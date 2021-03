Mắc 4 sai lầm này khi rửa mặt thì lỗ chân lông sẽ ngày một to, da dẻ sần sùi xuống cấp

Rửa mặt là bước đầu tiên trong chu trình chăm sóc da, vậy nên việc này cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến làn da. Nếu rửa mặt sai cách thì không thể giúp da đẹp lên mà da sẽ ngày một xuống cấp, lỗ chân lông mở to, da dẻ sần sùi. Dưới đây là 4 sai lầm cơ bản khi rửa mặt khiến lỗ chân lông ngày một mở to mà bạn nên lưu ý để tránh mắc phải.



1. Chọn sữa rửa mặt có khả năng tẩy rửa quá mạnh, quá sâu

Những loại sữa rửa mặt làm sạch sâu thường được quảng cáo sẽ làm sạch làn da kỹ càng từ sâu bên trong, giúp da thông thoáng. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng những sản phẩm này thì lại không tốt chút nào. Điều này là bởi sữa rửa mặt có chất tẩy rửa mạnh, xà phòng có độ mài mòn cao thường có khả năng làm sạch quá đà, độ pH cao hơn so với lớp màng bảo vệ da; do đó nếu sử dụng những sản phẩm này trong thời gian dài sẽ khiến da bị tổn thương, khô da thiếu độ ẩm và dễ đến việc tiết nhiều dầu hơn, đồng nghĩa da cũng dễ bị bít tắc, lên mụn và lỗ chân lông to hơn.

Vì vậy tốt nhất bạn nên chọn những loại sữa rửa mặt có công thức nhẹ nhàng, không chứa sulfate, độ pH cân bằng, có khả năng dưỡng ẩm nhẹ để giúp bảo vệ làn da tốt hơn.

2. Bỏ qua bước rửa mặt vào buổi sáng

Nhiều người cho rằng vào buổi sáng da khá sạch nên không cần rửa mặt với sữa rửa mặt. Nhưng thực tế vào ban đêm, da vẫn tiết ra dầu, phần dầu này có thể hòa quyện với bụi bẩn, vi khuẩn từ gối, chăn, không khí gây bít tắc trên da. Nếu bạn không rửa mặt vào buổi sáng mà lại dùng thêm các sản phẩm dưỡng thì da sẽ càng bít tắc, lên mụn và lỗ chân lông nở to. Vì thế vào buổi sáng bạn vẫn nên dùng 1 loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch da nhẹ nhàng.

3. Sử dụng sữa rửa mặt có chứa hạt tẩy da chết hàng ngày

Những loại sữa rửa mặt có chứa hạt tẩy da chết thường được quảng cáo sẽ giúp làm sạch da, loại bỏ lớp tế bào chết già nua hiệu quả. Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng những hạt tẩy da chết này cũng có thể mài mòn và khiến da mỏng manh, yếu ớt hơn. Nếu bạn sử dụng sữa rửa mặt có chứa hạt tẩy da chết hàng ngày sẽ là quá tải với làn da, khiến da trở nên nhạy cảm, dễ lên mụn vã lỗ chân lông cũng ngày một mở to, da dẻ sần sùi.

4. Không rửa tay trước khi rửa mặt

Nếu bạn không rửa tay trước khi rửa mặt thì lẽ dĩ nhiên loại sữa rửa mặt của bạn chỉ có tác dụng làm sạch vi khuẩn trên tay chứ không thể làm sạch da mặt, từ đó sữa rửa mặt hoàn toàn vô dụng và không có tác dụng với làn da. Do đó bạn đừng quên rửa tay kỹ lưỡng với xà phòng trước khi rửa mặt.