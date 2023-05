Lưu ngay thực đơn giảm cân cho người mới bắt đầu

Với những người mới đang đặt mục tiêu tìm kiếm một thực đơn giảm cân cấp tốc (đây thực sự là một thử thách khó khăn) thì trước tiên cần tham khảo menu 7 ngày trước bởi sự thay đổi đột ngột sẽ để lại những ảnh hưởng tiêu cực không tốt cho sức khỏe. Một thực đơn giảm cân bằng rau củ quả ăn ngày 3 bữa có thể giúp bạn đạt được mục tiêu trong thời gian rất ngắn.

Hãy ăn những thực phẩm ít calo và chú ý tập luyện thể dục, thể thao để đốt cháy calo dư thừa. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc lên thực đơn giảm cân trong 7 ngày

- Lượng calo nạp vào nhỏ hơn calo tiêu thụ

Đây là nguyên tắc cơ bản mà bạn cần ghi nhớ trước khi áp dụng thực đơn giảm cân trong 7 ngày. Đơn giản nhất, bạn hãy ăn những thực phẩm ít calo và chú ý tập luyện thể dục, thể thao để đốt cháy calo dư thừa.

- Chia nhỏ các bữa ăn trong ngày

Thông thường, 2 bữa chính trong ngày thường cách nhau 5 - 6 tiếng. Một số người nếu nhịn trong khoảng thời gian này sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn vào bữa tiếp theo, gây tăng cân. Vậy nên, việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp bạn hạn chế được lượng thức ăn nạp vào cơ thể, tránh ăn quá nhiều gây tích tụ mỡ.

- Ăn thực phẩm nhiều chất xơ, giàu protein, ít tinh bột

Để giảm cân nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì khi áp dụng thực đơn giảm cân trong 7 ngày bạn cần chú ý ăn những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, protein và chứa ít tinh bột.

Chất xơ tạo cho bạn cảm giác nhanh no và no lâu. Đồng thời, chất xơ cũng có tác dụng làm chậm quá trình phân giải, hấp thu Glucose, điều hòa lượng đường trong máu. 1g protein cung cấp cho cơ thể 4 calo nhưng lại cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Vì thấy, protein cũng sẽ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Thực đơn giảm cân trong 7 ngày dành cho bạn

Ngày thứ nhất

Bữa sáng: Cháo yến mạch, 1 quá táo cùng vài hạt điều hoặc hạt óc chó

Bữa trưa: 1 chén cơm gạo lứt, 1 đĩa rau luộc

Bữa tối: Salad rau củ quả trộn dầu giấm, 2 lát bánh mì đen

Ngày thứ 2

Bữa sáng: 1 ly sữa không đường, 2 củ khoai lang

Bữa trưa: 1 bát súp bí ngô, 1 đĩa rau xanh

Bữa tối: 1 chén cơm gạo lứt, 1 đĩa salad ức gà, 1 sinh tố bơ mật ong (không cho sữa)

Ngày thứ 3

Bữa sáng: Ngũ cốc nguyên cám, 1 bát quả mọng nước

Bữa trưa: 2 lát bánh mì đen, 1 đĩa salad rau xà lạch trộn, 1 cốc sinh tố rau xanh

Bữa tối: 1 bát canh rau củ, 1 nước ép sinh tố

Nên ăn thực phẩm nhiều chất xơ, giàu protein, ít tinh bột. (Ảnh minh họa)

Ngày thứ 4

Bữa sáng: 1 bát cháo gà hoặc hạt quinoa, 1 bát súp hạt sen

Bữa trưa: 1 bát cháo gạo lứt và salad rau củ trộn với dầu giấm giảm cân

Bữa tối: 1 đĩa rau luộc, 2 củ khoai lang

Ngày thứ 5

Bữa sáng: 1 quả chuối, 1 bát cháo yến mạch và 1 ly sữa hạt

Bữa trưa: 1 chén gạo lứt, 1 quả trứng, 1 quả táo và rau luộc

Bữa tối: 1 chén gạo lứt, 1 đĩa rau luộc, ức gà luộc

Ngày thứ 6

Bữa sáng: 2 lát bánh mì đen, 1 quả bơ

Bữa trưa: 1 cốc nước sinh tố ép, 1 đĩa rau luộc

Bữa tối: 1 chén gạo lứt, 1 đĩa rau luộc, 1 cốc sinh tố trái cây

Ngày thứ 7

Bữa sáng: 1 cốc sinh tố cải bó xôi, 2 lát bánh mì đen

Bữa trưa: 1 chén ngũ cốc trộn sữa chua, 1 đĩa rau luộc, 1 quả táo

Bữa tối: 1 đĩa rau luộc, ức gà luộc, táo và cà chua bi