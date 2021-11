Mặc váy đẹp mà khổ như sao Cbiz: Nhiệt Ba đi như đi duyệt binh, trường hợp của Kim Thần cũng hại nhiều chị em lắm đây

Chỉ cần bạn chịu khó để ý, chắc chắn sẽ bắt gặp nhiều khoảnh khắc từ hài hước đến thót tim về chuyện váy vóc của các minh tinh trên thảm đỏ. Đằng sau những bức ảnh lộng lẫy đến choáng ngợp mà bạn thấy qua màn ảnh, dàn sao nữ Cbiz cũng chật vật với trang phục lắm mới có được thành quả để đời đấy. Trong loạt sự kiện diễn ra gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Kim Thần là những cái tên gặp rắc rối với y phục ngay trên thảm đỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Tại sự kiện Elle China Style Awards đêm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành một quý cô đài các trong bộ đầm đuôi cá trễ vai, tay bồng màu hồng. Nếu chỉ nhìn ảnh tĩnh thôi cũng không hình dung được cô nàng phải bước đi cực nhọc trong bộ váy đến thế. Video quay lại đã cho thấy chất liệu cùng phom dáng của bộ đầm khá cứng, thế nên để di chuyển bình thường là điều không thể. Chẳng thế mà Nhiệt Ba phải vừa đi vừa hất đầm về phía trước, tới lúc rời thảm đỏ ekip phải trợ giúp, lúc này cũng lộ luôn đôi boots trắng siêu khủng bên trong.

Dương Mịch

Trong một sự kiện khác trước đó không lâu, Dương Mịch cũng gặp rắc rối với bộ váy công chúa bồng bềnh. Chung cảm hứng quý cô cổ điển với Nhiệt Ba, song Dương Mịch đem lại cảm giác mặn mà hơn với kiểu tóc búi thấp, son đỏ và chi tiết nơ đính to bản trước ngực. Cũng bởi bộ váy cồng kềnh nên Dương Mịch đã không may giẫm phải lớp vải bên trong, may mắn có Trần Vỹ Đình bên cạnh đỡ, nếu không tình huống cũng khó lường.

Kim Thần

Trong 3 bộ váy, bộ của Kim Thần gọn gàng hơn cả, lại thêm xẻ tà cao, có thể vén sang hai bên nên nhiều người chắc mẩm đi đứng là chuyện nhỏ. Nhưng xui là sự kiện GQ Thịnh Điển hôm đó diễn ra ở bờ biển lộng gió, tà váy của Kim Thần bị gió thổi tứ tung, cô nàng lại đang đi giày cao gót nên váy liên tục mắc vào gót giày, hại cô nàng xém "vồ ếch" một phen. May là Kim Thần vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp nên đã bình tĩnh dừng lại chỉnh sửa váy vóc và giày.

Chị em hay đi giày cao gót mà mặc váy có tà cũng chú ý nhé, chưa kể đến trường hợp bị vấp té nhưng nếu gót giày mắc vào váy có thể làm rách, hư váy đó.

Ảnh: Facebook

Gif từ TikTok: @anhpham.9