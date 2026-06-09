Ma Xó: Càng xem càng sợ, càng sợ càng thương

Giữa làn sóng phim kinh dị Việt liên tục khai thác chất liệu tâm linh dân gian, Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ đang nổi lên như một hiện tượng tại phòng vé. Lấy cảm hứng từ Ma Xó - một dạng vong linh được thờ phụng để cầu tài lộc, bình an - bộ phim đưa khán giả bước vào câu chuyện của vợ chồng nghèo Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Từ một quyết định tưởng như là chiếc phao cứu sinh của cặp đôi, đến hàng loạt bi kịch và bí mật đen tối dần được kéo ra ánh sáng. Sự giản dị trong cốt truyện nhưng chắc tay trong cách triển khai đã giúp Ma Xó tạo nên sức hút đáng nể, nhanh chóng mang về doanh thu hơn 60 tỷ đồng sau 4 ngày khởi chiếu và mở ra kỳ vọng gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ" của điện ảnh Việt.

Câu chuyện mộc mạc và cách dẫn dắt mạch lạc

Nếu chỉ nhìn vào phần cốt truyện, Ma Xó thực chất không phải bộ phim sở hữu ý tưởng quá mới. Mô-típ cầu xin thế lực tâm linh rồi phải trả giá vốn đã xuất hiện nhiều trong dòng phim kinh dị. Thậm chí, với những khán giả hay xem thể loại này, một số nút thắt hay hướng phát triển của câu chuyện có thể được đoán ra từ khá sớm.

Tuy nhiên, điểm đáng khen nằm ở cách bộ phim triển khai chất liệu quen thuộc.

Ma Xó đưa người xem ngược thời gian về bối cảnh miền Tây sông nước, nơi đôi vợ chồng lao động nghèo Phú và Thảo đang phải đối mặt với cảnh cùng cực. Sau một lần sảy thai đau đớn, Thảo tiếp tục mang bầu trong sự lo âu khi đứa trẻ trong bụng quá yếu ớt, thiếu cân. Đúng lúc này, người mẹ chồng ốm yếu qua đời, đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt và bế tắc tột cùng. Sự giới hạn về học vấn và kinh tế khiến họ không có nhiều lựa chọn y tế hiện đại, buộc phải bấu víu vào yếu tố tâm linh để nuôi hy vọng.

Họ chấp nhận đánh cược với số phận khi nghe theo lời rước ma xó của bà cúng Tánh (Lê Khánh) - một nghi thức thỉnh vong cô hồn về trấn giữ nhà cửa và trong trường hợp này được “nâng cấp” hơn là bảo vệ thai nhi. Dù biết phải làm hành động sai trái và nguy hiểm nhưng tình mẫu tử thiêng liêng lẫn nỗi sợ mất con đã khiến Thảo và Phú mờ mắt mà không hề lường trước hệ quả rằng “phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột".

Qua từng ngày, việc sống chung với ma xó càng trở nên nặng nề. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, hệ quả của việc nuôi ma trong nhà đi kèm với những bí ẩn đằng sau chuyện thờ cúng dần được bóc tách khiến người xem bất ngờ và phải gật gù vì sự hợp lý. Đặc biệt, dù đoán được hay không kết cục thì cú twist gần cuối phim cũng được xử lý một cách thuyết phục và sẽ không khiến bạn thất vọng.

Nhìn chung, kịch bản phim của Ma Xó ghi điểm nhờ cách kể chuyện gãy gọn, đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo dài dòng. Người xem dễ dàng nắm bắt nguồn gốc của ma xó, cách thức thờ cúng cùng những điều kiêng kỵ mà không tạo cảm giác bị giải thích quá nhiều.

Nhờ vậy, gần hai tiếng đồng hồ trôi qua tương đối mượt mà, không sa đà vào những tình tiết thừa hay ôm đồm quá nhiều thông điệp. Câu chuyện có mở đầu, phát triển và kết thúc rõ ràng. Các mối quan hệ nhân vật được xây dựng đủ chặt chẽ để khán giả hiểu động cơ hành động của từng người, ngay cả khi họ đưa ra những quyết định sai lầm.

Phần thoại cũng là một điểm cộng lớn. Những cuộc trò chuyện trong phim mang đậm hơi thở miền Tây, tự nhiên và đời thường. Chính sự chân thật này giúp các nhân vật trở nên gần gũi và khiến những bi kịch xảy đến với họ dễ tạo đồng cảm hơn.

Diễn xuất đồng đều, Tín Nguyễn và Lê Khánh là những điểm sáng

Ma Xó quy tụ những gương mặt quen thuộc như Tín Nguyễn, Avin Lu, Lê Khánh và Hạnh Thúy, đồng thời trao cho họ những nhân vật rất đời, rất dễ đồng cảm. Thế nên thành công lớn nhất của bộ phim ngay từ những phút đầu là khiến khán giả hoàn toàn tin vào số phận của đôi vợ chồng nghèo miền Tây qua sự hóa thân của Tín Nguyễn và Avin Lu.

Tín Nguyễn tiếp tục khẳng định thế mạnh với những dạng vai khắc khổ. Trong vai Thảo - người vợ liên tục đối mặt với nỗi ám ảnh mất con - nữ diễn viên mang đến cảm giác chân thật từ những phân đoạn đời thường cho đến các cảnh sợ hãi, đau đơn và dằn vặt. Điều đáng khen là Tín Nguyễn không cố gắng bi lụy hóa nhân vật. Những nỗi đau, lo lắng hay sự tuyệt vọng của Thảo được thể hiện vừa đủ, khiến khán giả dễ đồng cảm hơn là thương hại.

Cùng với cô, Avin Lu ghi điểm với tạo hình chuẩn chỉnh của người chồng nghèo chất phác, thô ráp, luôn bị đẩy vào thế bí trước những biến cố liên tiếp ập đến. Nam diễn viên không có những màn bùng nổ quá lớn nhưng giữ được nét diễn chân thật xuyên suốt, đặc biệt xử lý tốt những phân đoạn tâm lý nặng khi nhân vật bị dồn vào đường cùng, bế tắc giữa nợ nần và nỗi sợ mất con.

Trong khi đó, Lê Khánh với vai bà cúng Tánh đã chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay" khi gánh vác một nhân vật có tâm lý phức tạp. Từ một bà thầy cúng đa năng lo liệu mọi việc trong làng từ bốc thuốc, đỡ đẻ, làm lễ cho đến trừ tà, Lê Khánh dẫn dắt khán giả đi từ sự cảm mến, tò mò cho đến cảm giác rợn tóc gáy đằng sau những hành động của mình. Đây là nhân vật vừa tạo ra mảng màu thú vị cho phim, dưới sự hoá thân của Lê Khánh càng thêm phần bí ẩn và giữ nhiệt cho bầu không khí tâm linh u ám.

Bên cạnh đó, NSƯT Hạnh Thuý dù không có quá nhiều đất diễn nhưng một lần nữa chứng minh sức hút của một ngôi sao "càng xấu càng thành công". Từ gương mặt ám ảnh trong di ảnh, sự yếu ớt của người mẹ bệnh tật hay sự uất hận, đáng thương trong câu nói "Má đau" đều khiến người xem run rẩy mà cũng đầy xót xa.

Jumpscare hiệu quả và không khí kinh dị được xây dựng chắc tay

Một trong những điểm sáng nhất của Ma Xó nằm ở cách xử lý yếu tố kinh dị. Trong khi nhiều phim Việt nói riêng cũng như phim kinh dị nói chung thường lạm dụng âm thanh lớn hoặc liên tục tung ra các màn hù dọa rẻ tiền để ép khán giả giật mình, thì Ma Xó không đi theo hướng đó. Bộ phim dành thời gian xây dựng bầu không khí bất an trước khi tung ra các cú jumpscare thực sự hiệu quả, dù dự đoán được sắp sửa bị hù thì khán giả vẫn dễ dàng bị hồi hộp và giật nảy mình.

Những cảnh hù dọa xuất hiện xuyên suốt phim đều được tính toán kỹ lưỡng và sáng tạo. Bối cảnh khai thác câu chuyện tuy còn đơn sơ khi chủ yếu diễn ra trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Phú và Thảo nhưng các phân đoạn jumpscare từ giấc ngủ, gầm giường, mái nhà hay ngoài đường đều tạo cảm giác rợn người, khiến không gian trong rạp nhiều lúc như đặc quánh lại vì căng thẳng.

Điều đáng nói là các màn jumpscare không đơn thuần xuất hiện để khiến khán giả giật mình rồi thôi. Chúng đều phục vụ cho việc kể chuyện và làm rõ tâm lý nhân vật, khi mỗi một lần yếu tố kinh dị xuất hiện là cảm giác bất an, sợ hãi lại được đẩy lên cao thêm một bậc. Vì thế, nỗi sợ trong Ma Xó không chỉ đến từ hình ảnh hay âm thanh mà còn đến từ cảm giác bất lực của con người khi đứng trước những điều vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khi nỗi sợ được xây dựng từ tình mẫu tử

Dù là một bộ phim kinh dị với những pha dọa dẫm hú hồn, sức nặng giúp Ma Xó thoát mác giải trí sáo rỗng nằm ở cách cài cắm thông điệp nhân quả mượt mà, được ngộ ra dần dần qua từng thước phim hay vì cố tỏ ra có nội dung. Đạo diễn Phan Bá Hỷ đã khéo léo bóc tách bản ngã con người thông qua chuỗi phản ứng dây chuyền về tâm lý. Ban đầu, quyết định rước ma xó của vợ chồng Thảo và Phú hoàn toàn không xuất phát từ lòng tham vinh hoa phú quý mà đến từ sự bất lực, sợ hãi trước nghịch cảnh và tình mẫu tử thiêng liêng. Phim đặt người xem vào một thế tiến thoái lưỡng nan, rằng khi bị dồn vào bước đường cùng, liệu con người ta có quyền “ác” để đạt được một mục đích lương thiện?

Sự tàn nhẫn và sòng phẳng của quy luật nhân quả cứ thế thấm dần vào mạch truyện khi sự bao bọc, quan tâm dần lộ nguyên hình là một cái bẫy rập tinh vi. Sau cùng, mọi giao kèo với bóng tối đều đã được định sẵn một cái giá rất đắt, có chơi thì phải có chịu.

Đây cũng là một câu chuyện về tình mẫu tử và sự tuyệt vọng của con người khi đứng trước mất mát. Bộ phim chỉ ra rằng khi tình yêu thương bị tước đi lý trí và sự tỉnh táo, nó sẽ biến dị thành năng lượng tiêu cực, tạo ra chuỗi bi kịch kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để rồi khi cú plot twist ở hồi cuối được lật mở, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra thế lực đáng sợ nhất không phải là thực thể ma xó trú ngụ nơi góc nhà mà là lòng người. Rốt cuộc, ma quỷ không tự nhiên sinh ra, chúng chỉ có thể thao túng khi con người để lộ sơ hở trong tâm tính.

Một vài hạt sạn đáng tiếc về mặt thị giác và hồi kết

Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, tác phẩm vẫn khó tránh khỏi một vài điểm trừ làm giảm đi sự hoàn hảo của trải nghiệm điện ảnh. Đáng tiếc nhất phải kể đến phần tạo hình của ma xó khi xuất hiện trực diện trên màn ảnh rộng. Dù đã được đoàn làm phim đầu tư hóa trang kỹ lưỡng, thực thể này vẫn chưa đủ độ đột phá hay tạo ra sự kinh ngạc cho những tín đồ kỳ cựu của dòng phim kinh dị. Sự an toàn trong khâu thiết kế tạo hình vô tình khiến nỗi sợ về mặt thị giác chưa tương xứng với bầu không khí tâm linh ổn định mà phim đã gây dựng.

Thêm vào đó, phần kết của bộ phim có thể nói là hơi “ảo”. Cú bẻ lái cuối phim và những sự thật dần được tiết lộ dù gây bất ngờ và giúp giải quyết gọn gàng các nút thắt nhưng cách triển khai lại chưa đủ “wow”. Nhất là việc dùng bạo lực và các tình tiết trong phim chưởng để xử lý tình huống đã làm mất đi “vibe” kinh dị, tâm linh ám ảnh cần có.

Mặt khác, vốn dĩ cao trào về tình mẫu tử trong phim có thể đẩy lên cao nữa để lấy nước mắt của khán giả, song việc kết thúc nhanh để mở ra chương cuộc đời tươi sáng hơn cho nhân vật khiến cảm xúc chưa được trọn vẹn.

Chấm điểm: 4/5

Tựu trung lại, Ma Xó là minh chứng cho thấy một bộ phim kinh dị không cần một cốt truyện quá đao to búa lớn hay lắt léo để chinh phục người xem. Đây cũng không phải một cuộc cách mạng của dòng phim kinh dị Việt. Bộ phim vẫn sử dụng nhiều chất liệu quen thuộc và chưa tạo ra được một biểu tượng kinh dị thực sự khác biệt. Nhưng với cách kể chuyện mạch lạc, diễn xuất chắc tay, những màn jumpscare được đầu tư và thông điệp rõ ràng, đây vẫn là một trong những tác phẩm kinh dị Việt đáng xem nhất trong năm 2026.

Quan trọng hơn cả, Ma Xó cho thấy một điều mà không phải phim kinh dị nào cũng làm được: khiến khán giả sợ hãi, đồng cảm và quan tâm đến số phận của các nhân vật cho tới tận phút cuối cùng.