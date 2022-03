Mách bạn loạt deal giá hời, không thể bỏ lỡ cho kèo picnic chuẩn chất “chill” cuối tuần cùng gia đình hay hội bạn thân

Một tuần bận rộn với những deadlines chốn công sở, ai cũng mong đến cuối tuần để nghỉ ngơi và nạp lại nguồn năng lượng mới. Những chuyến picnic để chill cùng bạn bè, người thân là một gợi ý không tồi giúp lấy lại tinh thần phấn chấn, xả hết stress trước khi tuần mới đến. Nhất là ngay lúc này, rất nhiều item hợp lý cho một buổi picnic thật chill đang được giảm giá "đẫm" vào đợt "LazMall Sale Chính Hãng" giữa tháng của Lazada. Còn chần chừ gì mà không nhanh tay lên kèo và bỏ giỏ ngay loạt sản phẩm "chill" cho một buổi dã ngoại cuối tuần đầy hứa hẹn.

Chill Cocktail

Katleen Phan Võ - Đại Sứ Thương Hiệu của Chill Cocktail

Set đồ ăn dã ngoại

Đã có đồ uống chất lượng thì không thiếu được đồ ăn ngon lành rồi. Lazada đang tung ra những ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho thực phẩm tươi sống có mặt trên sàn. Bạn có thể ghé qua gian hàng của Topmeal để tìm mua những miếng ba chỉ bò cắt lát mỏng đảm bảo tan ngay trong miệng được giảm giá 43% chỉ còn 97.000 đồng cho 500g, hay ba chỉ bò cuộn có tỉ lệ thịt/mỡ hoàn hảo giảm 34% chỉ còn 122.000 đồng cho 500g. Với set đồ ăn này, bạn sẽ có buổi picnic với một bữa tiệc BBQ đầy hấp dẫn.

Trái cây tươi

Đô uống chill và đồ ăn thơm ngon đầy hấp dẫn đã có, nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Vậy nên, sẽ rất thiếu sót nếu bạn set up một buổi picnic mà không có trái cây. Không chỉ giúp bữa tiệc thêm hoàn thiện, sự góp mặt màu sắc của vài ba loại hoa quả cho bữa tiệc chill ngoài trời thêm màu sắc. Bật mí là trong dịp "LazMall Sale Chính Hãng" giữa tháng này của Lazada, nhiều gian hàng hoa quả đang chạy ưu đãi lớn chỉ còn nửa giá. Có thể kể đến Farmers Market, Nho xanh Nam Phi chưa bao giờ rẻ đến thế, giá giảm 48% chỉ còn 87.500 đồng cho hộp 500g. Hay chỉ với 25.000 đồng, bạn cũng mua được ngay 1kg Ổi nữ hoàng giòn ngọt, giàu vitamin C tại foodmap.asia.

Thảm trải picnic

Vậy là khâu đồ ăn, thức uống đã chuẩn bị xong. Tiếp theo, không kém phần quan trọng đó chính là tạo khung cảnh picnic thật chill. Nếu muốn có những bức ảnh dã ngoại lung linh chuẩn style Hàn, đừng bỏ quả item thảm trải picnic với hoạ tiết kẻ caro rất xinh xắn dưới đây. Sản phẩm đang có giá ưu đãi, chỉ vỏn vẹn 24.000 đồng sau khi được sale lên đến 51% trên Lazada. Ngoài ra, bạn còn được Freeship max, tặng voucher 2k cho đơn 99k, quá hời cho một item cực kỳ thiết thực này!

Ghế lười thư giãn đa năng

Đã là khung cảnh picnic thì làm sao có thể vắng bóng một chiếc ghế tựa nhỏ, lại còn tận dụng làm đạo cụ, giúp bạn có những hình thật lung linh. Với ưu điểm gọn nhẹ, có thể đem đi bất cứ đâu, mang những chiếc ghế lười đi dã ngoại để đọc sách, nghỉ ngơi quả là hết ý. Từ giá gốc tận 1.500.000 đồng, item ghế lười thư giãn đa năng này được sale tới hơn 41% chỉ còn 890.000 đồng. Deal "ngon lành" hấp dẫn thế này, bạn còn chờ gì mà không chốt đơn ngay?



Dây đèn led trang trí Cherry Ball

Đừng quên decor thêm cho buổi dã ngoại của mình bằng dây đèn led trang trí Cherry Ball xinh xắn sẽ khiến không gian thêm lung linh và không kém phần lãng mạn cho cả nhà cùng chill. Được sử dụng bằng pin lại hoàn toàn có thể treo ngoài trời nên sản phẩm này thực sự xứng đáng để bạn thêm vào hành trang cho chuyến dã ngoại. Hãy bỏ ngay sản phẩm vào giỏ hàng của bạn ở Lazada để nhận ưu đãi giảm giá 36% chỉ còn 41.460 đồng kèm theo freeship max, buy 3 Get 2%, buy 5 Get 3% off nhé!

Loa Bluetooth PKCB

Trong những bữa tiệc, không thể thiếu đi một chút âm nhạc tạo mood cho bầu không khí thêm sôi động. Loa bluetooth vẫn luôn được yêu thích để đem đi picnic bởi ưu điểm nhỏ gọn, tiện dụng. Trong đợt khuyến mãi này tại Lazada, gian hàng chính hãng của PKCB đang có ưu đãi cho sản phẩm loa PKCB PF1007-92 4.000.000 đồng giảm 50%++ xuống 1.121.779 đồng. Với âm bass mạnh mẽ cùng công nghệ bù âm trầm DSP, sản phẩm này sẽ đem lại âm thanh thật sống động cho buỗi dã ngoại cuối tuần thật chill của bạn.

Trên đây là những gợi ý bạn không thể bỏ qua để có được một buổi dã ngoại "đổi gió" đúng điệu cho cuối tuần. Ngoài ra, đừng quên tại Lazada vẫn còn vô số deal ngon nghẻ khác từ chương trình khuyến mãi "LazMall Sale Chính Hãng" diễn ra hàng tháng từ 15/3-19/3. Hãy nhanh tay chốt đơn để mua được những sản phẩm mình yêu thích ngay tại các gian hàng chính hàng với mức ưu đãi hấp dẫn không thể chối từ bạn nhé!

Chương trình "LazMall Sale Chính Hãng" diễn ra hàng tháng trên Lazada từ 15/3 đến 19/3 quy tụ hàng ngàn thương hiệu chính hãng LazMall với các sản phẩm chất lượng cùng mức ưu đãi hấp dẫn đến 50%. Để mua sắm thêm hời, bạn có thể săn thêm voucher tích lũy lên tới 400.000 đồng, tận hưởng hoàn tiền MAX ngay 10% mỗi sản phẩm và miễn phí vận chuyển. Đặc biệt, khi tham gia đăng ký thành viên LazMall, bạn sẽ nhận ngay voucher giảm giá 50.000 đồng từ các thương hiệu chính hãng và nhân đôi tích điểm trên mỗi đơn hàng khi mua sắm từ 15-19/3. Từ nay, cứ giữa tháng nhớ lên Lazada săn sale LazMall hàng chính hãng tại đây bạn nhé.



