LPBank: Từ điểm tựa tài chính vững vàng đến sứ mệnh đồng hành cùng giá trị bền vững

Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) không ngừng nỗ lực theo đuổi sứ mệnh lấy sự phát triển bền vững làm nền tảng. Với tôn chỉ “Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà”, LPBank quan niệm Lộc Phát không đến từ những kết quả ngắn hạn, mà được hình thành từ niềm tin, sự tích lũy và những lựa chọn đúng đắn theo thời gian. Từ đó, ngân hàng từng bước khẳng định vai trò không chỉ là một định chế tài chính, mà còn là điểm tựa vững vàng sát cánh cùng sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng.

Tinh thần ấy được hiện thực hóa thông qua hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Ở khối doanh nghiệp, LPBank tập trung hỗ trợ các bài toán thanh toán và quản lý dòng tiền, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng chủ động tài chính trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Các giải pháp như LocPhat Pay hay Tài khoản vạn năng Lộc Phát toàn diện góp phần giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền linh hoạt, tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ở mảng ngân hàng bán lẻ, LPBank hướng tới việc đồng hành cùng đời sống tài chính thường nhật của người dân. Từ các dòng thẻ tín dụng hỗ trợ chi tiêu linh hoạt, sản phẩm Sinh lời Lộc Phát giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, đến ứng dụng LPBank với trải nghiệm số hóa liền mạch, ngân hàng chú trọng mang lại những giá trị thiết thực, giúp khách hàng quản lý tài chính thông minh và an tâm hơn trong các quyết định đầu tư dài hạn.

Song song với việc triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một hệ thống tài chính bền vững và có trách nhiệm. Với phương châm “Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, LPBank không ngừng góp sức vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động tài trợ trực tiếp, các phong trào từ thiện.

LPBank tích cực xây dựng một hệ sinh thái sát cánh cùng thể thao Việt Nam

Tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị bền vững tại WeChoice Awards 2025

Trên nền tảng chiến lược phát triển bền vững được triển khai nhất quán trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội, LPBank tiếp tục mở rộng vai trò đồng hành thông qua các hoạt động lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Tại WeChoice Awards 2025 (WCA 2025), tinh thần ấy được thể hiện rõ nét khi ngân hàng tham gia cổ vũ và tiếp sức cho những cá nhân đang bền bỉ theo đuổi hành trình tạo tác động tích cực cho xã hội. Đây đều là những gương mặt không chỉ ghi dấu bằng thành tích, mà còn bằng quá trình rèn luyện nghiêm túc, sẵn sàng phấn đấu vì sự phát triển chung của đất nước.

Ở nhóm Nhân vật truyền cảm hứng, LPBank đồng hành cổ vũ đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam ghi dấu ấn với Huy chương Vàng SEA Games 33 nhờ quá trình chuẩn bị bài bản, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu ổn định từ vòng bảng đến chung kết, qua đó khẳng định vị thế của eSports nữ trên đấu trường khu vực. Cùng với đó, Nguyễn Đình Bắc trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam sau hành trình vượt qua những giới hạn ban đầu về thể hình và thể lực, từng bước khẳng định năng lực qua các giải đấu lớn như SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, ở nhóm đề cử Young Face, Hoàng Đức - Quả bóng vàng Việt Nam 2025 và Nguyễn Quang Thuấn đại diện cho hai câu chuyện nỗ lực phát triển bền bỉ. Ba lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam cho thấy sự ổn định hiếm có của Hoàng Đức trong suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Với Nguyễn Quang Thuấn, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi kình ngư sinh năm 2006 giành Huy chương Vàng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam tại SEA Games 33, cùng hai Huy chương Đồng, qua đó từng bước khẳng định năng lực bằng thành tích nổi bật sau nhiều năm kiên trì rèn luyện.

Dù xuất phát từ những hành trình khác nhau, thế nhưng các cá nhân và tập thể mà LPBank đồng hành tại WCA 2025 đều có điểm chung ở niềm tin vào kỷ luật, sự bền bỉ và kế hoạch phát triển dài hạn. Có thể nói, việc trở thành một mảnh ghép tại WCA 2025 của LPBank đã là một hành trình tiếp nối cho triết lý phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi, qua đó cùng cộng đồng chung tay “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.