ích dinh dưỡng, món trà này còn là một thức uống ngon và thú vị, tốt cho sức khỏe để nhâm nhi trong những ngày mát mẻ của mùa thu hoặc sử dụng loại trà gừng tự làm này để tăng cường hệ thống miễn dịch trong mùa lạnh.

Khi pha loại đồ uống này với gừng, tốt nhất bạn chỉ nên đun nước ở nhiệt độ sôi nhưng không quá sôi. Vì điều này khiến việc ngâm trà xanh trong nước quá nóng có thể phá hủy lợi ích của catechin có trong trà.

Nguyên liệu cần thiết làm trà xanh cam gừng

- 400ml nước, 5 túi trà xanh dạng túi lọc, 3 lát gừng bào nhỏ hoặc băm nhỏ, 4 thìa mật ong (thêm bớt tùy khẩu vị), 2 quả cam, 2 quả chanh.

Cách thực hiện trà xanh cam gừng

Bước 1: Đun nước đến gần sôi, tắt đi và thêm trà túi lọc vào. Thêm gừng và ngâm trong 3 phút.

Bước 2: Sau khi trà nguội, cho mật ong vào. Vắt lấy nước cốt chanh và cam. Cho nước cam, chanh vào cùng bình trà. Khuấy đều

Bước 2: Thêm đá, trang trí cùng lá bạc hà và thưởng thức.

@watchwhatueat

Chúc các bạn thực hiện thành công!