Luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với cha ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành ở TP.HCM

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, quận 1, TP.HCM) tử vong do bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua, ngày 16/2, thông tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. - nạn nhân trong vụ bị dì ghẻ bạo hành tử vong đã gửi đơn kiến nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A.).

Theo luật sư, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố này. Luật sư đã đề nghị khởi tố bị can đối với Thái từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội giết người.

Cụ thể, trong đơn kiến nghị được luật sư nêu rõ, bé V.A. hoàn toàn lệ thuộc và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động đánh đập, bạo hành của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai). Địa điểm xảy ra vụ việc trong 1 căn hộ khép kín và người mà bé V.A. chỉ có thể cầu cứu được là bố ruột mình.

Thế nhưng, người bố này dù nhiều lần chứng kiến hành vi dã man của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với con mình nhưng lại đồng thuận, không can ngăn dẫn đến cái chết oan ức của bé V.A.

Ngoài ra, ngôi nhà Thái ở có lắp đặt camera và Nguyễn Kim Trung Thái là người cài đặt, có thể truy cập bằng điện thoại nên bất cứ lúc nào Thái cũng có thể theo dõi hoạt động của Trang và bé V.A.

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Trong khi đó, hành vi đánh đập bạo hành của Trang xảy ra liên tục, nhiều ngày trong thời gian ngắn với mức độ ngày càng tăng cấp, dã man hơn và đỉnh điểm là ngày 22/12/2021 khi gây ra cái chết cho bé V.A. Các hành động gây ra thương tích cho bé V.A. ngày hôm trước chưa kịp lành thì Trang lại tiếp tục gây thương tích cho bé. Do đó, các chấn thương do Trang gây ra cho bé A. từ trước ngày 22/12 có khả năng đã tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé.

Luật sư cho rằng cần xem xét xử lý hành vi hành hạ trong khoảng thời gian trước ngày 22/12 là tình tiết tăng nặng, định khung trong tội giết người.

Thái dù biết hành vi của Trang nhưng vẫn làm ngơ, thậm chí che giấu

Luật sư cho rằng, Nguyễn Kim Trung Thái cũng cần chịu trách nhiệm chung với Trang về hành vi hành hạ trẻ em. Trường hợp hành vi "hành hạ người khác" của Trang được xem xét xử lý chung tội giết người thì Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội giết người với vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, Thái khi biết Trang đánh đập con mình đã không tố cáo mà có hành động xóa dữ liệu camera để tiêu hủy chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của mình nên theo luật sư, không thể không xử lý Thái về hành vi che giấu tội phạm.

Trong khi đó, hôm nay (16/2), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của bé V.A.

Theo đó, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của bé V.A., Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho mẹ ruột của bé A. về kết luận giám định nguyên nhân cái chết như sau: Cháu A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.