Trong tập 3 Gương mặt thân quen phát sóng tối nay (5/12), Lynk Lee sẽ hoá thân thành "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Trong hình ảnh "nhá hàng" mới đây trên fanpage chương trình, Lynk Lee gây chú ý khi mặc áo 2 dây, khoe vòng 1 căng đầy quyến rũ. Khác với những lần "kín cổng cao tường" trước đó, đây có thể xem là lần đầu tiên Lynk Lee xuất hiện cùng trang phục sexy và gợi cảm khi đứng trên sân khấu biểu diễn.

Tuy nhiên hình ảnh Lynk Lee hóa thân thành Hồ Ngọc Hà đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều, khiến cô phải lên tiếng trên trang cá nhân: "Nách em thâm, nhăn vì em mới triệt được 1 năm nên các anh chị đừng soi em nhiều quá nhé. Hình dạng, cơ thể em tuy xấu nhưng em sống lương thiện và tử tế . Lúc nào cũng bodyshaming em thì em cũng chỉ biết mặt trơ trán bóng ngồi nghe thôi ạ. Em xin lỗi chị Hà, em làm không được giống ạ".

Lynk Lee lên tiếng vì bị soi quá nhiều khi hóa thân thành Hồ Ngọc Hà.

Đây không phải là lần đầu tiên Lynk Lee vấp phải tranh cãi khi tham gia Gương mặt thân quen. Trước đó trong tập 2, giọng ca "Tạm biệt nhé" cũng từng vấp phải nhiều ý kiến khen chê khi hóa thân thành Taylor Swift và trình diễn ca khúc You Belong With Me. Nếu bàn về giọng hát, nhiều người công nhận Lynk Lee làm tương đối tốt vì khả năng thanh nhạc vốn là lợi thế của nữ ca sĩ. Tuy nhiên tạo hình của Lynk Lee lại bị cho "quá fail" so với bản gốc Taylor Swift. Cách trang điểm, làm tóc cho Lynk Lee cũng bị chê tơi tả vì quá diêm dúa, đặc biệt còn bị cho quá "phèn".