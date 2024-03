Lưu ý những điều này khi ăn giá đỗ để tránh rước họa vào thân

Giá đỗ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo, giàu protein, ít carb, nhiều dinh dưỡng. Loại thực phẩm này cũng chứa chất béo lành mạnh (không bão hòa đơn và không bão hòa đa).

Trong khi bản thân đậu là một nguồn protein tốt, thì việc nảy mầm sẽ làm tăng số lượng và khả dụng sinh học của protein.

Ngoài ra, với sự hiện diện của một lượng lớn chất xơ, giá đỗ đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về sức khỏe như béo phì, cholesterol cao và người bệnh tiểu đường. Giá cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim nhờ khả năng chống oxy hóa.

Giá đỗ còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Một khẩu phần ăn một cốc (khoảng 110 gr) giá đỗ cung cấp khoảng 23% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, khiến giá đỗ trở thành nguồn cung cấp vitamin này dồi dào.

Ảnh: MedicineNet

Giá đỗ đã bị mang tiếng xấu trong nhiều năm do có nhiều báo cáo về việc nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, tác dụng có hại chỉ được phát hiện khi chúng được tiêu thụ ở dạng sống hoặc nấu chín nhẹ.

Giá đỗ sống không an toàn nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu do bệnh tật, chẳng hạn như nhiễm virus HIV hoặc ung thư. Do hàm lượng nước cao nên giá đỗ sống có thể chứa vi khuẩn và gây nhiễm trùng đường ruột. Điều này gây ra các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn và ói mửa. Tốt nhất bạn chỉ nên ăn chúng sau khi đã nấu chín hoàn toàn.

Phụ nữ có thai và trẻ em cũng chỉ nên ăn giá đỗ đã nấu chín kỹ để tránh nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Tránh bất kỳ loại đậu nảy mầm nào ở trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Ngoài ra, những người bị dị ứng với đậu nành không nên ăn mầm đậu nành. Ngay cả khi bạn khỏe mạnh, hãy rửa sạch mầm dưới nước trước khi ăn sống.

Ảnh: Getty Images

Cách trồng giá đỗ tại nhà

Giá đỗ rất dễ trồng tại nhà. Bạn chỉ cần chuẩn bị đậu, 1 cái hộp có nắp, nước và một nơi có bóng tối và sạch sẽ. Đậu xanh chủ yếu được sử dụng để làm giá đỗ, nhưng hầu hết các loại hạt hoặc cây họ đậu đều có thể được sử dụng. Dưới đây là các bước:

- Rửa sạch đậu trước.

- Ngâm đậu trong hộp đậy kín chứa đầy nước qua đêm ở nơi tránh ánh nắng, tốt nhất là để ở nơi tối.

- Ngày hôm sau, khi đậu phồng lên, đổ nước và đóng hộp lại để đậu phát triển trong hai ngày tiếp theo.

- Sau hai ngày, bạn sẽ thấy mầm phát triển trên đậu.

- Sau khi mầm mọc lên, hãy tiêu thụ chúng trong cùng một ngày. Bạn cũng có thể bảo quản chúng trong ngăn đựng rau của tủ lạnh tối đa hai ngày.

Nếu bạn mua giá đỗ ở ngoài chợ thì dùng cách này để kiểm tra xem chúng còn tươi hay không: Hãy thử bẻ mầm, nếu chúng còn tươi thì bạn sẽ nghe thấy âm thanh rõ.