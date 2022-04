Luật sư vụ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành đến chết ở TP.HCM: "Tử hình cũng chưa hết tội"

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM, cơ quan công an xác định đây là án điểm. Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang là vô cùng nghiêm trọng, cần được đưa ra xét xử công khai.



Theo thông tin mới nhất, dì ghẻ sinh năm 1996 đang bị truy tố về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". Trong khi đó, cha ruột của bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái cũng bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".



Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đáng nói, trước khi tử vong, bé gái 8 tuổi phải chịu đựng sự hành hạ liên tục từ dì ghẻ Quỳnh Trang trong một thời gian dài.

Sau khi xem xong bản tội trạng mới của dì ghẻ tàn độc. Dưới cương vị là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Luật sư Nguyễn Anh Thơm Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) không giấu được sự bức xúc. Ông khẳng định, tử hình vẫn chưa thích đáng với những tội ác mà dì ghẻ đã gây ra.

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM: "Tử hình cũng chưa hết được tội ác"

Chia sẻ trên trang cá nhân, luật sư Thơm cho rằng, hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia ghi nhận, bảo vệ.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/12/2021 là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác, điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù).

Do đó, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc đánh cháu bé tử vong vào ngày 22/12/2021, thời gian trước đó, đối tượng còn đối xử tàn ác làm cho cháu bé bị đau đớn về thể xác và tinh thần nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự.

Trong cùng một thời gian liên tục, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã phạm 2 tội, trong đó tội Giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng (có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi, vì động cơ đê hèn, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng khi đánh đạp, tra tấn cháu như thời Trung cổ suốt 4 tiếng đồng hồ đến khi cháu bất tỉnh mới dừng lại).

Theo quan điểm của luật sư, việc đối tượng Trang sử dụng vũ lực đánh đập, tra tấn cháu như lời khai của chúng là dạy dỗ cháu học là sự ngụy biện, che đậy động cơ, mục đích tư thù cá nhân và sự ích kỷ của bản thân.

Hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật với hình phạt cao nhất phải đối mặt là tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Trung Kim Thái có dấu hiệu đồng phạm Giết người

Theo quan điểm của Luật sư, hành vi phạm tội của Thái đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác và đồng phạm Giết người là có căn cứ.

Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé. Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến Trang đánh con và chính Thái cùng hùa vào đánh cùng.

Xét bản chất hành vi Trang đánh chết bé dã man, tàn bạo trong khoảng 4 tiếng vào ngày 22/12/2021 là do được sự “giúp sức” về tinh thần rất lớn của người bố. Đối tượng Thái khai đi làm nên không chứng kiến Trang đánh con ngày 22/12/2021 là sự ngụy biện. Điện thoại di động của Thái kết nối trực tiếp camera căn phòng nơi xảy ra vụ án. Không có lý do gì suốt 4 tiếng Thái không biết. Việc Thái khai báo không biết là quyền của bị can. Tuy nhiên, qua một phần lời khai của Thái cùng với ý thức chủ quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập có thể thấy dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người với lỗi cố ý gián tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự.

Bé V.A bị hành hạ dã man trong một thời gian rất dài

Thái nhận thức “Trang dùng roi, cây đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cho rằng không nghĩ đến hậu quả”. Nhận thức của Thái trong trường hợp này thuộc lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì Thái phải chịu trách nhiệm đến đó.

Cháu bé bị Trang đánh tử vong thì Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và đúng bản chất hành vi phạm tội.

Như vậy, có thể thấy hành vi của Thái là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đang tâm để đối tượng trực tiếp đánh con đẻ của mình suốt thời gian dài và dẫn tới tử vong nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra.

Trích hồ sơ điều tra, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị N.T.H. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe và diễn biến phức tạp của Covid-19 nên chị H không thể gặp con gái. Đồng thời, mẹ ruột của bé V.A cũng tố chồng cũ ngăn cản việc gặp con ngoài đời. Nếu muốn phải thông qua ý kiến dì ghẻ Quỳnh Trang. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang. Thời gian từ tháng 10/2021, bé V.A học online tại nhà nên Trang được Thái giao trách nhiệm kèm, dạy dỗ. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn… Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác. Đáng phẫn nộ, mặc dù chứng kiến cảnh con gái bị bạo hành nhưng Thái không có động thái can ngăn. Thậm chí còn tham gia chửi mắng, đánh con. Đỉnh điểm, ngày 22/12/2021, cháu A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói, thấy vậy Trang liên lạc cho Thái về nhà. Trở về nhà, Thái ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cháu A. tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Trang và Thái do có liên quan đến cái chết của bé V.A.

