Lưu Đê Ly chính thức lên tiếng về vụ ẩu đả trên phố Hàng Buồm, khẳng định bản thân vẫn tử tế đến phút cuối cùng

Mới đây, Lưu Đê Ly đã có chia sẻ trên trang cá nhân về vụ ẩu đả với anti-fan tại phố Hàng Buồm (Hà Nội) vào chiều ngày 3/8.

Nữ diễn viên cảm ơn bạn bè và người thân đã lo lắng cho mình, đồng thời khẳng định ông xã Huy DX đã bảo vệ mình đúng cách còn riêng cô vẫn giữ cư xử đúng mực từ đầu đến cuối.

Cô viết: "Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ nhắn tin... Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng: Chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế đến tận giây phút cuối cùng! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!".

Về vụ việc chiều nay, Lưu Đê Ly và anti-fan đã có cuộc gặp trên phố Hàng Buồm. Sau một lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát do không giữ được bình tĩnh. Anti-fan bạt tai, đánh túi bụi vào Lưu Đê Ly và nữ diễn viên cũng có hành động đáp trả. Sau đó lực lượng dân phòng đã có mặt can ngăn và đưa tất cả lên đồn công an phường Hàng Buồm để xử lý.