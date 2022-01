Mặc chỉ trích ra MV "chỉ biết có tiền", Đen Vâu ôm luôn 4 giải lớn của Billboard Vietnam

Tối 14/1, lễ ra mắt 2 BXH của Billboard tại Việt Nam đã được diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức có mặt các BXH thuộc hệ thống Billboard nổi tiếng thế giới. Đến tham dự sự kiện có dàn nghệ sĩ: Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Đen Vâu, K-ICM, Thịnh Suy, MINH, Táo, OSAD.

Đen Vâu.

Tại sự kiện, top 10 BXH Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs cũng đã được công bố lần đầu tiên. Trong số 10 vị trí dẫn đầu có đến 4 ca khúc có sự xuất hiện của Đen Vâu. Cụ thể, ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ kết hợp cùng Nguyên Thảo đã debut ngay tại vị trí Quán quân. Đi Về Nhà do Đen Vâu kết hợp với JustaTee chiếm vị trí Á quân. Gieo Quẻ do Đen Vâu kết hợp với Hoàng Thùy Linh giữ vị trí #3. Lối Nhỏ do Đen Vâu kết hợp với Phương Anh Đào ra mắt từ tận năm 2019 bất ngờ xuất hiện ở vị trí #9.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh nhận giải thưởng do Billboard Vietnam trao tặng.

Sơn Tùng M-TP có 2 ca khúc xuất hiện trong top 10 gồm Muộn Rồi Mà Sao Còn (hạng 6) và Chúng Ta Của Hiện Tại (hạng 10). K-ICM cũng có 2 ca khúc xuất hiện trong top 10 gồm Không Muốn Một Mình (kết hợp cùng Vicky Nhung, hạng 7) và Lời Nói Dối Sau Nụ Cười (hạng 8). Vũ với Bước Qua Nhau dừng chân ở vị trí thứ 4 trong khi Tiny Love của Thịnh Suy xuất hiện ở vị trí thứ 5.

Mặc cho chỉ trích gay gắt về tiền xoay quanh ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ, Đen Vâu vẫn vui vẻ xuất hiện để nhận các giải thưởng. Trước đó, khi Đen Vâu vừa tung MV, nhiều khán giả đã chê bai Đen Vâu quá thực dụng, chỉ biết nghĩ đến tiền. Đồng thời, một số khán giả cũng cho rằng nếu nghe theo bài hát thì những người con xa quê sẽ phải đối mặt với áp lực tiền bạc rất lớn, nhất là trong hoàn cảnh trong năm qua, công việc của nhiều người đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch bệnh.

https://afamily.vn/mac-chi-trich-ra-mv-chi-biet-co-tien-den-vau-om-luon-4-giai-lon-cua-billboard-vietnam-2022011514384522.chn