Lý do Hoàng Thùy Linh 'trượt chân'

Sau một tuần phát hành phim tài liệu, Hoàng Thùy Linh chính thức thông báo rút Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả.

Song, quyết định này không quá khó hiểu vì phim rơi vào tình trạng ế ẩm, không bán được vé trong nhiều ngày liền. Có thời điểm, dự án của Hoàng Thùy Linh bị ngó lơ với số suất chiếu ít ỏi, thậm chí có suất không ai mua vé.

Phim của Hoàng Thùy Linh rút khỏi rạp trong cảnh ế ẩm.

Trượt chân vì nhiều lý do

Tính đến hiện tại, Vietnamese Concert chỉ thu về hơn 200 triệu đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập). Con số này quá khiêm tốn so với mặt bằng chung phim Việt , chưa kể dự án có mức đầu tư lớn, lên đến hàng tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến Hoàng Thùy Linh thất bại là nội dung phim chưa hấp dẫn. Dự án tập trung tái hiện hành trình thực hiện concert đầu tiên trong sự nghiệp của cô, kỷ niệm 13 năm ca hát vào năm 2023. Các cảnh quay chủ yếu là những cảnh hậu trường, màn trình diễn trên sân khấu kết hợp một vài đoạn phỏng vấn.

Dù sở hữu phần hình ảnh đẹp, phim chưa tạo được dấu ấn vì còn đơn giản, ít bất ngờ. Cách kịch bản khai thác câu chuyện về Hoàng Thùy Linh chưa sâu khiến bộ phim thiếu điểm nhấn.

Nhiều tình tiết còn mang tính sắp đặt. Chân dung nghệ sĩ của nhân vật chính cũng được xây dựng hời hợt, phần nào làm giảm mạch cảm xúc của người xem. Những góc khuất, hành trình nội tâm hay khó khăn của cô đều chỉ dừng ở bề mặt.

Một số ý kiến còn cho rằng phim giống "video quảng bá dài hơi” hơn là tác phẩm điện ảnh. Tác phẩm thiếu tính chân thật khi toàn bộ phần âm thanh đều sử dụng bản thu audio thay vì giọng hát live của ca sĩ.

Thời điểm phát hành của dự án cũng bất lợi. Phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh ra rạp không lâu sau Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng – tác phẩm ăn theo cơn sốt của show Anh trai say hi với loạt bản hit đình đám và chuỗi concert liên tục bán “ cháy vé”.

Trong khi phim của Hoàng Thùy Linh tập trung vào một concert đã “nguội”, thực hiện xong từ gần hai năm trước.

Nội dung phim chưa đủ hấp dẫn để hút khách.

Chưa kể, Hoàng Thùy Linh còn không ngại để đứa con tinh thần đối đầu với phim kinh dị Quỷ nhập tràng . So với đối thủ, một bộ phim tài liệu kén khán giả như Vietnamese Concert dễ dàng bị lu mờ.

Số suất chiếu ít ỏi và khung giờ không thuận tiện càng đẩy tác phẩm vào thế khó. Chiến lược truyền thông của ê-kíp cũng không đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan tỏa. Hoàng Thùy Linh gần như bỏ rơi đứa con tinh thần trên các mặt trận mạng xã hội, khiến phim càng thêm thất bại tại phòng vé.

Tranh cãi cũ về phát ngôn “trịch thượng” trong buổi họp báo concert năm 2023 cũng phần nào ảnh hưởng đến giọng ca Để Mị nói cho mà nghe. Nữ ca sĩ đánh mất thiện cảm của một bộ phận khán giả, khiến họ không mặn ủng hộ bất cứ sản phẩm nào của cô, dù là phim hay nhạc.

Khoảng cách quá xa so với Sơn Tùng, Mỹ Tâm

Trước phim của Hoàng Thùy Linh, Sky Tour Movie (2020) của Sơn Tùng từng đạt doanh thu gần 11,6 tỷ đồng sau 10 ngày. Tri âm: Người giữ thời gian (2023) của Mỹ Tâm cũng thu về 12,3 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần.

Gần nhất, Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng lập thành tích cao với 14,8 tỷ đồng, từng vươn lên đứng thứ hai trong top 5 của bảng xếp hạng của Box Office Vietnam .

Những con số này cho thấy Hoàng Thùy Linh đứng ở khoảng cách quá lớn so với các đồng nghiệp.

Sức hút từ fandom (cộng đồng người hâm mộ) là yếu tố then chốt giúp phim của Sơn Tùng và Mỹ Tâm thành công khi ra rạp. Cả hai đều có lượng khán giả trung thành và hùng hậu, sẵn sàng chi tiền để sống lại cảm xúc từ các đêm nhạc.

Sky Tour Movie ra mắt khi Sơn Tùng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, khuấy đảo thị trường với hàng loạt bản hit tự sáng tác. Tương tự, Tri âm được công chiếu khi Mỹ Tâm vừa tổ chức liveshow hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình với 30.000 khán giả, tạo sức nóng kéo dài.

So với hai đồng nghiệp, Hoàng Thùy Linh rõ ràng thua kém về sức hút, tầm ảnh hưởng lẫn chiến lược phát hành phim. Năm 2023, concert Vietnamese của cô có tốc độ bán vé rất chậm, trong ba ngày mở bán đầu tiên còn gây bất ngờ khi không hạng ghế nào “cháy vé”.

Hoàng Thùy Linh từng chật vật khi bán vé concert.

Con số khán giả chưa đến 7.000 người phần nào cho thấy sức hút của Hoàng Thùy Linh với khán giả đại chúng vẫn còn hạn chế, không đủ lôi kéo họ ra rạp dù cô có nhiều bản hit trong sự nghiệp.

Bản thân Hoàng Thùy Linh từng nói không đặt nặng áp lực doanh thu, chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với người hâm mộ. Song, việc rút phim sớm cho thấy thị trường điện ảnh quá khốc liệt, khán giả ngày càng khó tính.

Điều này vừa là cú sốc cũng là bài học đắt giá dành cho Hoàng Thùy Linh và ê-kíp. Gần hai năm chuẩn bị cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của nữ ca sĩ. Nhưng cái cô thiếu là sự tính toán chuẩn xác, cũng như chiến lược phù hợp để phim hút khách.