Mách bạn cách chi tiêu thông minh với ngân hàng số

1. Đừng bỏ lỡ các ưu đãi mở mới, hoàn tiền, tích điểm

Với ưu đãi quanh năm, ngân hàng số không chỉ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mà còn không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng.

Cụ thể, khi thanh toán hóa đơn tự động có giá trị từ 100.000 đồng trở lên, bao gồm điện, nước, internet, truyền hình, điện thoại cố định, di động trả sau… trên ứng dụng NCB iziMobile, khách hàng sẽ được hoàn 20% giá trị giao dịch, mức hoàn tối đa 50.000 đồng/tháng. Đặc biệt, vào ngày 10 hàng tháng, NCB hoàn tiền lên đến 100.000 đồng cho mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn trên NCB iziMobile. Nhờ đó, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí, vừa đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro khi sử dụng tiền mặt.

NCB cũng dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở mới tài khoản qua kênh trực tuyến. Cụ thể, từ nay tới hết 31/03/2025, chỉ cần tải ứng dụng NCB iziMobile, đăng ký tài khoản online, xác thực eKYC qua CCCD hoặc VNeID, khách hàng đã có thể mở tài khoản NCB iziMobile và nhận ngay ưu đãi giảm ngay 5% giá vé khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Khách hàng cũng được tặng ngay 03 voucher ưu đãi hoàn tiền 10% lên tới 150.000 đồng (mỗi giao dịch được hoàn tối đa 50.000 đồng) khi thanh toán các dịch vụ tại Sun World Ba Den Mountain qua NCB iziMobile.

Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh)

2. Mở thẻ Visa dễ dàng, trả góp nhanh chóng

Không cần hồ sơ giấy tờ phức tạp, không mất thời gian chờ đợi, ngân hàng số ngày càng mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt mà không cần đến quầy giao dịch.

Tính năng trả góp thẻ tín dụng trên ứng dụng NCB iziMobile mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi thanh toán

Ngay từ hôm nay, khách hàng có thể chủ động sở hữu thẻ NCB Visa từ bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào để hưởng thụ lợi ích "chi trước, trả sau" với nhiều ưu đãi đi kèm một cách đơn giản, nhanh chóng.

Trước tiên, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng NCB iziMobile bằng tài khoản cá nhân. Tại giao diện chính, chọn mục "Dịch vụ thẻ", sau đó nhấn vào "Phát hành thẻ" để chọn phát hành mới Thẻ Tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ nội địa và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin và đưa ra kết quả phản hồi cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Khách hàng có thể lựa chọn nhận thẻ vật lý tại chi nhánh/tại địa chỉ riêng hoặc sử dụng thẻ tín dụng ảo ngay trên ứng dụng để giao dịch trực tuyến.

NCB hiện áp dụng chương trình miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên năm đầu dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng NCB Visa từ ngày 01/01/2025. Chủ thẻ NCB Visa hiện được nhận nhiều đặc quyền như: giảm giá tới 30% khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Novotel Đà Nẵng Premier Han River, Yoko Onsen Quang Hanh Resort, Serena Kim Bôi Hòa Bình, Capella Hà Nội,…. giảm 25- 35% khi di chuyển và đặt giao hàng bằng Xanh SM, giảm giá 20% cho các hóa đơn thanh toán tại hơn 500 nhà hàng thuộc hệ thống Golden Gate, giảm đến 25% dành cho các giao dịch chi tiêu mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada, tặng voucher phòng chờ thương gia khi chi tiêu từ 20 triệu đồng/quý,…

NCB iziMobile còn tích hợp tính năng trả góp thẻ tín dụng với lãi suất 0%, giúp khách hàng chia nhỏ khoản thanh toán lớn thành các kỳ hạn linh hoạt lên tới 24 tháng và phí chuyển đổi trả góp ưu đãi miễn phí lên tới 12 tháng. Khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi các giao dịch chi tiêu hoặc dư nợ phát sinh của kỳ sao kê sang trả góp ngay trên ứng dụng. Toàn bộ thông tin trả góp được hiển thị minh bạch trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, cho phép khách hàng theo dõi lịch thanh toán, số dư còn lại, từ đó quản lý chi tiêu hiệu quả hơn.

3. Sử dụng các tiện ích kết nối với VNeiD

Liên kết tài khoản NCB trên VNeID – Nhận phúc lợi an sinh xã hội thật dễ dàng!

Là ngân hàng đầu tiên triển khai mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công An, mới đây, NCB cũng phát triển thêm tính năng nhận tiền an sinh xã hội thông qua VNeID, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo đó, mọi công dân đã cài đặt và định danh mức 2 trên ứng dụng VNeID có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại, lựa chọn "Dịch vụ khác", chọn "Dịch vụ ngân hàng" và thực hiện theo hướng dẫn. Tất cả các bước tiếp theo sẽ được thực hiện một cách tự động, nhanh gọn mà không cần sử dụng căn cước công dân vật lý, không phải mất nhiều thời gian thao tác hay ra trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng.

Trong khi đó, để nhận các khoản tiền hỗ trợ an sinh xã hội trực tiếp vào tài khoản NCB mà không cần đến cơ quan chức năng, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn chức năng "An sinh xã hội" và nhập thông tin tài khoản thanh toán tại ngân hàng NCB, sau đó xác nhận để hoàn tất quá trình. Nhờ đó, đơn giản hóa quá trình nhận phúc lợi an sinh xã hội như chế độ lương hưu, thai sản, thất nghiệp… của công dân.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.