Lương tháng 14 triệu, nuôi cả gia đình 3 người vẫn tiết kiệm hơn 100 triệu/năm: Bí quyết gây tranh cãi

Mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện chi tiêu của gia đình, khiến cư dân mạng vừa ngưỡng mộ vừa suy ngẫm. Nhờ lối sống cực kỳ tiết kiệm và sắp xếp hợp lý, cô đã biến mức lương 3.900 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng) mỗi tháng của chồng thành 30.000 nhân dân tệ (hơn 110 triệu đồng) tiết kiệm trong một năm .

Được biết, người phụ nữ là bà mẹ nội trợ toàn thời gian, ở nhà chăm con vì không có ai hỗ trợ, trong khi cơ hội tìm việc lương cao gần như không có. Mức lương của chồng cô khoảng 3.900 nhân dân tệ/tháng - chỉ đủ cho một người sống. Nuôi cả gia đình 3 người với số tiền này rõ ràng là một thử thách không hề nhỏ.

Để đảm bảo chi phí sinh hoạt hợp lý, người phụ nữ đã tính toán từng bữa ăn: bữa sáng và trưa thường chỉ là rau hoặc món gì nhanh - tiện, còn bữa tối mới có thịt để chồng có sức khỏe làm việc. Chi phí cả tháng luôn duy trì dưới 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) , đồng nghĩa họ vẫn có thể dành ra một khoản tiết kiệm phòng khi cần.

Cư dân mạng không khỏi kinh ngạc. Một người bình luận: "Tôi còn không lo nổi với 3.000 nhân dân tệ/tháng, vậy mà bạn vẫn nuôi nổi gia đình 3 người với 1.000 nhân dân tệ! Quá đáng nể".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tán thành. Một số ý kiến cho rằng chế độ ăn uống như vậy lâu dài có thể ảnh hưởng sức khỏe của cả gia đình, nhất là trẻ nhỏ. Nếu chồng mệt mỏi hay ốm đau, số tiền tích lũy có thể sẽ trở nên vô nghĩa. Một số cư dân mạng đề xuất: khi con đã lớn, nên ra ngoài kiếm thêm việc làm để giảm gánh nặng cho gia đình và đảm bảo sức khỏe cho tất cả thành viên.

Câu chuyện này cho thấy một bài học quan trọng trong quản lý tài chính gia đình: tiết kiệm là tốt, nhưng không nên hy sinh sức khỏe hay chất lượng sống . Đôi khi, việc kiếm thêm thu nhập hay tìm cách đầu tư hợp lý còn mang lại kết quả bền vững hơn là cắt giảm chi tiêu một cách cực đoan.

Người phụ nữ này đã chứng minh rằng khéo léo quản lý chi tiêu có thể tạo ra con số tiết kiệm đáng kinh ngạc , nhưng vẫn là lời nhắc nhở rằng mục tiêu cuối cùng của tiền bạc không phải là tiết kiệm đến mức kiệt quệ, mà là mang lại cuộc sống đủ đầy, an toàn và hạnh phúc cho cả gia đình.

