Lynk Lee kể lần đầu làm "chuyện ấy" là 2 năm trước với bạn trai người Nga

Tham gia chương trình Dustin on the go do Dustin Phúc Nguyễn sản xuất nội dung, Lynk Lee đã gây bất ngờ khi kể những bí mật không ngờ của mình.

Cụ thể, khi được trải lòng về bí mật chưa từng kể với ai, Lynk Lee ngập ngừng kể lại "lần đầu" làm chuyện ấy với 1 anh chàng người Nga cách đây 2 năm. Lynk Lee chia sẻ so với những bạn bè đồng trang lứa, "lần đầu" của cô đến quá trễ, vì lúc này Lynk Lee đã 29 - 30 tuổi.

Mặc dù có mối quan hệ say đắm nhưng cả hai không đến được với nhau. Lynk Lee trải lòng rằng lần đầu tiên đến với cô mang theo cảm giác rất sợ vì: "Mình đâu biết gì đâu, lần đầu tiên cái gì đến thì nó sẽ đến thôi".

Dù có cảm xúc với nhau nhưng Lynk Lee và anh bạn người Nga kia lại không thể đến được với nhau. Cả 2 quyết định chấm dứt mối quan hệ trong hòa bình. Nói về mẫu người yêu của mình, Lynk Lee cho biết cô không thích người quá nữ tính, dù trong khoảng thời gian hẹn hò với anh bạn người Nga này, Lynk Lee vẫn chưa chuyển giới song cô luôn biết bản thân mình cần gì và muốn gì.

Dù mối tình này đã kết thúc nhưng Lynk Lee vẫn xem đó như là kỷ niệm đẹp. Hiện tại, sau khi phẫu thuật chuyển giới thành công, Lynk Lee cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô được sống thật với chính mình.

Trước đó, Lynk Lee cũng từng nói về chuyện yêu đương của mình rằng: "Lynk không có tự tin về ngoại hình của mình. Lúc còn làm con trai, Lynk tự ti lắm. Làm con trai mà chân thì nhỏ, mặt lại không được đẹp như mọi người nên Lynk chỉ toàn yêu đơn phương thôi".

"Trước đây, Lynk không có tự tin để chuyển giới. Mình muốn làm con gái mà. Lynk chẳng dám nói điều này với ai ngoài người bạn thân thiết. Ai có hỏi về giới tính Lynk cũng tránh né, chỉ đến khi thích cái bạn nam đó, Lynk cảm thấy mình phải thay đổi. Nếu cứ sống như thế hoài thì đâu có được, chẳng lẽ cả đời mình cứ đi yêu đơn phương sao? Lynk cũng muốn sống hạnh phúc như bất cứ ai. Lynk phải là chính mình đã, còn chuyện tình yêu thì từ từ đến sau".