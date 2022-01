Luật sư vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Hành vi của mẹ kế xuất phát từ bản tính độc ác, được châm ngòi bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen

Thời gian vừa qua, vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ở thời điểm hiện tại, gia đình mẹ ruột bé đã gửi đơn tố cáo và cho biết có 3 luật sư hiện đang đứng ra hỗ trợ gia đình hoàn toàn miễn phí là: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng các luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM; Luật sư Phạm Công Hùng; Luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng cộng sự.

Vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã chính thức có buổi làm việc cùng mẹ ruột bé và cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho mẹ bé V.A. Trên trang cá nhân của mình, luật sư Thơm cũng có những thông tin liên quan đến vụ việc.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Chia sẻ sáng 18/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết rõ quan điểm của mình ngay từ ban đầu khi nhận trợ giúp cho gia đình bé V.A. khẳng định sẽ không khoan nhượng, tha thứ với tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm liên quan bạo hành trẻ em như chính con mình.

Theo luật sư Thơm, nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng trong vụ án trên có thể thấy được động cơ, mục đích của chúng là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người.

"Tại sao chúng có thể hành hạ, đánh chết cháu bé như một thiên thần như vậy? Tất cả đó là sự ích kỷ, nhỏ nhen, bản tính ác độc của chúng khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài...", luật sư bức xúc.

Hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Nói về góc độ tâm lý tội phạm, luật sư Thơm cho rằng động cơ, mục đích của Trang và Thái là rất dã man, tàn bạo, không còn tính người.

Theo luật sư Thơm, tâm lý tội phạm là trạng thái tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện tội phạm, sự hình thành tâm lí, ý đồ và những biện pháp, phương thức thực hiện tội phạm. Từ đó sẽ thấy được nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, bản chất hành vi phạm tội, có những quan điểm đánh giá tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người thân làm lễ tưởng niệm cháu V.A. vào tối 27/12

Luật sư Thơm cũng nhấn mạnh việc có một số đối tượng không muốn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho gia đình bởi sự quyết liệt, không khoan nhượng trước tội ác của chúng hoặc vì những động cơ, mục đích khác (nói luật sư đã bị mua chuộc, nhận tiền của gia đình 2 đối tượng vì trên đời này có ai làm gì không công, nhất lại tự bỏ chi phí từ Hà Nội vào TP.HCM, hoặc trợ giúp để PR bản thân có nhiều khách hàng để kiếm nhiều tiền,...).

Tuy nhiên, ông khẳng định, không ai có thể khuất phục được con đường bảo vệ chính nghĩa của luật sư, dù phải đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm. Thậm chí, luật sư Thơm còn tiết lộ, đã có gia đình bị cáo quỳ gối xin tha thứ, hay sẵn sàng đưa bao nhiêu tiền nhưng luật sư không bao giờ làm điều gì trái lương tâm.

Liên quan đến vụ việc, hiện tại, cơ quan chức năng vẫn trong giai đoạn điều tra tích cực và cẩn trọng để sớm đưa vụ án ra xét xử. Trước đó, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".