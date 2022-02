M.A.C tung loạt hộp quà độc quyền ngày Valentine: Toàn set son đỉnh mà còn được giảm 50%

Một cô nàng độc thân sang chảnh muốn tự thưởng nhân ngày Valentine hay một anh chàng soái ca loay hoay tìm mua một món quà lãng mạn thể hiện thành ý với người thương, thì nên chọn mua gì nhỉ?

Nếu vẫn còn đang phân vân thì hãy cùng tham khảo các sản phẩm của M.A.C. Dịp 14/2 này, M.A.C chiều chuộng các chị em và cũng để các anh dễ chọn quà cho người thương, hãng đã tung ra nhiều deal hot với các hộp quà độc quyền. Với các nàng yêu thích son M.A.C thì đây là dịp khá lý tưởng để nhanh tay rinh về những thỏi son màu hot.

Set bộ 3 son M.A.C ẩm mượt mịn lì với son Powder Kiss Lipstick gồm 3 màu: Mull It Over, Devoted To Chili và A Little Tamed. Đây là những màu son mang nhiều tone ấm, phù hợp với mọi tone da và nếu được tặng dịp 14/2 này thì chắc chắn nàng nào cũng thích.

Set bộ 3 son M.A.C mịn lì với son Matte Deep Reds 3 màu: Dubonnet, Marrakesh và Down To An Art. Set 3 thỏi son này là 3 tone màu đỏ trầm ấm, phù hợp để sử dụng trong mùa lạnh.

Đây là bộ 3 thỏi son mà cô nàng nào cũng yêu thích, bộ 3 son M.A.C: Matte Lipstick, Powder Kiss Liquid Lipcolour và son lót môi Prep+Prime Lip Best Kept Secret Lip Kit sẽ giúp bạn có được đôi môi cực kỳ quyến rũ, chưa kể là set 3 thỏi son này còn đang được sale cực hời.

Bộ 3 son M.A.C Kiss of Magic Lip Kit với son Powder Kiss màu Devoted to Chili, Retro Matte màu Ruby Woo và Love Me Lipstick màu Bated Breath chắc chắn sẽ đốn tim mọi cô nàng, không những thế, riêng ngày 10/2, hãng cũng có quà tặng là túi thời trang trị giá 500k cho mọi đơn hàng.

Bộ 3 son Mini M.A.C mịn lì Tiny Tricks Mini Lipstick Trio này vừa đáng yêu, màu sắc dễ đánh, hợp mọi màu da mà giá còn rất phải chăng, phù hợp để làm quà tặng dịp Valentine.

Set bộ đôi ngọt ngào độc quyền dành cho ngày 14/2, với son dưỡng ẩm có màu M.A.C Glow Play Lip Balm và Kẻ mắt nước M.A.C Brushstroke Liner. Bộ đôi đồ makeup này phù hợp với các cô nàng có phong cách nhẹ nhàng, điệu đà một chút.

Set son môi M.A.C Powder Kiss Liquid Lipcolour - Moisture Matte Liquid Lipstick và phấn má hồng kem M.A.C Glow Play Blush cũng là một trong số hộp quà độc quyền được M.A.C tung ra dịp này, phù hợp với các cô nàng có phong cách trẻ trung, năng động.

