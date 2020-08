"Lưu Ly mỹ nhân sát": Bị ngược quá mức thê thảm, nam chính Thành Nghị vượt mặt cả Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác

Bộ phim Lưu Ly mỹ nhân sát do Viên Băng Nghiên - Thành Nghị đóng chính hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Theo chỉ số truyền thông của VLinkage, chỉ số truyền thông của nam chính Thành Nghị đang ở vị trí số 3, còn nữ chính Viên Băng Nghiên thì ở vị trí thứ 7.

Từ chỗ những diễn viên kém tiếng, không được nhiều người quan tâm, chỉ sau khi đóng Lưu Ly mỹ nhân sát, chỉ số truyền thông của Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đều tăng vọt. Điều này chứng tỏ bộ phim ngày càng có sức hút, đồng thời Thành Nghị - Viên Băng Nghiên cũng được tiếng thơm khi góp mặt trong dự án tiên hiệp hấp dẫn này.

Bảng xếp hạng chỉ số truyền thông mới đây của VLinkage.

Đáng nói hơn, trên bảng xếp hạng hiện tại, vị trí của Thành Nghị còn cao hơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - những mỹ nam có giá trị thương mại cao bậc nhất thời điểm hiện tại. Trên bảng xếp hạng, Vương Nhất Bác đứng vị trí thứ 7, còn Tiêu Chiến đứng vị trí thứ 8.

Thành Nghị.

Chưa dừng lại ở đó, nhờ vai diễn Vũ Tư Phượng quá bi thảm, bị chính người mình yêu là Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) giết chết đến 9 lần nên Thành Nghị nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Mới đây, khán giả còn đào mộ lại thông tin Thành Nghị từng được đạo diễn đình đám Hollywood - Lý An khen ngợi khi có dịp cộng tác với ông ở thời điểm vài năm trước. Lý An khen ngợi Thành Nghị có đôi mắt sáng, tư chất thông minh. Đối với diễn viên trẻ như Thành Nghị, lời khen này quả là có sức động viên vô cùng to lớn.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.

Lưu ly mỹ nhân sát được cải biên từ tiểu thuyết nguyên tác của tác giả Thập Tứ Lan, nói về Chử Toàn Cơ trời sinh đã khiếm khuyết lục giác, không cảm nhận được mùi vị, màu sắc, cũng không động lòng trước tình cảnh thế gian, tính tình thì ham chơi, lười học, bị mọi người gọi là kẻ vô dụng.

Viên Băng Nghiên.

Mọi sự thay đổi từ khi Chử Toàn Cơ gặp được Vũ Tư Phượng - môn đệ giỏi nhất của Ly Trạch cung, sau khi trải qua nhiều chuyện thì yêu nhau. Tuy nhiên tình yêu của cả 2 cũng không dễ dàng gì khi phải đối mặt với gió tanh mưa máu, âm mưu trùng trùng từ những kiếp trước mới.