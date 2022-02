Mặc gì cũng xinh đã đành, Rosé còn khiến dân tình choáng váng như dính "bùa mê thuốc lú"

Vốn là nữ idol đình đám, Rosé còn sở hữu cả nhan sắc lẫn body, thần thái chuẩn chỉnh khiến dân tình mê mẩn. Mọi món đồ mà cô diện lên đều nhanh chóng thành hot trend được người người nhà nhà tìm mua. Và sức hấp dẫn của Rosé còn mãnh liệt đến mức như bỏ "bùa mê thuốc lú" khi món gì cô diện cũng nhanh chóng cháy hàng chỉ trong 1 nốt nhạc.



Rosé sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới thời trang, mỗi hình ảnh mới của cô đều tạo thành trào lưu khiến người người nhà nhà học theo. Cũng vì lẽ đó, món đồ gì mà Rosé diện lên cũng nhanh chóng thành hot item được bao người nô nức tìm mua.

Nhưng không chỉ là hot item thông thường, hàng loạt item được Rosé khoác lên mình đều nhanh chóng cháy hàng trong 1 nốt nhạc.

Điển hình như bộ đồ ngủ đính lông vũ bị ví như lông gà này, thiết kế lạ lẫm sau khi được Rosé diện lên đã nhanh chóng hết hàng ở mọi size, ngoại trử size XL.

Áo crop top đính nơ chỉ xuất hiện trong 1 bức ảnh chụp tự sướng đơn giản của Rosé nhưng cũng đã được dân tình thi nhau tìm mua đến độ hết hàng. Mẫu áo này có giá khoảng 38 triệu đồng.

Rosé diện lên cái gì là cái đó cháy hàng - đây dường như đã thành quy luật bất thành văn. Muốn ăn vận giống Rosé bạn phải thật nhanh tay đặt hàng và có thêm 1 chút may mắn nữa mới có kịp cơ hội để sắm đồ giống giọng ca On The Ground.

Thậm chí đến áo đính kết cầu kỳ, có giá gần 200 triệu của Saint Laurent cũng đã nhanh chóng bay khỏi kệ đồ sau khi được Rosé khoác lên mình. Fan của Rosé không chỉ đông đảo mà còn rất giàu sang!

Và không chỉ quần áo, kể cả phụ kiện nhỏ xíu như tất, ốp điện thoại... mà Rosé sử dụng cũng được dân tình tăm tia và nô nức, hồ hởi tìm mua theo.

Từ đồ cô mặc trong street style thường ngày đến đồ diện chụp quảng cáo; đồ bình dân cho đến hàng hiệu đắt đỏ... đều bán đắt như tôm tươi. Và đây cũng chính là 1 phần lý do vì sao Rosé lại được các nhãn hàng ưu ái đến vậy.

Mẫu cardigan Rosé diện có đến 3 màu khác nhau nhưng chỉ riêng phiên bản màu đen - giống của Rosé là đã cháy hàng. Vậy mới thấy sức hút của Rosé đã khiến dân tình mê đắm đến độ nào.

Và không chỉ lên đồ y hệt như mẫu hãng, Rosé còn khéo léo biến tấu để có được những bộ cánh mới lạ, tôn dáng và phù hợp với vóc dáng hơn. Cũng vì lẽ đó, nhiều bộ cánh mà Rosé diện lên còn ấn tượng và thú vị hơn hẳn mẫu gốc.

