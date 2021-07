Lý do Công nương Kate đăng ảnh sinh nhật George khiến paparazzi câm nín, Meghan phải học hỏi thêm nhiều

Vào ngày 22/7 vừa qua, Hoàng tử George đón sinh nhật lần thứ 8 bằng bức ảnh mới do Công nương Kate chụp. Trong bức hình, tiểu hoàng tử nở nụ cười rạng rỡ, ngồi trên mui xe hơi.

Bất chấp những lời chế nhạo George trước đó vì cậu bé mặc vest đi xem Euro, Công nương Kate vẫn quyết định công khai ảnh mới của con trai mình. Vậy đâu là lý do khiến cô luôn chủ động đăng ảnh các con bất chấp sóng gió ngoài kia?

Ảnh sinh nhật 8 tuổi của Hoàng tử George.

Nữ công tước xứ Cambridge vốn được biết đến là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tài năng và thường xuyên thực hiện những bức ảnh chân dung cho các con trong các sự kiện đặc biệt, nhất là dịp sinh nhật của chúng mỗi năm.

Theo chuyên gia hoàng gia Camilla Tominey, đây là chuyện khá hiếm có ở một gia đình hoàng gia nào và giúp nhà Cambridge duy trì sự riêng tư cần thiết cho Hoàng tử George (8 tuổi), Công chúa Charlotte (6 tuổi) và Hoàng tử Louis (3 tuổi).

Bà Camilla giải thích: "Các tay săn ảnh không còn thị trường nữa vì Công nương Kate đã tự tung ra những bức ảnh gia đình do chính tay cô ấy chụp. Do đó, chúng có giá trị với báo chí hơn nhiều so với những bức hình có được do săn đuổi, đeo bám. Đó là cách nhà Cambridge tạo ra sự cân bằng, họ cho đi để nhận lại một mức độ riêng tư nhất định".

Về bức ảnh rạng rỡ của Hoàng tử George nhân sinh nhật lần thứ 8 do mẹ Kate chụp, Camilla nhận xét: "Tuổi thơ của George sẽ rất khác so với những thành viên hoàng gia thế hệ trước. Thế hệ của cậu bé là thế hệ kỹ thuật số và thách thức đối với nhà Cambridge theo thời gian là làm thế nào để quản lý mối quan tâm của công chúng đối với con họ mà vẫn giữ được quyền riêng tư cho đứa trẻ".

Công nương Kate luôn đảm nhận vai trò chụp ảnh cho các con.

Theo Camilla, sự xuất hiện gần đây của Hoàng tử George tại Euro 2020 ở sân Wembley là do hoàng tử nhỏ thực sự là một người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia chia sẻ thêm: "Nhà Cambridge muốn công chúng nhìn thấy các con của họ và được tiếp cận với chúng ở một mức độ nhất định nào đó. Họ vừa cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công khai của họ, vừa đáp ứng kỳ vọng của công chúng nhìn thấy George lớn lên bởi một ngày nào đó cậu bé sẽ trở thành Vua".

"Hoàng tử George là một đứa trẻ của thế hệ kỹ thuật số mới - không giống như thời Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Tôi nghĩ George sẽ phải khá cẩn thận để bảo vệ sự riêng tư của mình khi cậu bé trở thành thiếu niên và bố mẹ của cậu ấy cũng nhận thức sâu sắc rằng George dễ bị tổn thương", chuyên gia Camilla nói thêm.

Nhà Cambridge đưa con trai đi xem Euro 2020.

Trong tương lai, Kate được cho là vẫn quyết định "nắm quyền sở hữu" ảnh con trên báo chí bằng cách tung ra các bức ảnh mỗi năm.

Chuyên gia Camilla phân tích: "Điều thú vị về mô hình của nhà Cambridge và là duy nhất với hoàng gia, đó là nữ công tước đặc biệt gần như nắm quyền sở hữu hình ảnh của các con mình. Khi những đứa trẻ mới chào đời, hai vợ chồng họ từng lo lắng về những bức ảnh của paparazzi chụp. Nhưng giờ đây, Kate đã làm bão hòa thị trường bằng chính những bức ảnh chụp các con độc quyền. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục được thấy cô ấy làm điều này trong những năm tới".

Đồng tình với quan điểm này, nhà sử học Lucy Worsley cũng cho rằng các bức ảnh có ý nghĩa "quan trọng đối với sự sống còn" của hoàng gia. Nhà sử học tiết lộ: "Mỗi bức ảnh đều mang một thông điệp và không ai hiểu điều này hơn hoàng gia. Họ đã nhanh chóng nhận ra rằng, nhiếp ảnh không phải gây ra rắc rối mà là cơ hội".

Meghan bị cánh săn ảnh chụp đưa con trai và thú cưng đi dạo ở Canada.

Điều này cho thấy, quan điểm của nhà Sussex hoàn toàn khác so với vợ chồng Công nương Kate. Meghan và Harry luôn giữ kín hình ảnh của bé Archie và đến giờ là bé Lilibet. Điều này chính là "miếng mồi ngon" để các tay săn ảnh đua nhau để chụp được những bức hình về đứa trẻ nhà Sussex, đáp ứng sự tò mò của công chúng.

Nhiều người cho rằng Công nương Kate đã có cách ứng xử thông minh và khéo léo khi vừa thỏa mãn công chúng, khiến các tay săn ảnh mất giá trị mà vừa bảo vệ được các con của mình. Rõ ràng điều này đã cho thấy đẳng cấp khác biệt của hai nàng dâu hoàng gia và Meghan cần học hỏi chị dâu mình thêm.

