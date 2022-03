Mách các mẹ Ebook nuôi con khỏe trong mùa dịch

Được sự tín nhiệm từ các bậc phụ huynh, kênh thông tin Bác sỹ nhi Hà Nội - Nguyễn Văn Vinh đã tiến hành tư vấn miễn phí và thu hút đông đảo các bậc cha mẹ theo dõi. Điều gì đã làm nên sức hút nóng của kênh BS. Nguyễn Văn Vinh Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé!



Tổng quan kênh thông tin miễn phí chăm sóc trẻ nhỏ

Bs. Nguyễn Văn Vinh tư vấn khám chữa bệnh miễn phí trên livestream

Tuy mới được xây dựng trong khoảng thời gian không quá lâu, từ 04/2020 đến nay, nhưng kênh Bác sỹ nhi Hà Nội - Nguyễn Văn Vinh đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các mẹ bỉm sữa. Những chia sẻ về cách chăm sóc để bé con có bước phát triển tốt nhất cũng như thông tin cần thiết về hành trình khôn lớn của trẻ nhỏ, những bệnh lý thường gặp đều được BS. Nguyễn Văn Vinh chia sẻ tỉ mỉ trên kênh của mình.

Không chỉ vậy, bằng những kiến thức từ bản thân, BS. Nguyễn Văn Vinh luôn nắm bắt tình hình chung và "gãi đúng chỗ ngứa" của người quan tâm. Trong thời gian bùng nổ dịch bệnh Covid, anh luôn chia sẻ về những an toàn mùa dịch và cách chăm sóc F0, F1,... Từ đó, giúp mọi người không hoang mang hay thiếu kiến thức khi gặp phải. Và đặc biệt, tất cả đều được anh chia sẻ miễn phí và tỉ mỉ, chu đáo nhất.

Hiệu quả từ kênh khám bệnh miễn phí

Nắm bắt đúng tâm lý người dùng và mong muốn lớn nhất về sức khỏe trẻ nhỏ, kênh đã hình thành và phát triển trên nền tảng thông thường nhất. Đơn giản và không thu phí nên kênh của BS. Nguyễn Văn Vinh trở thành nơi giải đáp mọi vấn đề từ nhỏ tới lớn của các bậc bố mẹ bỉm sữa. Mới thành lập chưa đầy 1 năm nhưng kênh đã thu hút gần 100.000 người theo dõi.

Thành công lớn nhất trong việc lập kênh chính là BS. Nguyễn Văn Vinh đã có thể chia sẻ được những kiến thức bổ ích của mình một cách rộng rãi. Bằng chứng rõ nhất chính là kênh thu hút rất nhiều lượt xem và lượt tiếp cận từ người theo dõi. Ngoài ra, những bình luận để lại cũng ngày càng gia tăng nhiều hơn.

Chủ nhân kênh này là ai? Lý do thành lập kênh thông tin hữu ích

Chủ nhân của kênh là anh Nguyễn Văn Vinh. Anh Vinh là cựu sinh viên đã tốt nghiệp tại Đại học Y Thái Bình. Anh cũng đã đồng tốt nghiệp khóa học chuyên khoa tai mũi họng tại Bệnh viện tai mũi họng Trung ương; hồi sức sơ sinh tại Bệnh viện nhi Trung ương; định hướng nhi khoa của Đại học Y Hà Nội và học Chuyên khoa I Nhi của Đại học Y Hà Nội. Không chỉ vậy, anh còn tốt nghiệp lớp ổn định bệnh nhân sau hồi sức của tổ chức Stayble.

Bs. Nguyễn Văn Vinh tham gia Hội thảo Nhi khoa Quốc tế Thượng Hải

Nhắc tới quá trình làm việc, anh đã làm việc tại khoa tai mũi họng của phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sinh. Sau khi rời phòng khám, anh chuyển tới công tác tại bệnh viện phụ sản Hà Nội khoa hồi sức sơ sinh. Đồng thời, anh cũng tham gia rất nhiều các chương trình như Hội thảo nhi khoa quốc tế Thượng Hải, các Hội thảo nhi khoa Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn,...

Được hỏi về lý do thành lập kênh thông tin miễn phí và hữu ích này, anh Nguyễn Văn Vinh chia sẻ:"Trong quá trình khám bệnh cho bệnh nhân, tôi thấy rất nhiều bố mẹ đang lăn tăn và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về sức khỏe trẻ nhỏ. Thậm chí có nhiều phụ huynh còn tiếp cận nhầm với những thông tin không chính xác. Từ đó, dẫn đến việc chăm con không đúng.

Vậy nên, tôi đã suy nghĩ đến việc xây dựng 1 fanpage để tư vấn miễn phí cho mọi người. Tôi cũng là một người bố nên tôi cũng mong muốn con mình phát triển một cách tốt nhất. Và tôi tin bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng vậy. Có thể chia sẻ và tiếp nhận thông tin, giúp đỡ mọi người là điều rất tốt và thực tế. Và thế là kênh ra đời đó."

Hàng nghìn lời cảm ơn chân thành gửi tới Bs. Nguyễn Văn Vinh

Không chỉ chia sẻ để nhiều người biết tới, những bình luận và những email cũng được gửi tới để bày tỏ lòng biết ơn tới bác sĩ Nguyễn Văn Vinh

"Chính nhờ kênh của bác sĩ Nguyễn Văn Vinh mà tôi đã chăm con đúng hơn. Có nhiều thứ mình cứ nghĩ là mình đã làm đúng, ấy thế mà vô tình lại gây ra những thói quen không tốt cho con." Chị Thu Hiền - Hoàng Mai, Hà Nội.

"Bé con nhà tôi bị F0 mà vì bé nên bé không nói được bản thân cảm thấy như thế nào, cứ khóc thôi. May nhờ có kênh bác sĩ Nguyễn Văn Vinh mà tôi đã hiểu được bé con cần gì và nên làm như thế nào." Chị Mai - Thái Nguyên.

"Tôi là một ông bố đơn thân. Bởi còn nhiều thiếu sót nên bản thân tôi gặp nhiều vấn đề trong việc "lắng nghe" trẻ nhỏ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Vinh đã cho tôi những kiến thức bổ ích về cách chăm sóc con. Mong có cơ hội sớm được gặp anh." Anh Linh - Lê Chân, Hải Phòng.

"Tôi là kiều bào hiện đang ở Hàn. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên gia đình chưa về được Việt Nam. Mỗi ngày đều có rất nhiều người mắc, khiến tôi lo lắng nhiều lắm. Thật may mắn nhờ kênh của anh Nguyễn Văn Vinh mà tôi như được an ủi và chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ." Chị Nguyễn Ly - Busan, Hàn Quốc.

Và còn rất nhiều những chia sẻ từ những khách xem gửi tới. Có lẽ đây chính là thành công lớn nhất từ khi lập kênh của anh.

Kênh sức khỏe BS Nguyễn Văn Vinh - Nơi con bạn được chăm sóc toàn diện

Những chia sẻ không bao giờ là thừa cả, đặc biệt là những chia sẻ về con trẻ. Trong thời buổi dịch bệnh căng thẳng, đừng thờ ơ mà khiến sức khỏe gia đình ảnh hưởng. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Vinh để được lắng nghe và thấu hiểu con trẻ nhiều hơn. Khi đã có những kiến thức đúng và chuẩn nhất, bạn sẽ chăm sóc con tốt hơn.

Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, an toàn trong mùa dịch!

