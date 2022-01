Lười biếng nói chung không tốt nhưng khi có 3 "lười" trở thành thói quen, chị em sẽ càng xinh đẹp, nếp nhăn không có nơi ngự trị

3 thói quen lười biếng giúp phụ nữ xinh đẹp, nếp nhăn không có nơi ngự trị



1. Lười thức khuya

Theo Health, thức khuya có thể khiến bạn cảm thấy đói bụng và chuyện ăn vặt có thể xảy ra. Thậm chí, bạn có xu hướng ăn những món thức ăn nhanh như gà rán thay vì ăn rau quả, trái cây. Bạn sẽ tăng cân nhiều hơn bạn tưởng.

Mỗi đêm cần ngủ đủ 6-8 giờ, não bộ sẽ được nghỉ ngơi và phục hồi. Thế nhưng giờ đây, bạn thức quá muộn, không đảm bảo giấc ngủ, làm việc sẽ kém hiệu quả. Bạn sẽ không thể tập trung cao độ, dễ bị suy giảm trí nhớ, hiệu suất làm việc kém, dễ đưa ra những quyết định không sáng suốt.

Không chỉ có vậy, bạn dễ bị rối loạn tiêu hóa do mất cân bằng lợi khuẩn đường ruột, nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần, suy nghĩ tiêu cực.

Đặc biệt, làn da trở nên già nua, xấu xí không ngờ nếu bạn thức khuya, hệ thống miễn dịch suy yếu.

Thế nên, khi bạn lười thức khuya, chắc chắn da dẻ sẽ đẹp hơn, tốc độ lão hóa chậm hơn và bệnh tật cũng ít hơn, khả năng làm việc cũng được nâng cao. Muốn ngày càng trẻ đẹp hơn từ trong ra ngoài, chị em chắc chắn nên lười thức khuya nhé!

2. Lười ăn vặt

Mục đích chính của việc ăn vặt là giảm cơn đói trước bữa ăn chính nhưng không vượt quá nhu cầu calo hàng ngày. Ăn vặt có ý thức thường là những món lành mạnh giàu chất xơ, chất chống oxy hóa. Thế nhưng hầu như khi ăn vặt, chúng ta không quan tâm khái niệm này, đơn giản là ngon, là khoái khẩu thì ăn.

Điều này dẫn tới việc bạn thường ăn những đồ ít dinh dưỡng nhưng lại hấp dẫn vị giác như đồ ăn rác. Nguy cơ này càng cao vì chị em phụ nữ hay có thói quen ăn vặt khi buồn chán, căng thẳng, thất vọng. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến bạn bị tăng cân, da dẻ bị xấu xí, nổi mụn, nhanh chóng bị lão hóa.

Chưa kể, Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những món ăn vặt giàu carb tinh chế, đường bổ sung... làm giảm cholesterol có lợi trong cơ thể, gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch...

Do đó, càng lười ăn vặt, chị em sẽ càng ít bị tăng cân ngoài ý muốn. Ngoài ra, làn da cũng được cải thiện, căng bóng, hồng hào, chậm lão hóa. Nếu có muốn ăn vặt, chị em cũng không nên lạm dụng và phải chọn đúng loại lành mạnh như sữa chua không đường, trái cây ít ngọt... sẽ tốt hơn.

3. Lười tức giận

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tức giận có lẽ là cảm xúc tự hủy hoại bản thân nhất mà cơ thể có thể gây ra. Sự tức giận hướng ra bên ngoài giống như việc thổi còi xe trong lúc tắc đường hoặc cơn thịnh nộ trên đường kết thúc bằng một cuộc ẩu đả. Sự tức giận tích tụ bên trong thường dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân như lạm dụng ma túy và rượu.

Khoa học cũng đã chứng minh rằng sự tức giận khiến cơ thể già đi nhanh hơn do sự hao mòn liên tục của các hormone căng thẳng trên các hệ cơ quan. Những người hay tức giận thường cau mày nhiều hơn. Do đó, khuôn mặt có xu hướng già đi do các nếp nhăn, rãnh nhăn do tức giận gây ra.

Ngoài việc xuất hiện sớm các nếp nhăn liên quan đến tuổi tác và các vấn đề về da, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tức giận gây hại cho phổi và làm giảm dung tích phổi. Nó làm cho tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng và phá vỡ các quá trình nội tiết tố và thần kinh bình thường. Sự tức giận làm trầm trọng thêm nếp nhăn dưới mắt và gây mất ngủ, có thể khiến nếp nhăn xuất hiện vô tội vạ.

Tức giận thường liên quan đến trầm cảm, đau buồn, buồn bã, căng thẳng và có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe liên quan. Tất cả chỉ vì bạn không thể buông bỏ điều gì đó đã khiến bạn tức giận từ lâu.

Tóm lại, càng lười tức giận bao nhiêu, chị em sẽ càng trẻ đẹp ra bấy nhiêu. Thế nên hãy tìm cách tránh tức giận tối đa, dù là cơn giận thể hiện ra bên ngoài hay nóng giận để trong lòng âm ỉ bạn nhé!

3 thói quen ăn uống cần duy trì để nếp nhăn "không cánh mà bay"

1. Ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Kết hợp những thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn được chứng minh có thể làm chậm quá trình lão hóa. Chế độ ăn từ nguồn gốc thực vật được chứng minh giúp tăng tuổi thọ, giảm viêm, giảm cân, giảm mức lipid, ổn định huyết áp và giúp giảm số lượng các sản phẩm cuối cùng của glycation (AGEs).

2. Ăn nhiều thực phẩm chưa qua chế biến

Thực phẩm nguyên bản, chưa qua chế biến dù là bất cứ hình thức nào sẽ giúp bạn trẻ lâu hơn. Bạn nên bổ sung rau, trái cây, các sản phẩm thịt động vật chưa qua chế biến, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại đậu và các loại hạt.

3. Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống hoặc ăn uống tương tự chế độ ăn này có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa bằng cách tích hợp chất béo lành mạnh hơn và giảm lượng thức ăn chế biến.

