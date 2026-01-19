Lương tháng 25 triệu, đang sống vui vẻ thoải mái nhưng vì một câu nói của mẹ mà tôi hốt hoảng chênh vênh

Ngọc Lan 30 tuổi, độc thân, làm trưởng phòng hành chính nhân sự cho một công ty quy mô vừa, mức lương 25 triệu đồng mỗi tháng là con số nhiều người mơ ước. Nhưng dù đã đi làm được gần 8 năm rồi, Ngọc Lan vẫn đang phải ở nhà thuê và tiền tiết kiệm thì gần như bằng 0.

Câu chuyện của Lan không hiếm, nhưng khi tính toán lại, nó khiến chính người trong cuộc cũng phải giật mình.

25 triệu mỗi tháng trôi đi như thế nào?

Mỗi tháng, khoản tiền thuê nhà của Lan là 4,5 triệu, chưa tính tiền điện, nước, mạng internet, gửi xe... Tổng chi phí cố định cho chỗ ở đã ngốn khoảng 5,5-6 triệu/tháng. Ở thành phố, muốn ở một căn phòng tươm tất dành cho người đi làm thì giá không dưới 4 triệu, Lan cũng không muốn ở cùng người khác vì sợ bất tiện nên đành gồng gánh tiền thuê nhà một mình.

Ăn uống là khoản tiếp theo, Lan không nấu ăn nhiều, bữa sáng thường là cà phê và bánh mì gần công ty. Bữa trưa ăn cùng đồng nghiệp, khi thì bún phở, khi thì cơm văn phòng, có lúc nổi hứng lên cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu, nướng... Buổi tối, Lan thường ăn uống đơn giản hoặc mua sẵn chút đồ ăn bên ngoài về. Nhưng tính ra, tổng mỗi tháng tiền ăn cũng khoảng 5-6 triệu, có những tháng tăng đột biến lên 7 triệu nếu đi ăn buffet.

Ảnh minh họa

Tiền đi lại của Lan không nhiều, xăng xe chỉ khoảng 400-500 ngàn nhưng thỉnh thoảng mưa gió, Lan sẽ gọi taxi đi nên trung bình mỗi tháng cũng khoảng 1 triệu.

Lan còn chi cho ngoại hình. Cô làm trong môi trường văn phòng, thường xuyên tiếp xúc nhân sự và đối tác nên khá chú trọng hình ảnh. Quần áo luôn phải mới mẻ, khoản mỹ phẩm chăm sóc tóc và da cũng tốn kha khá, rơi vào khoảng 3 triệu tùy tháng, có tháng ít hơn, có tháng nhiều hơn.

Giải trí và các mối quan hệ xã hội cũng chiếm một phần không nhỏ. Sinh nhật bạn bè, liên hoan phòng ban, cà phê cuối tuần, xem phim, xem ca nhạc… Lan ước tính khoảng 2–3 triệu, cô cho rằng đó là “chi phí để sống vui và không bị cô lập”.

Cộng tất cả lại, con số tiêu đều đặn mỗi tháng của Lan xấp xỉ 20 triệu, số tiền còn lại, khoảng 5 triệu, thường được dùng cho các khoản phát sinh: quà cho bố mẹ, sửa đồ, khám sức khỏe, dư được một chút thì để trong thẻ ngân hàng nhưng cũng chẳng được lâu lại vì một chuyến du lịch mà chi lạm vào.

Bắt đầu thấy chênh vênh ở tuổi 30

Bố mẹ Lan sống ở quê, mỗi lần gọi điện, câu chuyện sớm muộn cũng quay về tiền bạc. Bố mẹ nói rằng với mức lương 25 triệu, người ta đã mua nhà trả góp từ lâu, hay ít nhất cũng có một khoản tiết kiệm đáng kể. Mẹ Lan thở dài, bảo con gái đi làm bao năm mà vẫn ở nhà thuê, sau này lấy chồng hay có biến cố thì biết xoay xở thế nào?

Lan biết bố mẹ nói không sai nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh hiện tại, Lan lại thấy mọi thứ không đơn giản. Giá nhà ở thành phố quá cao. Một căn hộ nhỏ cũng 2–3 tỷ, trả nợ mỗi tháng không dưới 15 triệu. Nghĩ đến việc thắt chặt chi tiêu, sống dè sẻn nhiều năm liền, Lan lại thấy mệt.

Có những tối, Lan ngồi một mình trong phòng trọ, mở bảng chi tiêu trên điện thoại. Các con số hiện ra rõ ràng, không hề lãng phí kiểu vung tay quá trán, nhưng cũng chẳng có khoản nào đủ lớn để cắt bỏ dễ dàng. Cô không mua hàng hiệu, không du lịch xa xỉ, không nuôi thú cưng tốn kém, vậy mà tiền vẫn hết.

Ảnh minh họa

Lan bắt đầu tự hỏi mình đang sống cho hiện tại hay đang trì hoãn tương lai? Cô thích cảm giác tháng nào cũng đủ tiền để sống thoải mái, không phải xin ai, không phải nợ nần. Nhưng song song đó là nỗi lo mơ hồ: nếu cứ tiếp tục như vậy, 5 năm nữa, 10 năm nữa, cô sẽ có gì trong tay?

Câu chuyện chi tiêu của Lan không phải là câu chuyện cá nhân đơn lẻ. Nó phản ánh một thực tế phổ biến của nhiều người trẻ thành thị: thu nhập không thấp nhưng tích lũy gần như bằng 0. Giữa áp lực phải sống cho “xứng” với công việc, với vị trí xã hội, và kỳ vọng an cư của gia đình, Lan vẫn loay hoay tìm câu trả lời cho chính mình: nên tiếp tục sống đủ đầy hôm nay, hay bắt đầu tiết kiệm để đổi lấy một mái nhà trong tương lai?

Một số gợi ý tiết kiệm để mua nhà cho những cô gái độc thân

Khoanh rõ mức sống cơ bản trước, rồi mới tiêu phần còn lại

Xác định mức chi cố định tối đa: 15–16 triệu/tháng, 9 triệu còn lại tách ra ngay khi nhận lương (chuyển sang tài khoản khác).

Ảnh minh họa

Giảm nhẹ tiền nhà, không cần đổi chỗ ở ngay

Tiền nhà của Lan khoảng 6 triệu (đã gồm điện nước), có thể tối ưu bằng cách chuyển sang phòng nhỏ hơn hoặc ở ghép 1 người → tiết kiệm 2-2,5 triệu/tháng

Hoặc giữ nguyên nhà nhưng đàm phán lại tiền thuê nếu đã ở lâu, không cần xuống quá thấp, chỉ cần giảm 10–20% là đã có khoản tích lũy đều.

Ăn uống: không cắt, chỉ đổi cách

Cố gắng tự nấu mang đi ăn trưa và để ăn tối → tiết kiệm 1–1,5 triệu

Giữ cà phê sáng nhưng giới hạn số buổi cà phê ngồi lâu, hạn chế tụ tập bạn bè ăn uống "sang chảnh".

Ngoại hình: Đặt "giá trần" cho chi tiêu

Đặt mức giá trần cho các khoản quần áo và mỹ phẩm, chỉ khoảng 1-1,5 triệu/tháng. Mua theo danh sách cần thiết, không mua theo cảm xúc hoặc đợt sale

Tạo quỹ mua nhà dù chưa mua ngay

Ngay cả khi chưa sẵn sàng vay mua nhà vẫn nên mở quỹ riêng mục tiêu nhà ở. Tự đặt kỷ luật: ít nhất 7–8 triệu/tháng để dành vào quỹ.