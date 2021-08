Mặc váy dài sao cho đẹp: Quý cô Hàn Quốc gợi ý 4 tips đảm bảo không bị dìm dáng, luôn ghi điểm thanh lịch

So với váy ngắn thì váy dài vẫn là item được lòng nhiều chị em 30+ hơn. Lý do cũng rất đơn giản thôi, váy dài nữ tính và bay bổng, giúp người diện dễ có được vẻ ngoài thanh lịch, lại chuẩn mốt mà không bị "dừ". Chưa hết, váy dài còn giúp giấu nhẹm đi nhiều nhược điểm vóc dáng, trong đó có bắp chân to, đôi chân kém nuột nà. Dẫu vậy, về khoản hack chiều cao, váy dài lại gây khó dễ cho nhiều chị em. Ngay cả đối với những ai sẵn sở hữu chiều cao lý tưởng, nếu không chọn lựa và mix&match khéo léo, váy dài vẫn gây dìm dáng như thường.

Có một quý cô sành điệu người Hàn cực kỳ thích diện váy dáng dài và xúng xính item này với tần suất dày đặc. Quan trọng nhất, cô có những bí kíp rất hay để mặc váy dài tôn dáng, và trông thật thanh lịch, đẹp mắt, chị em không nên bỏ qua.

1. Ưu tiên váy nhấn eo

Nếu muốn chọn váy dài tôn dáng, việc ưu tiên những phiên bản nhấn eo sẽ là bí kíp hiệu quả nhất.

Đường nhấn eo có tác dụng tạo sự gọn gàng, chỉn chu cho mẫu váy dài, và bạn sẽ không bị chê luộm thuộm khi mặc item này. Chưa hết, chi tiết nhấn eo "toàn năng" còn tạo hiệu ứng vóc dáng nhỏ gọn hơn, vòng bụng thêm mi nhon và "ăn gian" được vài centimet chiều cao. Lựa chọn của quý cô người Hàn trên thường là váy nhấn eo cổ chữ V. Thiết kế cổ áo này sẽ còn tăng hiệu quả làm gọn vóc dáng hơn nữa, đồng thời mang đến sự tinh tế cho tổng thể trang phục.

2. Váy babydoll rất đáng để thử

Trong trường hợp chị em chưa biết, váy babydoll chính là mốt của mùa hè năm nay.

Kiểu váy này có phom dáng rộng rãi, toát lên sự ngọt ngào, trẻ trung nên có khả năng hack tuổi tốt, hợp nàng 30+ và không tạo cảm giác "cưa sừng làm nghé", đặc biệt là khi chọn váy babydoll dáng dài.

Váy babydoll thường có đường nhấn nhẹ ở chân ngực hoặc ngang bụng, nên tạo cảm giác chân dài hơn, vóc dáng cũng thêm cao ráo. Kiểu váy này còn khá rộng rãi, thoải mái nên dễ mặc, giúp giấu vòng bụng lớn rất tốt. Nếu tủ đồ của bạn còn đang thiếu váy babydoll, hãy bổ sung item này để bắt kịp xu hướng nhé!

3. Mix váy dài với giày quai mảnh

Quý cô người Hàn trên đây không bao giờ mix váy dài với giày dép cồng kềnh, thay vào đó, cô thích kết hợp với những đôi sandal quai mảnh hơn. Nhờ thiết kế mảnh mai, thoáng chân, kiểu sandal này sẽ xua tan đi cảm giác tù túng và nặng nề, giúp tổng thể vóc dáng của người mặc thêm cao ráo. Sandal quai mảnh cũng được đánh giá cao ở sự chỉn chu, tinh tế, rất hợp với vẻ nữ tính và thanh lịch của những chiếc váy dài.

4. Hạn chế mặc váy quá rộng

Dù mặc váy rộng sẽ đem đến cảm giác thoải mái nhưng nếu chọn những kiểu váy quá "thùng thình", vóc dáng của bạn sẽ bị to ngang, trông rất kém đẹp. Lựa chọn của quý cô người Hàn này có thể là váy suông, nhấn eo, babydoll nhưng độ rộng cũng vừa phải, giúp đảm bảo sự chỉn chu thay vì bị "nuốt dáng".

Nguồn và ảnh: Instagram @__normaldaddy