Lưu giữ khoảnh khắc yêu thương cùng Four Seasons The Nam Hai, Hội An trong kỳ nghỉ Quốc khánh tới

Đến với Four Seasons The Nam Hai trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh sắp tới đây, du khách sẽ được tận hưởng nhiều hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp các trải nghiệm thư giãn, chăm sóc sức khỏe thú vị để thực sự ngơi nghỉ và nạp lại năng lượng sau những bộn bề thường nhật thời gian qua.



An nhiên với hành trình khám phá văn hoá và thiên nhiên

Cách Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam, Four Seasons The Nam Hai, Hội An là giao điểm, nơi du khách có thể dễ dàng tìm đến và khám phá bộ ba di sản văn hóa được UNESCO công nhận gồm Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế.

Bên cạnh đó, những cánh đồng lúa Quảng Nam mùa vàng tháng chín cũng sẽ mang đến cho bạn những phút giây bình yên, dịu dàng sau những chuỗi ngày tất bật. Các buổi thong dong đạp xe dạo quanh những "tấm thảm vàng" bất tận, xem cách nông dân canh tác vụ mùa được Four Seasons The Nam Hai, Hội An ví như là "đặc sản địa phương", thường xuyên tổ chức cho các du khách của mình trải nghiệm.

Du khách cùng hướng dẫn viên của Khu nghỉ dưỡng đạp xe qua những cung đường xanh ngát và ghé thăm những ngôi làng địa phương mỗi thứ Hai hằng tuần.

Ngoài ra, du khách không thể bỏ qua chuyến thăm làng chài cổ Phước Hải lân cận, tận mắt xem kỹ thuật đánh bắt cá truyền thống, chèo thuyền thúng hay tham gia chuyến du ngoạn trên dòng sông Cửa Đại êm đềm cùng với ngư dân địa phương Bạn có thể chọn khởi hành cùng du thuyền đến cửa sông Cửa Đại, tắm mình trong bầu không khí tươi mới của sớm mai, chào đón ngư dân trở về sau một đêm ra khơi, xắn tay áo cùng giúp họ thu hoạch cá tôm; hoặc thưởng thức chút đồ ăn nhẹ, ngắm nhìn trời chiều buông xuống trên dòng sông, vẫy tay chào tạm biệt từng đoàn thuyền đánh cá đang tuần tự ra khơi.



Du ngoạn trên dòng sông Cửa Đại lúc hoàng hôn

Lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn, thắt chặt kết nối với người thân yêu



Chuyến nghỉ dưỡng tại "ốc đảo" yên bình Four Seasons The Nam Hai, Hội An sẽ càng trở nên đáng nhớ bởi những trải nghiệm lãng mạn, độc đáo dành riêng cho cặp đôi, gia đình trong mùa hè này. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng đã cho ra mắt ưu đãi "Khoảnh Khắc Để Yêu Thương" với mong muốn giúp du khách có thể lưu giữ những giây phút ngọt ngào bên người thân yêu.

Khi lựa chọn gói ưu đãi này, những vị khách của Four Seasons The Nam Hải, Hội An sẽ được trải nghiệm những liệu pháp chăm sóc từ thể chất đến tinh thần tại Heart of The Earth Spa - Nơi được vinh danh Condé Nast Traveller là "Không gian Phục hồi Cảm xúc Tốt nhất" năm 2019. Tại đây, mọi người sẽ được chữa lành toàn diện cả thân - tâm - trí nhờ những liệu trình chuyên biệt từ các chuyên gia hàng đầu, kết hợp với âm ngân tần số 432Hz của Chén hát Pha Lê, tần số đặc biệt tương hợp cùng sự rung động với Mẹ Trái Đất.

Đặc biệt, du khách còn có cơ hội thưởng thức những bước tiệc BBQ lãng mạn, ấm cúng ngay bên bờ biển Hà My xinh đẹp, hoang sơ. Tận hưởng những món nướng lành ngon, dưới nền "giao hưởng" sóng biển dạt dào và hoà mình vào thiên nhiên an tĩnh sẽ là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ - nhất là với các cặp đôi. Ngoài ra, nếu là người yêu thích sự riêng tư, bạn có thể lựa chọn dùng tiệc tối với người thân thương dưới ánh nến tại biệt thự riêng của mình.

Song song đó, kỳ nghỉ tại Four Seasons The Nam Hai, Hội An sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán cho những ai yêu biển bởi những hoạt động thú vị, đa dạng cho mọi độ tuổi. Với "Khoảnh Khắc Để Yêu Thương", du khách có thể tham gia những hoạt động thể thao dưới nước như chèo kayak, thả diều bên bờ biển… để cùng tạo nên một kỳ nghỉ biển đúng điệu. Sau đó, để thêm phần thử thách cho bản thân nhưng vẫn đảm bảo được sự tái cân bằng và tâm trí, bạn cũng sẽ được tham gia lớp học Yoga Võng Lụa độc đáo nằm trong gói ưu đãi này.

Hoạt động Yoga Võng Lụa độc đáo đem đến cho du khách giây phút thư giãn, tĩnh tại.