Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh đến thăm nhà Hà Anh Tuấn, bàn về “Sống phong cách”

MC Phí Linh và cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang ghé thăm không gian sống của Hà Anh Tuấn, chuyện trò về chủ đề "Sống phong cách".

Tiếp nối sự thành công của mùa 1, talkshow về phong cách sống của Masterise Homes mang tên "The Master Of Living Show" đã quay trở lại với những câu chuyện đặc sắc và thú vị hơn. Tập 1 với chủ đề "Sống phong cách" tiếp tục được dẫn dắt bởi "gia chủ" Hà Anh Tuấn và người bạn đồng hành là MC Phí Linh. Khách mời đặc biệt của "chủ nhà" là ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh.

Chia sẻ về phong cách sống của bản thân, Hà Anh Tuấn cho biết anh tìm thấy 3 tiêu chí tương đồng với "Sống phong cách sống Masteri". Đó là sống tinh tế - sống trải nghiệm – sống an yên.

Thứ nhất là sống tinh tế, biểu hiện ở việc thiết kế căn nhà được chăm chút, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Có những góc nhỏ trong ngôi nhà mang đến nguồn cảm hứng, phấn khởi khiến người nghệ sĩ vui cả ngày.

Nam ca sĩ cho biết, bản thân rất thích ngôi nhà đẹp sở hữu tầm nhìn đẹp để "mỗi buổi sáng thức dậy cảm thấy rất đáng sống". Ấn tượng của Hà Anh Tuấn về các căn nhà của Masterise Homes đó là không gian sống tinh tế, "vừa đủ" và thoải mái để mỗi gia chủ thể hiện rõ phong cách sống của họ.

"Chỉ có không gian sống đẹp mới tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, giúp chúng ta có cảm hứng sống, làm việc và tận hưởng. Đặc biệt những ngôi nhà dành cho nghệ sĩ thường cần nhiều ánh nắng và luồng không khí. Nếu thiếu đi hai yếu tố này thì không thể sáng tác hay lãng mạn được", anh cho biết.

Không gian sống với thiết kế tinh tế, ngập tràn ánh nắng tại Masteri Waterfront – một trong ba dự án thuộc "Masteri Collection".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng cho rằng "rất khó nếu sống ở nơi quá tù túng hoặc thiếu trải nghiệm" vì cuộc sống đổi thay hàng ngày, nhất là đối với nghệ sĩ. Do đó gia đình anh thường xuyên "chuyển cảnh" bằng cách thay đổi sắp xếp, bài trí nội thất trong gia đình để có thêm nguồn cảm hứng mới từ không gian sống.

Chia sẻ quan điểm về một ngôi nhà đẹp, Lưu Hương Giang cho rằng thẩm mĩ trong không gian sống là thứ không thể mua được mà phải tích lũy và học hỏi hàng ngày. Ngoài ra, sự đồng hành của những người bạn có phong cách sống đặc biệt như Hà Anh Tuấn giúp cô có nhiều trải nghiệm tinh tế, gu thẩm mĩ và tiêu chuẩn về ngôi nhà cũng cao hơn.

"Bản thân Giang hồi xưa mới đi học chỉ mong muốn có thể mua được một ngôi nhà ở khu tập thể Giảng Võ. Nhưng sau này, khi mong muốn của bản thân nhiều lên với quy chuẩn cao hơn thì mình muốn nào là nhà biệt thự ven biển, nào là một căn hộ penthouse", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tiêu chí thứ hai hình thành nên phong cách sống của nam ca sĩ là sống trải nghiệm – sống mỗi ngày đều không giống với ngày hôm qua. Nam ca sĩ cho rằng ngôi nhà của cặp đôi Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là điển hình cho phong cách sống trải nghiệm với ba thế hệ cùng sống trong một không gian, tạo sự gắn kết tình thân giữa con cái, cha mẹ và ông bà.

Tiêu chí ưu tiên hàng đầu để lựa chọn ngôi nhà của Lưu Hương Giang là sự tiện lợi. Cô mong muốn ngôi nhà của mình gần trường học, có không gian cho trẻ vui chơi và người già tập thể dục để các thành viên đều thoải mái và hòa hợp trong không gian sống.

Là điển hình cho phong cách sống trải nghiệm, ba thế hệ trong gia đình Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh cùng sống trong một không gian, tạo sự gắn kết tình thân.

Hồ Hoài Anh thì khác. Anh yêu thích không gian xanh, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, nhạc sĩ mong muốn con cái được trải nghiệm nhiều phong cách sống khác nhau để các con nhận ra những giá trị phù hợp với bản thân nhất.

Tiêu chí thứ ba là sống an yên. Theo Hà Anh Tuấn, an yên nghĩa là có một tổ ấm nơi tất cả mọi người đều cảm thấy yên bình trong tâm trí và được bảo vệ.

Nhắc đến giá trị "an yên" trong ngôi nhà của mình, Hồ Hoài Anh lập tức đề cập tới dịch vụ an ninh tại các khu căn hộ. Lưu Hương Giang cũng cho biết chồng cô là một người rất lo lắng về vấn đề an toàn. Những lúc chuyển về nhà mới, Hồ Hoài Anh luôn mất ngủ vì sợ an ninh không đảm bảo. Khi đi công tác, anh càng lo lắng hơn vì ở nhà chỉ toàn phụ nữ. Có thể thấy, yếu tố an toàn và các dịch vụ quản lý tài sản cũng là một trong những quan tâm chung của các gia đình hiện nay.

Lần đầu chuyện trò với khán giả về vai trò mới – người truyền cảm hứng về "Sống phong cách Masteri", Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tựu trung lại, sống phong cách đơn giản là một cuộc sống vui, sống sướng, sống trong một ngôi nhà mà mình phải muốn quay về.

Cái hay của Masterise Homes là không chỉ xây những ngôi nhà để ở, mà còn kiến tạo những giá trị vô hình để hình thành một cộng đồng Masteri đặc trưng và khác biệt. Để khi nói ‘tôi là một phần của cộng đồng Masteri’ thì thấy vui, hãnh diện và yên tâm."

Kết thúc talkshow, Hà Anh Tuấn và cặp cùng kết hợp trong ca khúc "Dẫu có lỗi lầm" tại góc âm nhạc quen thuộc.

The Master of Living Show gây ấn tượng với khán giả bởi chuỗi talkshow mang phong cách độc đáo, mới mẻ, được đầu tư bài bản về mặt ý tưởng với bầu không khí chia sẻ vừa nghệ thuật, vừa thân mật và dễ tiếp cận. Mỗi tập trong chương trình khai thác những khía cạnh khác nhau, bàn luận về nhiều chủ đề đa dạng được dẫn dắt bởi Hà Anh Tuấn, trò chuyện cùng những người bạn nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, kiến trúc, không gian sống. Chương trình được phát sóng hàng tháng trên trang Facebook Fanpage chính thức và kênh Youtube của Masterise Homes.