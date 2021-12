Mặc đẹp hơn mẫu hãng nhưng Joy (Red Velvet) vẫn ngậm ngùi lép vế trước Nayeon (Twice)

Trong những vụ đụng hàng ở showbiz, bên cạnh nhan sắc hay thần thái của người mặc thì công lao của stylist cũng vô cùng quan trọng. Việc chỉnh sửa của stylist sẽ giúp bộ cánh tôn dáng, ưng mắt hơn và thậm chí là còn đẹp hơn cả mẫu hãng. Và mới đây, stylist của Red Velvet và Twice đã có màn so kè cực kỳ thú vị.



Mới đây, bộ phim The One And Only mà Joy (Red Velvet) tham gia đã tung ra những hình ảnh nhá hàng tạo hình của nữ idol. Vốn sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nên vai diễn lần này của Joy cũng được nhiều người quan tâm.

Chỉ qua một vài hình ảnh đầu tiên, có thể nhận thấy Joy mang đến hình ảnh vui tươi, trong sáng mà cũng không kém phần thời thượng với những bộ cánh được đầu tư, phụ kiện cầu kỳ.

Thậm chí nhiều người còn khen ngợi Joy khi cô mặc còn đẹp hơn cả mẫu hãng.

Khoác lên mình bộ váy của Nana Jacqueline, stylist biến tấu cho Joy diện thêm thắt lưng trắng, vòng cổ và khuyên tai đính đá. Dù makeup và làm tóc đơn giản nhưng cô vẫn ghi điểm xinh xẻo, sang trọng. Thắt lưng còn giúp tạo hiệu ứng tôn eo ấn tượng hơn mẫu hãng.

Trước đó, Nayeon cũng từng diện mẫu trang phục này khi biểu diễn. Khi đó, stylist cho Nayeon diện váy cùng mũ lông, đi giày độn đế. Toàn bộ trang phục của Nayeon đều mang tông hồng xinh xắn.

Điều đáng nói, stylist còn cố tình cài cắm thêm chi tiết phần dây áo đính đá và cài áo Louis Vuitton. Điều này giúp bộ cánh của Nayeon thêm phần nổi bật, sang chảnh và cũng an toàn hơn khi thực hiện những động tác nhảy trên sân khấu.

Cùng diện 1 bộ cánh, Joy tuy mặc đẹp hơn mẫu hãng nhưng vẫn lép vế trước Nayeon. Mẫu thắt lưng của Joy có phần hơi cứng và bản to, chưa phù hợp với nét mềm mại của mẫu váy này. Về phần stylist của Twice, việc thêm dây đính đá và cài áo Louis Vuitton giúp bộ cánh thêm phần nổi bật và thời thượng. Ngoài ra, việc chỉnh phần găng tay ngắn hơn cũng giúp hình ảnh của Nayeon trông tự nhiên hơn so với Joy.