Luật sư vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: "Sẽ dừng hỗ trợ pháp lý bất kỳ khi nào nếu gia đình tha thứ cho các đối tượng"

Đã hơn nửa tháng qua, thông tin về bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị vợ sắp cưới của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành tử vong đã thu hút nhiều sự chú ý và theo dõi sát sao từ dư luận. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, gia đình bé gái 8 tuổi đã thông báo, trong số những luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình có luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A.

Sau khi bay từ Hà Nội vào TP.HCM chiều qua (15/1), luật sư Thơm đã đến chùa thắp hương cho bé V.A. và sau đó làm việc với mẹ ruột của nạn nhân.

Qua tâm sự, mẹ bé chia sẻ về việc không biết con bị đánh là do Trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với 2 mẹ con kể từ khi ly hôn bé A. về ở với bố đẻ và mẹ kế.

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có những chia sẻ rất thẳng thắn những nhận định, quan điểm của mình về vụ án này.

Theo đó, luật sư cho rằng: "Để có thể lý giải được nguyên nhân cháu bé bị hành hạ, tra tấn đến tử vong thì chúng ta phải đợi kết quả điều tra của cơ quan tố tụng trên cơ sở đánh giá lời khai nhận của các đối tượng, người liên quan, nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, qua đánh giá ban đầu của luật sư thấy rằng nguyên nhân bọn chúng đánh chết cháu xuất phát từ mâu thuẫn đổ vỡ của gia đình, sự hận thù, bực tức đã trút lên cháu bé vô tội là kết quả của quá khứ hạnh phúc mà chúng không thể xóa nhòa trong sự ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân.

Làm rõ bản chất hành vi dã man, tàn bạo của đối tượng cùng sự vô cảm của người bố và quan điểm của gia đình để làm căn cứ xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật".

Luật sư cho rằng, Trang tức khi biết Thái và vợ cũ từng hạnh phúc nên bạo hành bé V.A

Sau khi bố mẹ ly hôn, V.A. về ở với bố còn người em trai 6 tuổi do mẹ nuôi dưỡng. Vị luật sư nhận định do mối quan hệ tình cảm với Thái bị nhiều người ngăn cấm và do trước đó Thái và vợ cũ đã hạnh phúc - thứ quá khứ hạnh phúc không thể xóa nhòa nên có thể vì điều này Trang đã trút giận lên người bé V.A.

Luật sư cũng cho biết, quan điểm của gia đình đều nhất trí đề nghị xử lý nghiêm minh nhất các đối tượng bởi chúng không còn tính người, bản tính ác độc, dã man, tàn bạo và hành vi của người bố còn đáng lên án hơn khi dung túng, bao che cho đối tượng đánh chết con mình.

Đồng thời, luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định, mình sẽ hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé V.A. miễn phí nhưng đồng thời cũng sẽ dừng hỗ trợ bất cứ khi nào nếu gia đình cháu tha thứ cho các đối tượng đã tước đoạt đi mạng sống của cháu, vì đó là dung túng cho cái ác.

Hai bị can Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

"Luật sư cũng đã cho gia đình biết sẽ dừng việc hỗ trợ pháp lý bất kỳ khi nào mà gia đình tha thứ cho các đối tượng, tức là tha thứ cho cái ác. Bởi lẽ, luật sư chỉ bảo vệ công lý, công bằng xã hội. Luật sư không thỏa hiệp với cái ác và chỉ bảo vệ lẽ phải. Đó cũng là mong muốn của mọi người yêu công lý trong xã hội.

Cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của mọi người đã dành cho luật sư. Đó vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn để luât sư cố gắng trợ giúp công tâm nhất", luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định.

Theo thông tin điều tra, trong thời gian sinh sống như vợ chồng với Thái từ giữa năm 2020, Trang đã nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của nhân tình dã man.

Riêng ngày 22/12/2021 (ngày bé A. tử vong), Trang đã dùng gậy gỗ đánh đập nạn nhân trong khoảng thời gian từ 14-18h. Không những thế, Trang còn dùng dây trói tay chân bắt cháu bé ngồi học và tiếp tục hành hạ cho đến khi nạn nhân kiệt sức, té ngã.

Lúc này, Trang kéo tay bé gái ngồi dậy thì miệng cháu trào nước và chất màu trắng. Lúc này, bé V.A mới được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, hiện tại, có 3 luật sư đang trực tiếp hỗ trợ miễn phí cho gia đình bé V.A, bao gồm:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã tham gia từ đầu bảo vệ quyền và lợi ích cho bé VA ngay từ khi gia đình có đơn tố cáo lên cơ quan công an.

2. Luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ gia đình

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Đây đều là những luật sư có kinh nghiệm, sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé V.A..

