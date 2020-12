"Lười bôi kem chống nắng là điều dại dột" cùng những bài học skincare xương máu nàng BTV rút ra trong năm 2020

Như tất cả chúng ta đã biết, 2020 là một năm đầy biến động, gây ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Và có thể bạn không để ý, 2020 thậm chí còn tác động đến cả cách các chị em chăm sóc làn da, trong đó có quy trình skincare của biên tập viên làm đẹp Shannon Lawlor, chuyên trang Who What Wear.



Cô chia sẻ: "Những sự kiện của năm vừa qua đã làm xáo trộn lộ trình làm đẹp của tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cân nhắc lại về ngân sách mà tôi dành để sắm các sản phẩm skincare… tất cả những thay đổi này buộc tôi phải thực hiện mọi thứ (liên quan đến làm đẹp) khác đi một chút. Ví dụ, xưa kia tôi sẽ dành cả tiếng đồng hồ để makeup trước khi đi hẹn hò dùng bữa tối, năm nay thì tôi gần như không đụng tới tủ đồ makeup. Hay thông thường, đi spa tút lại làn da là một thủ tục hàng tháng của tôi, thế nhưng rất nhiều tháng qua, tôi chỉ thêm các sản phẩm skincare mới vào quy trình để lấy lại độ căng bóng, rạng rỡ cho làn da".

Và trước tất cả những biến động ấy, Shannon Lawlor đã rút ra được vài bài học sau năm 2020, chị em nên tham khảo, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho làn da.

1. Lười bôi kem chống nắng là một điều "dại dột"

"Ngày trước, khi làn da dầu của tôi có dấu hiệu bị bít tắc một chút, tôi sẽ nghỉ dùng kem chống nắng (trong một khoảng thời gian cực ngắn ngủi). Tuy nhiên khi giãn cách diễn ra, tôi nghĩ rằng mình đâu có ra ngoài, tia UVB cũng rất ít nên mình có thể cho lỗ chân lông trên da được detox khỏi kem chống nắng.

Tuy nhiên, mùa Hè vừa rồi, tôi đã đến trung tâm làm đẹp và chuyên gia của tôi đã tiến hành phân tính, soi xét làn da rồi hỏi tại sao tôi không thoa kem chống nắng cho phần mũi. Sau khi giải thích là tôi muốn ngưng dùng để da bớt mụn đầu đen, chuyên gia đã chỉ tôi thấy kết quả làn da được soi dưới một loại ánh sáng đặc biệt, cho thấy rằng cả gương mặt tôi đã bị tổn thương bởi tia UV, phần mũi còn trở nên tệ hơn nữa.

Nơi làm việc của tôi cũng ở gần cửa sổ, đây chính là lý do vì sao làn da của tôi vẫn bị tổn thương, lão hóa khi không bôi kem chống nắng, dù tôi chẳng phải ra ngoài trời".

Và như thế, dù chưa nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng ánh nắng vẫn đang âm thầm tàn phá làn da của chị em. Vậy nên, hãy bôi kem chống nắng không sót ngày nào.

2. Hãy kiên nhẫn chờ từng lớp skincare thẩm thấu

Năm 2020 dạy tôi sự quan trọng của việc kiên nhẫn trong quá trình skincare. Có nhiều thời gian hơn, tôi để từng sản phẩm được thẩm thấu hoàn toàn trước khi đến với bước tiếp theo. Và điều này giúp cải thiện làn da của tôi cực kỳ sâu sắc. Quan trọng nhất, tôi đã cho serum vitamin C khoảng 10 – 15 phút mỗi sáng để ngấm vào da. Lý do cũng rất đơn giản thôi, thành phần hoạt tính như vitamin C khá bất ổn định nên không hòa hợp tốt lắm với những thành phần khác. Vậy nên càng để một mình vitamin C trên da lâu, càng giảm thiểu được khả năng vitamin C bị loãng.

3. Makeup càng đơn giản càng tốt

"Less is more" (Tạm dịch: Càng đơn giản càng tốt) là tôn chỉ không những đúng trong chuyện skincare mà còn hợp lý trong chuyện makeup.

BTV Shannon cho hay là: "Việc không phải ra ngoài nhiều đã giúp tôi trân trọng hơn những công thức mỹ phẩm mỏng nhẹ. Nếu như trước kia tôi không thích những sản phẩm makeup đa-zi-năng thì giờ đây, tôi lại mê mệt những sản phẩm đa nhiệm, ví như là kem lót kiêm serum, sản phẩm trang điểm dùng cho cả má – môi – mắt". Những món đồ đa năng này sẽ vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa cho làn da của bạn được "thở", tránh được nguy cơ bị bít tắc.

4. Bôi dầu dưỡng cho móng tay, kem dưỡng cho bàn tay thực sự là một bước tiến

Để bàn tay trở nên mềm mại và mịn màng từng centimet, tôi bắt đầu thoa dầu dưỡng cho cả móng tay, kem dưỡng cho bàn tay rồi massage mỗi tối. Kết quả là, móng tay của tôi không còn bị gãy, tình trạng khô căng trên bàn tay cũng hoàn toàn biến mất.

