Lương Triều Vỹ muốn quay lại đóng phim truyền hình

Lương Triều Vỹ nổi tiếng với các vai diễn trong Chungking Express (1994), Happy Together (1997) và In the Mood for Love (2000), tất cả các phim này đều do Vương Gia Vệ làm đạo diễn. Anh cũng đã xuất hiện trong ba bộ phim đoạt giải Sư tử vàng là A City of Sadness (1989), Cyclo (1995) và Lust, Caution (2007). Bộ phim Hero năm 2002 của anh được đề cử cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Oscar năm 2003.

Khi đến thăm Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần đầu tiên sau 18 năm kể từ khi bộ phim năm 2004 2046 của anh được chọn làm phim mở đầu của liên hoan lần thứ chín, Lương Triều Vỹ nói anh nhớ lại mọi thứ đã thay đổi đáng kể như thế nào. Lương Triều Vỹ tham dự liên hoan phim năm nay để nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm.

"Tôi có cảm giác như thành phố Busan đã thay đổi rất nhiều trong hai thập kỷ qua" - Lương Triều Vỹ nói trong cuộc gặp gỡ báo chí Hàn Quốc tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 - "Nó trở nên hiện đại hóa với nhiều tòa nhà chọc trời hơn và những bãi biển tuyệt đẹp. Khi tôi đến đây lần đầu tiên để tham dự BIFF lần thứ hai, có một sân khấu nhỏ và chật hẹp. Đường dẫn đến lễ khai mạc. Thảm đỏ hôm qua hoành tráng khiến tôi hơi lo lắng".

Một triển lãm đặc biệt In the Mood for Tony Leung giới thiệu những thành tựu và đóng góp của Lương Triều Vỹ cho ngành công nghiệp điện ảnh châu Á sẽ được tổ chức xuyên suốt liên hoan phim quốc tế Busan năm nay. Một sự kiện gặp gỡ và chào hỏi, cùng với lễ in tay được diễn ra vào thứ Sáu (giờ địa phương).

Cũng trong cuộc gặp gỡ báo chí, ngôi sao người Hong Kong nói anh đã suy ngẫm về sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của mình và bày tỏ mong muốn được đóng nhiều loại vai hơn nữa trong tương lai.

"Nếu tôi có thể phân chia sự nghiệp diễn xuất của mình, nửa đầu tiên là học hỏi trong khi nửa sau là sử dụng các kỹ năng của tôi... Sau 40 năm, cuối cùng tôi không còn căng thẳng nữa và tôi thực sự thích diễn xuất bây giờ" - anh nói.

"Tôi khởi nghiệp là một diễn viên phim truyền hình, vì vậy tôi rất muốn quay trở lại đóng phim truyền hình. Có những vai tôi chưa diễn. Tôi muốn đóng những nhân vật phức tạp, có thể là một kẻ giết người hàng loạt".

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm 1980, Lương Triều Vỹ đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Cùng với việc giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 2000 anh còn 5 lần chiến thắng tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 3 lần chiến thắng tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã.

