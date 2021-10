Luật nhân quả và lời cảnh tỉnh cho lối sống vô cảm thời hiện đại

Luật nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ đã tồn tại hàng triệu năm qua. Nhân quả dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Con người nếu sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ sống trong sự tham lam ích kỷ thì sẽ dễ dàng gây họa cho người khác và nhận báo ứng về với bản thân mình.



Hôm nay bạn gieo một hạt giống, ngày sau chính bạn sẽ là người được hưởng trái ngọt - đây chính là Nhân Quả

Lối sống vô cảm, thờ ơ dần lan rộng

Trong xã hội ngày nay, không khó để bắt gặp những trường hợp như: tai nạn nhưng lại móc điện thoại ra livestream thay vì đưa người gặp nạn đi cấp cứu, sẵn sàng "gõ phím" để miệt thị, lăng mạ người khác trên mạng xã hội mặc dù chưa biết tường tận sự việc, ngay cả những người thân trong gia đình mỗi khi gặp chuyện thì lại "thân ai nấy lo".....Chính những điều này dẫn đến trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi lương tâm, đạo đức giữa con người với con người và mang đến những hệ quả vô cùng to lớn cho bản thân và những người xung quanh.

Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy nhân quả có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, nó có thể hiện hữu ngay tức khắc nhưng cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Việc này giống như khi bạn gieo một hạt giống và chờ đợi nó nảy mầm.

Hay trong cuộc sống thường ngày, những điều xảy đến với chúng ta không hẳn là do "may mắn" hay "rủi ro". Nếu bạn thường xuyên nói xấu người khác, thì việc bạn bị mọi người xa lánh không phải là điều ngẫu nhiên. Hay một người tham lam, trộm cắp, ích kỷ gặp cảnh nghèo khó, tù tội thì không phải do họ gặp điều rủi mà là nhân quả dựa trên những gì họ đã gây ra.

Hình ảnh chất đầy yêu thương trong chuỗi hoạt động xã hội của DCI Việt Nam

Dù là thiện hay ác, tốt hay xấu đều do tự bản thân mỗi người lựa chọn. Những điều bạn làm hôm nay sẽ quyết định tương lai cuộc đời của bạn sau này. Một tâm hướng thiện, làm nhiều điều tốt sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống an nhiên, viên mãn và ngược lại nếu bạn làm nhiều điều xấu thì trong tương lai bạn sẽ gặp phải điều tương tự.

Tuy là vậy, nhưng những gì mà chúng ta từng nghe về Luật Nhân Quả đang chỉ dừng lại ở mức độ biết mà thôi. Để có thể thực sự thấu hiểu và biết cách ứng dụng Luật nhân quả vào cuộc sống hàng ngày lại là một chuyện không hề dễ dàng.

Có một chương trình mang tên Năng Đoạn Kim Cương mang đến cho mọi người những kiến thức chuyên sâu về Luật Nhân Quả và những phương pháp để ứng dụng quy luật này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

4 Luật nhân quả

- Quả táo đến từ hạt táo: Bạn mong muốn điều gì, hãy gieo đúng điều đó. Nếu bạn mong muốn được nhiều người yêu quý, hãy gieo trồng tình yêu thương. Nếu muốn mọi người lắng nghe mình thì bạn hãy là người lắng nghe họ đầu tiên. Bởi vì bạn không thể gieo trồng một hạt táo và mong muốn sẽ nhận được quả bưởi đúng không nào?

- Hạt nhỏ sinh trưởng thành cây to: Bạn sẽ luôn nhận được nhiều hơn những gì bạn cho đi. Vì vậy đừng ngại giúp đỡ những người khác vì những hạt giống tốt mà bạn gieo sẽ quay trở lại với bạn rất nhiều theo cách này hay cách khác mà thôi. Nếu vậy thì dại gì mà lại không gieo cơ chứ.

- Đã gieo chắc chắn sẽ gặt: Những điều tốt bạn nhận được, hay những điều phiền muộn bạn đang gánh lấy đều là nguyên nhân từ những hạt mà bạn đã gieo. Gieo những suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra những hành động tích cực. Gieo những điều tốt hàng ngày sẽ giúp bạn có được hạnh phúc và niềm vui.

- Không gieo không gặt: Nếu bạn mong cầu một điều gì đó, nhưng không gieo hạt giống vào đó thì bạn không thể nhận lấy quả ngọt. Bạn không thể chỉ ngồi đó và mong chờ

4 quy luật Nhân Quả theo kiến thức của Năng Đoạn Kim Cương - DCI Việt Nam

Năng Đoạn Kim Cương - Ứng dụng những trí tuệ cổ xưa vào cuộc sống hàng ngày

Năng Đoạn Kim Cương từ lâu đã là cái tên quen thuộc với nhiều người mỗi khi nhắc đến ứng dụng trí tuệ cổ xưa vào cuộc sống hàng ngày. Chương trình giúp người học ứng dụng thực tiễn Luật Nhân Quả vào cuộc sống để đạt được những điều họ mong muốn.

Chương trình do công ty CP DCI Việt Nam tổ chức được biết tới như một giải pháp giúp "chạm" vào bên trong con người và khám phá sức mạnh nội tại của bản thân để thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Không chỉ vậy, Năng Đoạn Kim Cương còn giúp chúng ta tìm được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề, hướng con người đến những điều tích cực, xác định và thực hành để đạt được 5 mục tiêu cuộc đời: tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, sự bình an và cống hiến với xã hội. Có mặt tại Việt Nam trong suốt hơn 6 năm qua, Năng Đoạn Kim Cương đã và đang thu hút được số lượng lớn học viên tham dự và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Khóa học Năng Đoạn Kim Cương đã thu hút và thay đổi cuộc đời của hàng ngàn người Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Dung - học viên DCI Việt Nam chia sẻ: "Năng Đoạn Kim Cương giúp tôi thực sự thấu hiểu về nhân quả và hiểu được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề trong cuộc sống. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của tôi đã trở nên tốt hơn, công việc và gia đình đều như ý muốn và hơn hết tôi sống tử tế hơn, tích cực hơn."

