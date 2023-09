Luật hoá quy định cấm vượt đèn vàng

Dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an chủ trì xây dựng đã đề xuất một số điều chỉnh liên quan tới quy tắc lái xe khi gặp đèn báo hiệu giao thông (Điêu 10).

Cụ thể, khi gặp đèn báo hiệu giao thông, người điều khiển phương tiện phải chấp hành: Đèn xanh được đi (nhường đường khi gặp người đi bộ, người khuyết tật đang dưới lòng đường); Đèn đỏ cấm đi; Đèn vàng phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đèn vàng nhấp nháy được đi nhưng phải giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ.

Hiện, tại nhiều nút giao, khi tới đèn vàng người dân vẫn không dừng lại.

Với báo hiệu đèn vàng , Luật Giao thông đường bộ hiện hành quy định, gặp đèn báo hiệu này người điều kiển phương tiện phải dừng trước vạch dừng, nếu đã đi quá vạch dừng được đi tiếp. Đèn vàng nhấp nháy được đi nhưng phải giảm tốc độ, quan sát và nhường đường cho người đi bộ.

Trước đó, tại thời điểm năm 2016, tiếp đó là năm 2018, khi Nghị định 46/2016 tăng mức phạt với hành vi không chấp hành đèn báo hiệu giao thông lên mức từ 1,2 - 2 triệu đồng/lần, cùng với việc cảnh sát giao thông tăng cường phạt lỗi vượt đèn vàng , đã tạo ra cuộc tranh luận gay gắt về phạt lỗi vi phạm này. Nhiều ý kiến cho rằng, không nên phạt lỗi vượt đèn vàng vì đèn vàng chỉ mang tính cảnh báo, báo hiệu để lái xe biết sắp chuyển tiếp giữa đèn xanh (được đi) và đèn đỏ (dừng lại) và ngược lại. Trường hợp nếu phạt lỗi này, không cần thiết phải có đèn vàng, chỉ cần đèn xanh và đỏ là đủ. Sau đó, lỗi vượt đèn vàng ít bị xử lý hơn.

Đặc biệt, theo công ước Viên 1968 (Công ước quốc tế về giao thông đường bộ, Việt Nam là thành viên tham gia ký kết), khi gặp đèn vàng phương tiện phải dừng lại, trừ trường hợp bạn đã vượt qua vạch dừng, hoặc tới quá gần vạch dừng đèn vàng mới bật lên sẽ được đi tiếp. Điều này có thể hiểu, đèn vàng không phải báo hiệu bắt buộc phương tiện phải dừng.

Góp ý cho Dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông về đèn báo hiệu giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất điều chỉnh thành: Đèn vàng phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đã vượt quá hoặc quá gần vạch nếu dừng có thể gây mất an toàn giao thông thì được đi tiếp.

Thẩm định dự thảo luật trên, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý quy định báo hiệu đèn vàng phải dừng trước vạch dừng,l theo hướng khi có tín hiệu vàng thì vẫn phải dừng trước vạch dừng, trường hợp dừng có thể gây mất an toàn giao thông thì được đi tiếp.