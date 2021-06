Mách bố mẹ 3 bí kíp xóa tan nỗi sợ tiêm phòng của trẻ

Mặc dù trải qua nhiều lần tiêm chủng, không ít gia đình vẫn luống cuống, sốt sắng mỗi khi con chống đối khi đi tiêm hay ốm sốt, mệt mỏi khi về nhà. "Sân chơi" gia đình cũng vì thế mà phải tạm dừng hoạt động. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bố mẹ 3 bước cần thiết trước, trong và sau khi tiêm phòng để cùng bé vượt qua trải nghiệm đầu đời này.



Trước khi tiêm: Lên "dây cót" tinh thần cho bé

Không ít bạn nhỏ thường có tâm lý lo sợ khi đến các cơ sở y tế. Do vậy, các vị phụ huynh nên chủ động dành 1-2 ngày trước đó giúp bé chuẩn bị sẵn tâm lý. Bố mẹ hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian của "sân chơi" gia đình để cùng con khám phá các món đồ chơi bác sĩ, mô phỏng những tình huống sẽ diễn ra,khi đi tiêm phòng thông qua trò chơi nhập vai bác sĩ, kể chuyện qua tranh....

Ngày đi tiêm: Tạo không khí vui vẻ, lạc quan cho con

Ngày đi tiêm chủng, hãy cho con lót dạ bằng một vài món ăn nhẹ, giúp bé chọn một bộ quần áo thoải mái và mang theo một món đồ chơi yêu thích để tạo sự an tâm, gần gũi. Khi đến cơ sở tiêm phòng, cảm giác lo lắng có thể ập đến với bé khi gặp quá nhiều người lạ hay chứng kiến các bạn nhỏ khác khóc lóc, sợ hãi. Đây là lúc bố mẹ có thể cho bé thực hành những bài học tình huống qua trò chơi nhập vai ở nhà. Đừngquên thưởng cho con một món quà yêu thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bố mẹ nhé!

Bố mẹ đừng quên mẹo nhỏ có võ: "đánh lạc hướng" trẻ bằng món đồ chơi ưa thích hoặc đồ vật quanh phòng trong lúc bác sĩ thao tác thật nhanh mũi tiêm nhé

Sau khi tiêm: Sát sao theo dõi tình hình sức khỏe của bé

Sau khi tiêm vắc-xin, bố mẹ nên cho bé uống đủ nước, ăn món nhẹ dễ tiêu hoá, mặc quần áo rộng rãi để tránh cọ xát vào vết tiêm. Nếu thấy bé có dấu hiệu sốc phản vệ như chân tay lạnh, tụt huyết áp, khó thở, co thắt thanh quản, da xanh v.v. bố mẹ cần nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất.

Trường hợp bé bị sốt nhẹ, mệt mỏi - là triệu chứng sau tiêm thông thường, bố mẹ có thể chườm mát hạ nhiệt cơ thể hay cho con uống thuốc giảm đau hạ sốt có chứa Paracetamol để giúp con giảm cơn đau khó chịu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Paracetamol là một trong những hoạt chất giúp giảm đau hạ sốt phổ biến và an toàn ngay cả với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Liều lượng Paracetamol chuẩn được khuyến cáo bởi WHO là 10 - 15mg/kg cân nặng. Tổng liều lượng tối đa không quá 60 mg/kg thể trọng/24 giờ. Để thuận tiện cho việc dùng thuốc an toàn, cha mẹ có thể chọn mua loại thuốc được phân chia tỷ lệ liều lượng phù hợp cho từng nhóm cân nặng của trẻ như Hapacol.

Thuốc giảm đau hạ sốt Hapacol với đa dạng liều lượng 80, 150, 250, phù hợp với nhiều mức cân nặng của bé, dạng cốm sủi bọt tan nhanh, hương cam vị ngọt dễ uống

Bên cạnh định dạng viên nén, viên sủi quen thuộc dành cho người lớn, Hapacol còn có dạng đóng gói thuốc cốm sủi bọt vị cam thơm mát, giúp các bé dễ uống hơn. Các bậc phụ huynh có thể yên tâm về chất lượng thuốc dành cho các thành viên nhí bởi Hapacol là thương hiệu thuốc đạt chuẩn quốc tế danh giá JAPAN-GMP (Tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt Nhật Bản). Không chỉ có vậy, nhờ được sản xuất trong nước, Hapacol có mức giá vô cùng "dễ chịu", giúp mẹ tiết kiệm một nửa chi phí so với mua các loại thuốc nhập khẩu với thành phần tương tự. Thuốc giảm đau hạ sốt "quốc dân" Hapacol còn là thương hiệu tiên phong cho ra đời liều 650 mg phù hợp với thể trạng của người Việt trưởng thành. Do đó mẹ chỉ cần ghi nhớ một thương hiệu thuốc giảm đau hạ sốt duy nhất cho tất cả thành viên trong gia đình.

Không chỉ là "người bạn" quen thuộc với các bé, Hapacol còn sở hữu danh mục các sản phẩm khác nhau xử lý nhanh triệt để các vấn đề sức khỏe cho bố mẹ nữa đó

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp cho bố mẹ những kiến thức cần thiết giúp bé yêu sớm hồi phục sức khỏe sau tiêm, mang "sân chơi" gia đình mở cửa trở lại đầy ắp tiếng cười. Hãy luôn ghi nhớ, trong bất cứ một trải nghiệm đầu đời nào của bé, bố mẹ chính là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất cùng con sẻ chia và lớn khôn từng ngày.

