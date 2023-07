Lý do gì thôi thúc nhiều người Mỹ sang Nhật định cư?

Veronica Hanson, 37 tuổi, từng sinh sống tại Lake Oswego, Oregon (Mỹ). Cô đã lên kế hoạch để rời khỏi Mỹ vì tin rằng đây không còn là nơi phù hợp để cô và các con sinh sống nữa.

Hanson chia sẻ: “Các con tôi luôn phải tham gia các đợt diễn tập để đối phó với các trường hợp nguy hiểm khẩn cấp. Không khí trở nên ngột ngạt vì khói cháy rừng. Chúng tôi không thể sống mãi như này được”.

Gia đình Hanson nằm trong số 6.642 người Mỹ chuyển đến Nhật Bản vào năm 2023. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, số lượng công dân đất nước này chuyển sang Nhật Bản đã tăng dần trong vài năm qua, từ 57.214 người vào năm 2020 lên tới 60.804 người vào năm 2022.

Ngày càng nhiều người Mỹ lựa chọn sinh sống ở các nước khác, tiêu chí của họ là vật giá và chất lượng cuộc sống. Mặc dù các quốc gia như Mexico hay Canada là điểm đến được nhiều người lựa chọn, nhưng với Hanson, Nhật Bản là địa điểm thích hợp vì đây là nơi đem đến cho cô những gì mà cô không thấy ở Mỹ.

Yếu tố an toàn là trên hết

Lúc đầu, gia đình Hanson chưa nghĩ đến Nhật Bản ngay lập tức. Tất cả những gì họ muốn là rời khỏi Mỹ.

Thế nhưng, mẹ của Hanson là người Nhật. Bà đã gợi ý cho gia đình đi đến Nhật Bản. Cuối cùng, họ đã đặt chân tới Nhật vào tháng 3/2022. Nhờ có ông bà của Hanson nên gia đình cô có đủ điều kiện để xin thị thực cư trú dài hạn tại Nhật.

Hanson đã giữ lại ngôi nhà cũ ở Oregon, ngôi nhà được cô mua vào năm 2013 với mức giá 262.000 đô (hơn 6 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, cô rao bán căn nhà trên Airbnb để có tiền trả phí thuê nhà ở Tokyo. Với căn nhà 3 phòng ngủ rộng hơn 109 mét vuông hiện tại, vợ chồng cô chỉ phải trả mức giá 600.000 yên (100 triệu VNĐ).

Hanson nhận thấy, nhiều loại chi phí ở Tokyo không khác là bao so với Mỹ, nhưng yếu tố an toàn mới là ưu tiên số một. Cô cảm nhận: “Một trong những điều tôi yêu thích ở Nhật Bản là sự an toàn. Tôi rất thích được sống tại một cộng đồng an toàn như thế này”.

Hanson và 2 con gái đang vuốt ve một chú nai ở Nara, Nhật Bản

Alex Evans, 38 tuổi, là một người thích đi xe đạp. Vào tháng 6/2022, anh cùng vợ và con sinh sống tại vùng nông thôn ở đảo Mukaishima, cách thành phố Hiroshima phía nam gần 100 km.

Anh cảm thấy thoải mái mỗi khi đi vào cửa hàng mà không cần khóa xe đạp. Giống như Hanson, Evan cũng lo ngại về vấn đề an ninh ở Mỹ. Anh có một cậu con trai 5 tuổi và không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Evans nói: “Tôi từng lo ngại về vấn đề bạo lực súng đạn, nhưng ở Nhật thì điều này gần như không tồn tại”.

Evans thuê một chiếc xe đạp để dạo quanh vùng đất anh sinh sống

Bên cạnh an ninh, Evans cũng ngạc nhiên bởi vật giá ở xứ sở mặt trời mọc. Anh thuê một căn nhà ba phòng ngủ và tiền thuê mỗi tháng là 65.000 yên (10.8 triệu VNĐ). Nếu ở Hiroshima thì tiền thuê nhà sẽ đắt hơn.

Từng là một dược sĩ ở Mỹ, Evans nắm rõ mọi thông tin về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hệ thống này ở Nhật Bản lại không phức tạp như anh nghĩ.

Evans giải thích: “Chúng tôi có một thẻ bảo hiểm và chỉ cần lên toà thị chính để lấy thẻ. Về cơ bản, bạn chỉ cần chứng minh rằng bản thân là cư dân của địa phương thì sẽ được cấp thẻ bảo hiểm”.

Anh đã từng trải qua một cuộc tiểu phẫu loại bỏ khối u trên mặt. Quá trình trị liệu chỉ mất khoảng 45 phút và tốn khoảng 8.500 yên (1,4 triệu VNĐ). Evans kể tiếp: “Bác sĩ muốn gặp tôi để tái khám kiểm tra vết khâu 6 ngày sau đó. Chi phí mỗi lần là 380 yên (khoảng 63.000 VNĐ). Ở Mỹ, nếu bạn bị tai nạn xe hơi hoặc bệnh nặng thì coi như bạn phá sản”.

Văn hoá đặc sắc và lòng hiếu khách hiếm thấy

Anne Sutherland-Smith được sinh ra ở Úc, sau đó chuyển đến Austin, Texas để sinh sống cùng gia đình. Vào tháng 5 năm nay, cô quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở Kyoto. Hiện cô là người điều hành một trang web du lịch.

Cô viết: “Rời bỏ Mỹ không phải là chạy trốn mà là tìm kiếm điều mới mẻ. Nhật Bản cuốn hút tôi bởi sự pha trộn giữa cổ kính và hiện đại, văn hoá đặc sắc và lòng nhân ái của người dân. Tôi cũng từng cân nhắc các quốc gia khác, nhưng Nhật Bản đã chiếm trọn trái tim tôi”.

Sutherland-Smith có thuê một ngôi nhà truyền thống với mức giá 200.000 yên (hơn 33 triệu VNĐ) mỗi tháng, rẻ hơn so với mức giá 2.500 đô (hơn 53 triệu VNĐ) mỗi tháng cho căn nhà ba phòng ngủ của cô ở Austin.

Sutherland-Smith và gia đình mặc kimono truyền thống

Trái lại, cô cảm thấy chi phí sinh hoạt ở Nhật đắt hơn Mỹ. Nhưng giá tiền đi đôi với chất lượng, những cửa hàng tạp hoá và hệ thống giao thông đem đến cho cô trải nghiệm tuyệt vời.

Cô nhận xét: “Chất lượng hàng hoá dịch vụ ở Nhật Bản không có gì phải bàn cãi. Đặc biệt, hệ thống giao thông công cộng rất sạch sẽ và đúng giờ”.

Ngoài ra, lòng hiếu khách và sự tận tâm của con người cũng khiến cô thêm yêu quốc gia này. Cô cảm nhận: “Sống ở đây là một chuỗi những bất ngờ thú vị. Sự nồng nhiệt, hiếu khách của họ khiến tôi cảm thấy thật ấm áp”.

Tìm lại bản thân ở Nhật Bản

Bethany Bitsii Nakamura, 35 tuổi, đã từng sống ở New Jersey. Cô đã kiệt sức với cuộc sống bên Mỹ khi luôn phải đặt công việc lên hàng đầu và vùi đầu vào kiếm tiền. Vậy nên, cô muốn chuyển đến một nền văn hoá khác để làm mới lại bản thân.

Cô đã bắt đầu chuẩn bị để chuyển tới Nhật Bản vào năm 2020, nhưng phải hoãn lại tới tháng 10/2021 do đại dịch Covid.

Hiện Nakamura sống ở một thị trấn nông thôn ven biển trên đảo Shikoku, cách Osaka khoảng 260 km. Được nhiều người giới thiệu, cô biết được một chương trình của chính phủ bán những ngôi nhà không người ở với giá rẻ. Chính vì thế mà hiện tại cô đang sống trong một căn nhà bỏ hoang mà không mất một khoản phí nào.

Nakamura chuyển đến Nhật Bản vào năm 2021

Sau khi tới Nhật Bản, cô tập trung phát triển kênh YouTube của mình, chuyên đăng tải những video về chủ đề khám phá cuộc sống ở nông thôn Nhật. Ngoài ra, cô cũng có một công việc thiết kế tự do.

Cô nhận định: “Để tìm lại bản thân, bạn hãy nghĩ về điều bạn thích làm khi còn nhỏ. Hồi đó, tôi rất yêu thích văn hóa Nhật Bản, anime và các bộ phim hoạt hình”.