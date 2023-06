Lưu ý quan trọng với thí sinh khi xét tuyển đại học năm 2023

Năm 2023, Bộ GD&ĐT quy định khoảng 20 phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng giáo dục mầm non.

Các phương thức gồm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT (học bạ); tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8); kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác; tuyển thẳng theo Đề án của cơ sở đào tạo;

Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tự tổ chức để xét tuyển; sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; thi văn hóa do cơ sở đào tạo tổ chức để xét tuyển;

Sử dụng kết quả thi văn hóa do cơ sở đào tạo khác tổ chức để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển;

Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; qua phỏng vấn; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với phỏng vấn để xét tuyển; kết hợp kết quả học tập cấp THPT với với phỏng vấn để xét tuyển; sử dụng phương thức khác.