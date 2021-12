Lý do mẹ chồng cựu Công chúa Nhật Bản đến giờ vẫn không lộ diện, tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa hai người phụ nữ

Vợ chồng Mako - Kei Komuro hiện đang tận hưởng cuộc sống mới ở Mỹ mà không chịu quá nhiều áp lực từ ánh mắt soi mói của người đời. Trong khi đó, bà Kayo, mẹ chồng cựu Công chúa Nhật Bản cho đến nay vẫn chưa từng thấy xuất hiện công khai kể từ ngày kết hôn của cặp đôi.

Một người quen của bà Kayo cho hay, mẹ chồng Mako không ra ngoài và việc mua sắm thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày đều thông qua người thân hoặc dịch vụ mua sắm trực tuyến. Bà Kayo muốn tránh sự quan tâm quá mức của truyền thông và dư luận sau vụ lùm xùm tài chính với hôn phu cũ. Đặc biệt, bà Kayo được cho là thường xuyên gọi điện để trò chuyện với con dâu Mako.

Cựu Công chúa Mako và mẹ chồng.

Một người tin cho biết: "Hiện tại, bà Kayo là người thân cận nhất, làm cố vấn cho Mako trong mọi thứ. Bản thân bà Kayo từng bị phóng viên đeo bám từ rắc rối tài chính với vị hôn phu nên bà hiểu rõ nỗi lo của Mako trước sự đeo bám của truyền thông ở Mỹ. Bà Kayo đã đưa ra nhiều lời khuyên cho con dâu để tránh các ống kính máy ảnh và đối phó với truyền thông".

Mako được cho là đã quyết định làm việc tạm thời tại một viện bảo tàng ở New York, nhưng đối với Mako, người chưa có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và mắc chứng PTSD phức tạp, đây sẽ là một khó khăn, thách thức. Theo một nguồn tin thân cận, bà Kayo hiện là chỗ dựa tinh thần cho Mako khi bà là một người từng trải, tự tay nuôi dạy và chăm sóc Kei Komuro.

Bản thân bà Kayo cũng từng mắc chứng lo âu về tinh thần nên bà hiểu con dâu mình đang trải qua những căng thẳng và áp lực như thế nào. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu được nuôi dưỡng mỗi ngày và càng trở nên bền chặt hơn, chuyển thành mối quan hệ mẹ và con gái.

Mako và chồng nắm tay nhau đi trên đường.

Một nguồn tin cũng cho hay, bà Kayo được cho là sẽ sớm sang Mỹ sinh sống. Mẹ chồng Mako đang tìm kiếm một bất động sản ngoại ô ở New York, nơi bà có thể sống cùng với người cha cao tuổi của mình. Đối với bà Kayo, người từ lâu đã ngưỡng mộ cuộc sống ở nước ngoài, việc đến New York là cơ hội duy nhất để biến giấc mơ của bà thành hiện thực. Cuộc đời mới của Mako giống như bình minh tái sinh cuộc sống của bà Kayo lần nữa.

Có thể thấy rằng, mối quan hệ giữa Mako với mẹ chồng dường như nhẹ nhàng và thuận lợi hơn rất nhiều so với suy đoán của mọi người. Mới đây, cựu Công chúa Nhật Bản được bắt gặp tay trong tay cùng chồng đi dạo phố với trang phục và tinh thần thoải mái. Rõ ràng, Mako đang có một cuộc sống tự do, vui vẻ giống như bao người khác mà cô từng mong ước có được.

