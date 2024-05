Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim từ khi phát sóng trên giờ vàng phim Việt VTV đã gây tranh cãi. Kịch bản xây dựng tình tiết bi kịch khoa trương, nhân vật tha hóa đạo đức quá mức cũng không nhận được sự đồng tình của người xem.

Bên cạnh đó, nữ chính Ngân Hà bị đánh giá là nhân vật không mới mẻ so với những vai diễn trước đây của Hồng Diễm. Hồng Diễm bị đàn em Lương Thu Trang vượt mặt cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Nữ chính nhưng kém hấp dẫn hơn phản diện

Trong các tập 22, 23 gần nhất của Trạm cứu hộ trái tim, khán giả cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi Ngân Hà tiếp tục có những quyết định khó hiểu. Cô vốn là người bị hại trong kế hoạch trả thù của chồng cũ Nghĩa ( Quang Sự ) và An Nhiên (Lương Thu Trang). Ngân Hà bị chồng lừa dối suốt 5 năm, sau đó bị chính chồng cướp mất công ty dược phẩm Lan Hà. Thế nhưng, thay vì tìm cách lấy lại những gì đã mất, trưởng thành hơn trong các quyết định, Ngân Hà vẫn ngây ngô và yếu đuối.

Từ thế bị hại, cô thừa nhận bản thân đã phản bội chồng và có con với người khác để rồi bị cả Nghĩa và An Nhiên mỉa mai. Đây là hành vi tự đánh mất nhân phẩm, danh dự của bản thân, nhưng không đem lại ý nghĩa gì.

Có những cách khác để Nghĩa và cô nhanh chóng ly hôn mà không cần làm tổn hại đến bản thân nhưng Ngân Hà không đủ thông minh, lý trí để lựa chọn. Hay cũng có thể kịch bản phim muốn đẩy mâu thuẫn lên cao nhất để gây tranh cãi, dù rằng tình tiết rất vô lý.

Cũng trong tập 22, khi Ngân Hà tới gặp Nghĩa và An Nhiên để ký đơn ly hôn, Vũ đã khuyên cô nên đọc kỹ để tránh việc bị Nghĩa gài bẫy, Ngân Hà lại trả lời không cần.

Câu trả lời bị đánh giá là vô tâm, thiếu trách nhiệm của Hà cũng khiến người xem khó chịu. Trước đó, chính vì quá tin tưởng chồng, Ngân Hà đã tự tay giao cơ nghiệp khổng lồ của cha cho Nghĩa. Nhưng đến nay, cô vẫn chưa nhớ đòn đau này.

"Mình chỉ xem vì muốn biết kết cục của tiểu tam và Nghĩa, chứ như cô Hà thì chán muốn bỏ phim", "Không hiểu là cứ cố tỏ ra cao thượng hay bị dở hơi nữa", "Ngân Hà vẫn ngu ngốc, làm gì cũng phải có người kèm cặp bên cạnh, Vũ đã dặn phải đọc kỹ đơn ly hôn, Hà vẫn 'không cần đâu ạ', giá như không có chi tiết đó thì đỡ ghét hơn", "Hồng Diễm diễn một cách đờ đẫn, ngẩn ngơ, ngu dại, xem mà ức chế", là bình luận của nhiều khán giả dành cho nhân vật Ngân Hà.

Ngân Hà vẫn ủy mị, yếu đuối khiến người xem mệt mỏi.

Khán giả mệt mỏi khi Ngân Hà chỉ có những lời tâm sự sướt mướt, ủ dột, thể hiện sự yếu đuối về mặt tâm lý và thiếu mạnh mẽ dù đã trải qua những khó khăn. Trong phần giới thiệu tập 23, mẹ Lan muốn mua lại công ty dược từ tay Nghĩa, nhưng Hà thể hiện sự chùn bước, lo ngại.



Trong khi đó, bà Lan vốn là người phụ nữ trung niên đã nghỉ ngơi từ lâu lại suy nghĩ thấu đáo hơn con gái ở độ tuổi đi làm. Thậm chí câu thoại: "Bớt nói những lời vô nghĩa và ủy mị đi", được khán giả khen ngợi và là điều mà người xem muốn nhắn gửi tới Ngân Hà.

Trái ngược với phản ứng không mấy tích cực dành cho nhân vật Ngân Hà, diễn xuất của Lương Thu Trang vai "tiểu tam" An Nhiên khiến người xem thán phục.

An Nhiên và Nghĩa đã về với nhau sau khi cướp được công ty dược Lan Hà. Tuy nhiên, An Nhiên luôn nghi ngờ sau nhiều năm "nằm vùng", Nghĩa đã đem lòng yêu Hà. Do đó, cô tỏ ra ghen tuông trong mọi hoàn cảnh.

Lương Thu Trang thể hiện tốt sự điên cuồng, ích kỷ, tham lam, thâm độc của nhân vật, cũng thể hiện sự yếu đuối, lo sợ rằng cô đã đánh mất trái tim Nghĩa. Những phân cảnh bất ổn trong tâm lý của An Nhiên trở thành điểm sáng của phim. So với một Ngân Hà ngu ngơ mãi không trưởng thành, An Nhiên được khắc họa tốt hơn hẳn.

Phong cách thời trang của nữ chính lép vế

Không chỉ lấn át Hồng Diễm về diễn xuất, Lương Thu Trang còn được nhận xét đẹp hơn đàn chị về thời trang, trang điểm. Phần lớn khán giả cho rằng phong cách của Hồng Diễm trong phim không phù hợp, làm lộ nhiều khuyết điểm về nhan sắc, hình thể của cô.

Stylist Khúc Mạnh Quân chia sẻ anh chọn những chất liệu như quần ống suông, quần jean hoặc váy bút chì dáng đứng. Bên ngoài, Ngân Hà được khoác thêm lớp áo khoác dày hoặc áo khoác lửng chất liệu kaki, vải tweed, vì nhà tạo mẫu muốn làm nổi bật sự bản lĩnh, cá tính của cô.

Tuy nhiên, những chất liệu vải cứng không thực sự phù hợp với nét đẹp mềm mại của Hồng Diễm. Bên cạnh đó, việc phối với lớp áo khoác dày khiến nữ diễn viên trở nên tròn trịa, luộm thuộm hơn.

Ngoài ra, Hồng Diễm không phù hợp với tóc mái. Trong phần đầu phim, để thể hiện một Ngân Hà vẫn còn ngây thơ, stylist đã chọn kiểu tóc mái bằng nhưng điều này không giúp nữ diễn viên trông trẻ trung hơn mà có phần thiếu sang trọng.

Trong khi đó, Ngân Hà vốn là con gái của một gia đình giàu có, cha là người thành lập và điều hành công ty dược phẩm trị giá hơn 100 tỷ đồng, chồng cũng là giám đốc. Tuy nhiên, nhìn từ thời trang của Ngân Hà, khó ai có thể nhận thấy xuất thân danh giá của cô.

Đây chính là điểm yếu của phim khi chưa có các thiết kế thời trang thực sự phù hợp với bối cảnh, xuất thân của nhân vật.

Phong cách thời trang của Ngân Hà kém sắc so với "tiểu tam" An Nhiên.

Bên cạnh đó, Lương Thu Trang gây ấn tượng với những bộ váy công sở nhẹ nhàng xinh xắn. Nữ diễn viên vốn có ngoại hình nổi bật, thân hình mảnh mai, kết hợp với phong cách thời trang phù hợp, được nhận xét là nhìn sang trọng hơn nữ chính.